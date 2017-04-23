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 "Многие семьи назвали своих детей Путиным": русский объявлен вторым языком в Сирии

В сирийских школах русский язык введен в качестве второго языка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии, - это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за его поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. Не секрет, если я скажу, что дети президента сейчас учат русский", - сказал он.

Дипломат добавил, что во всех университетах Сирии были открыты кафедры изучения русского языка. В школах же изучение русского начинается с седьмого класса.

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