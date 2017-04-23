EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  337  4
Материалы по теме:
Все про:инфаркт (23) ранение (1596) военнослужащие (3577) боевые действия (1127) Авдеевка (1460)

 Раненые защитники Авдеевки доставлены в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

В Днепр доставлены бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), раненные под Авдеевкой (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на Facebook.

"В Днепр железнодорожным транспортом эвакуированы один раненый и один травмированный накануне (21 апреля. - ред.) во время обстрела в Авдеевке защитники, также несколько больных. Состояние удовлетворительное", - пишет она.

"Военным вертолетом эвакуирован защитник с инфарктом. К сожалению, мужчина 53 лет не обращался к военным медикам и терпел боль в грудине четверо суток", - информирует Губа. "Защитник в сознании, направлен в областной кардиоцентр, состояние тяжелое, с родственниками на связи", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр: Александр Кириенко, Василий Нежинский. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тяжело читать всегда такие новости,раненые,убиты и тд но только таким способом к сожалению можно доказать что вы цивилизованные люди а не они,потому что держите слово.А русобурято своё отгребут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Norge 777 - еще бы цивилизованная Европа оружием бы подсобила бы..., а то эмбарго...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько же это теперь будет *уйлов среди гуслеев гуслеев?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Первое как не было бы грустно но многим что Белорусь что вы одно и тоже,типа один кацапски котёл (это я про простых людей ,а с Белорусию вообще плохи дела по понятием простых людей они вообще что мордор что они)выросло поколение тут что вы в обнимку с кацапней так что так быстро неубедить что сора не между семьёй,и ещё не надо было вывешивать кацапски флаг рядом с украинским в крыму(а то простые люди не очень понимают где любовь прошла,плюс когда будет ясно что поворота к кацапам не будет то и дадут.так что извини,вчера красный сегодня белый )нужно время)Но это лично моё мнение
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаненые защитники Авдеевки доставлены в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти