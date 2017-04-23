 Преподавательницу российского вуза уволили за обсуждение Навального и преследований ЛГБТ в Чечне, - "Открытая Россия"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Открытой России" рассказал магистрант смежной группы, пожелавший не упоминать своего имени.
По словам собеседника, на лекции Колесникова подняла темы акций протеста Навального и скандала с преследованием чеченских геев, что вызвало у магистрантов недовольство. "Они подняли скандал на кафедре, написали на нее жалобу и потребовали ее убрать. После этого РАНХиГС ее уволил", - рассказал он. "Эти ребята не скрывают, что они написали донос, даже хвастают, что смогли "убрать фанатку Навального и защитницу геев", - добавил собеседник.
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НО, если серьезно - ПОЛ КАЦАПИИ - ЭТО УКРАИНЦЫ.
ПИДЕРЫ - КОТОРЫЕ РАЗРЕШИЛИ КАЦАПАМ УБИВАТЬ СВОИХ.
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