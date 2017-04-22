 Адвокат Мартыненко: "Дело не будет быстро передано в суд, потому что оно в очень сыром состоянии"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое мнение высказал адвокат Мартыненко Петр Бойко.
"Все это дело не будет быстро передано в суд, потому что оно в очень сыром состоянии. Уголовное производство ведется полтора года, но я удивлен… Например, мы ждали до утра документы, они просто не были распечатаны", - сказал он.
Адвокат утверждает, что подозрение, предъявленное его подзащитному, "необоснованно и не является таким, которое создано на фактических обстоятельствах". "Само подозрение непонятно. В одной части он якобы виновен в одних преступлениях, уголовных, которые реально не были предъявлены. Это подозрение и задержание готовились впопыхах, без законных оснований", - сказал Бойко.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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13 ч ·
Помню Мартыненко по Майдану. Архивное фото. Январь 2014
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Снизу до верху. Мартыненко !
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Закусь буде в них +медалийо +кредито і +++++++++++++..
Пан таки ГОЛОВА!!!!)))))
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Усе высохнет срррраааАААзу.....
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
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Собрать на базарной площади кулявлобно - шыкаладную шоблу и устроить небольшое аутдофе.
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Як вони смааачно верещать...
Ну, писець... та вбив і забув...
Все це жарти...))))
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А вот Вовка лютый злодей. От него пейсатый безальтернативец мармеладом серет
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Суд Линча не за горами...
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