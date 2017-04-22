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 Политика Украины
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Все про:адвокат (897) Мартыненко (333) расследование (2074) уголовное дело (2243)

 Адвокат Мартыненко: "Дело не будет быстро передано в суд, потому что оно в очень сыром состоянии"

Уголовное производство в отношении бывшего парламентария от партии "Народный фронт" Николая Мартыненко, подозреваемого в растрате государственных средств, не будет завершено и передано в суд в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое мнение высказал адвокат Мартыненко Петр Бойко.

"Все это дело не будет быстро передано в суд, потому что оно в очень сыром состоянии. Уголовное производство ведется полтора года, но я удивлен… Например, мы ждали до утра документы, они просто не были распечатаны", - сказал он.

Адвокат утверждает, что подозрение, предъявленное его подзащитному, "необоснованно и не является таким, которое создано на фактических обстоятельствах". "Само подозрение непонятно. В одной части он якобы виновен в одних преступлениях, уголовных, которые реально не были предъявлены. Это подозрение и задержание готовились впопыхах, без законных оснований", - сказал Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки нардепов. ФОТО

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Адвокат Мартыненко: "Дело не будет быстро передано в суд, потому что оно в очень сыром состоянии" Отсырело... недели не прошло! Фсё плесенью покрылось....фсё и фсе!

Снизу до верху. Мартыненко !
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Блмммллляяя....Антибыотыки-не... Вогнемет !!!
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Возражаю! Вогнемет только после говномёта!
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Зррррозумів!!! Щоб в параШку готовий продукт -какацапогриль прийшов!!!
Закусь буде в них +медалийо +кредито і +++++++++++++..
Пан таки ГОЛОВА!!!!)))))
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Такую власть надо гнать в шею, если за коррупцию никого не садят.
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На поруки! Последний раз сльішал одобное при коммунистах такое вьіражение, когда нужно отмазать от мелких проступков. А тут громадньіе суммьі украденьі. Адвокат говорит, что дело сьірое, так может счистить с него плесень и подсушить (адвоката)?
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Агаа... Было в совковыя врюмкина, ойц, времена.. и херактеристика с работы палааажительная и ...по кружке пива дальше...
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Я , канешна, пачти савременный , но... Да, Блин, Керосином-Бензином полить-то МОНА??!
Усе высохнет срррраааАААзу.....
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
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Все по-украински хотите. А про Ивасика-телесика помните? Бьіл такой конкретньій пацан.
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Ворьё пришедшее к власти в Украине похоже очень плохо кончит !
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нужно нам возвращаться к европейским корням судовой практики.
Собрать на базарной площади кулявлобно - шыкаладную шоблу и устроить небольшое аутдофе.
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Толька нннеееабальшое, но меееедлеееннное, шоб ПРакоптились чуть-чуть...))))
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есть много методов продления такого наказания. К примеру сырые дрова или частичное притушение дров на костре.
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Таки , Шановний Гурманоїде, сіль на рани треба поступово і перчика-перчика...
Як вони смааачно верещать...
Ну, писець... та вбив і забув...
Все це жарти...))))
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Жарти жартами, але дрова треба використовувати раціонально. Шашлики підсмажити, картопельку запекти...
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Так скоро 2 мая, а традиции нужно чтить и не забьівать.
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Ринат Амедов - Парасюк конечно нормальный Чел, но вот это "скоро" мы уже 3 года слышим.. Впервые еще Ярош обещал ...
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ярош не по тем делам. вот если ему автомат дать то он его до блеска вычистит.

А вот Вовка лютый злодей. От него пейсатый безальтернативец мармеладом серет
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Wevelsburg - Ярош сейчас в каком то пионерском лагере обосновался и ремонт там делает (было видео недавно).., на одном участке с СБУ. Оставили ему с десяток автоматов и тубус от РПГ..., проводит игры что то типа "зарницы" для приезжающих журналистов...
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Скоро вы пожалеете
Суд Линча не за горами...
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Весь покрьітьій плесесенью, абсолютно весь, есть Мартьіненко, в океане есть...
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Найн, партизанен русиш швайн, прошу пана до гилляки, хендє хох... отстань банньй лист, здесь не паперть, водки нет.
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Для адвокатов любой суд- место зарабатывания денег. А особенно защищать жирных котов- вообще удача. Чем дольше дело длиться- тем больше наколядуют.
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А єто мьісль - откормить Мартьіненко кошачим кормом и сьірьіми бьічками!
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Разве только через клизму . А то гельсинска спилка опять будет возмущаться.
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Менять надо строй, жизненные принципы, систему..Менять червяков в яме с говном не имеет смысла..
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Система воровства так и разрушается))встряхнули и говно пошло,говно поднимает говно и система рушится ))сами себя сдадут,а кто виноват а кто нет эта грызня покажет))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат Мартыненко: "Дело не будет быстро передано в суд, потому что оно в очень сыром состоянии"
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