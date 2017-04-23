 Раненые защитники Авдеевки доставлены в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на Facebook.
"В Днепр железнодорожным транспортом эвакуированы один раненый и один травмированный накануне (21 апреля. - ред.) во время обстрела в Авдеевке защитники, также несколько больных. Состояние удовлетворительное", - пишет она.
"Военным вертолетом эвакуирован защитник с инфарктом. К сожалению, мужчина 53 лет не обращался к военным медикам и терпел боль в грудине четверо суток", - информирует Губа. "Защитник в сознании, направлен в областной кардиоцентр, состояние тяжелое, с родственниками на связи", - добавила она.
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