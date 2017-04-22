 НАБУ не согласно с решением суда о передаче на поруки Мартыненко и Переломы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства на Facebook.
"По мнению детективов, при имеющейся мере пресечения (личное поручительство) подозреваемые могут оказывать давление на свидетелей, а также совершать иные действия, направленные на уничтожение доказательств их преступной деятельности. Особенно это касается бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который имеет влияние в высших политических кругах", - подчеркивает бюро.
НАБУ рассчитывает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сможет отстоять позицию следствия в апелляционной инстанции.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Ну и ХУЙЛО им помощь, какацапам!!))))))
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Деятельность НАБУ смахивает на политику.
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Умник шоколадно порохоботский тут нашёлся..
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25 лет молчали, вот теперь 25 лет и реформировать...
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Обеспокоены..., поддерживаем..., внимательно слушаем..., считаем..., одобряем..., подчёркиваем..., понимаем..., возмущены..., сильно возмущены..., чрезмерно возмущены..., безобразие..., обеспокоены..., поддерживаем..., внимательно слушаем..., считаем..., одобряем..., подчёркиваем..., понимаем..., возмущены..., сильно возмущены..., чрезмерно возмущены..., безобразие...ФСЁ!
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Это всё что нужно знать об украинском "правосудии"
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ви так Невдячно впали, таки ОЙЦ!!!
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