 "Многие семьи назвали своих детей Путиным": русский объявлен вторым языком в Сирии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.
"Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии, - это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за его поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. Не секрет, если я скажу, что дети президента сейчас учат русский", - сказал он.
Дипломат добавил, что во всех университетах Сирии были открыты кафедры изучения русского языка. В школах же изучение русского начинается с седьмого класса.
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