 "Я взял Николая Мартыненко на поруки и готов это гарантировать депутатским мандатом", - нардеп Емец

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Я взял Николая Мартыненко на поруки и готов это гарантировать депутатским мандатом", - подчеркнул политик.
"Что я думаю по сути выдвинутых обвинений? Виновен он или нет, будет решать суд. Обвинения, которые озвучило НАБУ, очень серьезны. Но сам Мартыненко утверждает, что невиновен и эти обвинения сфальсифицированы. Где правда, станет видно в судебном разбирательстве. Только так должно обеспечиваться верховенство права", - пишет он.
"Какое будет решение суда, я не знаю. Надеюсь, это будет зависеть исключительно от доказательств, которые собрали детективы НАБУ, и тех объяснений, которые даст Мартыненко. Закон должен быть одинаковым для всех", - заявил парламентарий.
"Почему я поручился за Николая Мартыненко? Потому что стоял с ним рядом на Майдане. (Верьте - не верьте, не все решают деньги. С Николаем Мартыненко меня никогда не связывали и не связывают никакие финансовые обязательства. Кстати, просил бы НАБУ это проверить). В черные дни Майдана, когда от быстрых решений зависела судьба страны, когда каждый из нас был готов пожертвовать всем, он остался на передовой. Это факт, и я это видел собственными глазами. Еще раз: это не индульгенция. Если он виновен, то должен нести ответственность. Я объясняю, почему я поручился", - пояснил депутат.
"Я глубоко убежден, что нарушения закона в уголовном процессе недопустимы. Оснований задерживать Мартыненко не было. Он продемонстрировал своими действиями, что хочет суда и не собирается скрываться от следствия. Сегодня для гражданина Мартыненко закон не дает оснований для ареста. Не до приговора суда", - подчеркнул Емец.
"Остался ли Николай Мартыненко таким, каким я запомнил его на Майдане? Готов ли идти до приговора и принять его? Уверен: да. Мы все это увидим", - пишет он.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В СИЗО А ПОТОМ В ТЮРЬМЕ!!!
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я никаго тута не рекламую, в отличие...
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ВРполитике и не вылазят.....
"любі друзі" эт моё личнае восприятие бизнес - клуба....
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А ты не оху....з своєю маячнею
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Нагадайте, а скільки депутатів ВР загинуло від куль снайперів на Інститутській?
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Варіант посадки я не розглядаю - я не настільки наївний.
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наверное НАБУ и САП хоть как то делают хорошее дело: вскрывают нам все новых и новых гнид из числа "европатриотов" и активных борцов с коррупцией, которые заступаются за бандитов, воров, предателей и помогают им уйти от ответственнсти в Украине или вообще сбежать в Россию.
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Это не правосудие.. Это гниль которая разъедает Украину.. Эту опухоль нужно выжигать
Антикорупционный суд они не дадут создать
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Они, мля, стояли рядом на Майдане! В каком году? Я тоже, например, позавчера там стоял. Гулял себе, потом стал, постоял, покурил. И шо?
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Если такой уверенный, тогда скажи: готов сидеть вместо него в случае побега.
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Емец ! Придурок ! Ты то зачем полез в это дерьмо? Тебя же 2 раза на округе выбирали почти единогласно, считая тебя порядочным человеком среди всей этой мрази, а оказалось ты такой же ! Забудь про следующие выборы ! Тебе этого не простят НИКОГДА !
Коли вони прийшли за Мартиненком, я взяв(-ла) його на поруки (ПОІМЕННО)
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