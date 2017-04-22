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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1636) Мартыненко (333) расследование (2074) суд (20695)

 НАБУ не согласно с решением суда о взятии на поруки Мартыненко и Переломы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не согласно с решением суда относительно меры пресечения для задержанных по делу о хищении средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" - бывшего парламентария от "Народного фронта" Николая Мартыненко и первого заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства на Facebook.

"По мнению детективов, при имеющейся мере пресечения (личное поручительство) подозреваемые могут оказывать давление на свидетелей, а также совершать иные действия, направленные на уничтожение доказательств их преступной деятельности. Особенно это касается бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который имеет влияние в высших политических кругах", - подчеркивает бюро.

НАБУ рассчитывает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сможет отстоять позицию следствия в апелляционной инстанции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки нардепов. ФОТО

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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суд на нары в полном составе хорьков вонючих
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Типа а чем все здесь занимаюцца? Включая вас, сэр!
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Пока радует, шо в путляндии, за наши ляляля.... ужеб топтали Якутский округ... толпами.
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Та таки да... За лайки срок...))))
Ну и ХУЙЛО им помощь, какацапам!!))))))
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А кто из честных людей согласен с ворами взявшими на поруки вора?
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Так всю шоблу сажать, вместе с подельниками - и некому будет на поруки брать. Что, и в Италии так - одного бандита взяли, пришёл его подельник - и на поруки забрал?
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Может Мартыненко и виноват, но почему НАБУ не трогает рыгов, к примеру того же Бойка.
Деятельность НАБУ смахивает на политику.
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они трогают тех.. кого им слили.. с администрации президента. Смысл не в том, чтоб посадить, а в том чтоб усмирить.. Показать.. что могут
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Бойко - действующий депутат, чтобы его "трогать" нужно снять с него недоторканнисть. Подання про зняття недоторканности в раду имеет право подавать генпрокурор Юга, но он этого никогда не сделает, т.к. БПП и рыги - братья навек.
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Агаааа...Цвета ШаКАЛада.. а амбре- фуууу...💩💩💩💩💩💩

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ахаха...за такое (шо сильно умный..) от кацапских зра.....бов в банннн немедленно!!!!!!!!!!
Умник шоколадно порохоботский тут нашёлся..
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Ну просто спинным мозгом чувствую,что эти скоты вороватые допрыгаются !!!
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Я так понял с начала Украины никто не воровал (все сидели спокойно, зрады небыло). А теперь вот самые-самые воры полезли, даже типа вороватее овоща (на самом деле нет).
25 лет молчали, вот теперь 25 лет и реформировать...
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Ну судя по всему,овощ по сравнению с нынешними деятелями просто малыш из первого класса !
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Ну ясное дело,Петя,Сеня енд компани честнейшие ребята,чьи руки ничего не крали ! Так там у тебя в методичке написано?
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Пи3деть - не мешки ворочать, и про методичку, и про то кто что украл, особенно если отвечать за слова не надо. А меня уже достал поток зрады в каждом камменте, при том что раньше такого небыло. Ольгинские работают.
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К великому сожалению....

Обеспокоены..., поддерживаем..., внимательно слушаем..., считаем..., одобряем..., подчёркиваем..., понимаем..., возмущены..., сильно возмущены..., чрезмерно возмущены..., безобразие..., обеспокоены..., поддерживаем..., внимательно слушаем..., считаем..., одобряем..., подчёркиваем..., понимаем..., возмущены..., сильно возмущены..., чрезмерно возмущены..., безобразие...ФСЁ!
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а чем конкретно поручитель отвечает. шо за норма?. пусть садится потом за него и выплачивает иски. мандат он сложит.. поц.. дороги мандатами не поремонтируешь.. и школы не построишь..
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Но їх МАНДАтами то мона...Нююю, калготки парвутца, та токи таке...
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Чем Гарант ответит? Я не о презике, о Гаранте Мартыненко! Как в Законе? Никак!
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Тот же Соломенский суд , который отпустил Мартыненка, 12 апреля 2017 г. (10 дней назад) взял под стражу на 60 суток чувака, который хотел стырить из Сельпо банку кофе Carte Noire Original об'ємом 190 гр., вартістю 199,20 гривень без ПДВ, 249,00 гривень з ПДВ.

Это всё что нужно знать об украинском "правосудии"
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А че, Вот Я би взяв на "поруки" за 400000$$...Потримав би хвилини 2,567880999 і ...шож
ви так Невдячно впали, таки ОЙЦ!!!




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Какого черта хряка гнали непонятно. Ничего не поменялось, только война и еще больше наглости "элиты"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ не согласно с решением суда о взятии на поруки Мартыненко и Переломы
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