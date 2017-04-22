 Неизвестные бросили гранату в витрину магазина в Мукачево, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"22 апреля, в полицию поступило сообщение от охранника о том, что в витрину одного из магазинов в Мукачево неизвестные бросили взрывное устройство. Сотрудники Мукачевского отдела полиции и взрывотехники выяснили, что в витрину магазина бросили гранату Ф-1, которая повредила стекло и упала за 3 метра от торгового заведения", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 статьи 15УКУ ч.2 ст. 194 УКУ, (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.
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Ну и на фига тогда? Мог бы просто кирпич бросить.
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