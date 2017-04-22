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Все про:боеприпасы (1078) граната (577) Закарпатье (1375) Мукачево (304) Нацполиция (7033)

 Неизвестные бросили гранату в витрину магазина в Мукачево, - Нацполиция. ФОТО

На Закарпатье неизвестные разбили витрину магазина гранатой Ф-1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"22 апреля, в полицию поступило сообщение от охранника о том, что в витрину одного из магазинов в Мукачево неизвестные бросили взрывное устройство. Сотрудники Мукачевского отдела полиции и взрывотехники выяснили, что в витрину магазина бросили гранату Ф-1, которая повредила стекло и упала за 3 метра от торгового заведения", - говорится в сообщении.

Неизвестные бросили гранату в витрину магазина в Мукачево, - Нацполиция 01

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 статьи 15УКУ ч.2 ст. 194 УКУ, (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.

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Чека на месте!
Ну и на фига тогда? Мог бы просто кирпич бросить.
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просто тонкий намек на толстые обстоятельства,скорее всего.
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Граната даже взорвалась, нервно сделано в россиянции!
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А шлєк тих хто трафив гранатов не впулив на дах?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные бросили гранату в витрину магазина в Мукачево, - Нацполиция. ФОТО
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