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 Политика Украины
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Все про:мандат (317) Мартыненко (333) суд (20695) Емец (170) Народный фронт (1177)

 "Я взял Николая Мартыненко на поруки и готов это гарантировать депутатским мандатом", - нардеп Емец

Парламентарий от "Народного фронта" Леонид Емец готов сложить депутатский мандат, если экс-депутат от этой же политсилы Николай Мартыненко будет скрываться от суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"Я взял Николая Мартыненко на поруки и готов это гарантировать депутатским мандатом", - подчеркнул политик.

"Что я думаю по сути выдвинутых обвинений? Виновен он или нет, будет решать суд. Обвинения, которые озвучило НАБУ, очень серьезны. Но сам Мартыненко утверждает, что невиновен и эти обвинения сфальсифицированы. Где правда, станет видно в судебном разбирательстве. Только так должно обеспечиваться верховенство права", - пишет он.

"Какое будет решение суда, я не знаю. Надеюсь, это будет зависеть исключительно от доказательств, которые собрали детективы НАБУ, и тех объяснений, которые даст Мартыненко. Закон должен быть одинаковым для всех", - заявил парламентарий.

"Почему я поручился за Николая Мартыненко? Потому что стоял с ним рядом на Майдане. (Верьте - не верьте, не все решают деньги. С Николаем Мартыненко меня никогда не связывали и не связывают никакие финансовые обязательства. Кстати, просил бы НАБУ это проверить). В черные дни Майдана, когда от быстрых решений зависела судьба страны, когда каждый из нас был готов пожертвовать всем, он остался на передовой. Это факт, и я это видел собственными глазами. Еще раз: это не индульгенция. Если он виновен, то должен нести ответственность. Я объясняю, почему я поручился", - пояснил депутат.

"Я глубоко убежден, что нарушения закона в уголовном процессе недопустимы. Оснований задерживать Мартыненко не было. Он продемонстрировал своими действиями, что хочет суда и не собирается скрываться от следствия. Сегодня для гражданина Мартыненко закон не дает оснований для ареста. Не до приговора суда", - подчеркнул Емец.

"Остался ли Николай Мартыненко таким, каким я запомнил его на Майдане? Готов ли идти до приговора и принять его? Уверен: да. Мы все это увидим", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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какие МЛЯТЬ ПОРУКИ??!!!


ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В СИЗО А ПОТОМ В ТЮРЬМЕ!!!



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какой вор! порядочный чєловєк!! Даже оч-ч-чень порядочний!!
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якщо не вірите, то спитайте у Дона Педри, він підвердить порядність Мартиненко. І Яйценюк підтвердить. Адже разом не одне підприємство собі привласнили.
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Нехай цей синок засуне соб1 в дупу мандат в1д парт11 злодюг !!!
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"Я взял Николая Мартыненко на поруки и готов это гарантировать депутатским мандатом, за который поручатся мои любі друзі", - нардеп Емец
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Ви хоч не паліться так тупо )) "любі друзі" це парлюди юща, а Ємець - з матьківщини ))
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"любі друзі" эт моё личнае восприятие бизнес - клуба.... так шо Ватсон... тарапиться не надо...

я никаго тута не рекламую, в отличие...
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Ви, як я бачу, навіть в сортах цього лайна не розбираєтесь, а в політику лізете
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Для особо умных, которые сидят в ВР политике и не вылазят.....
"любі друзі" эт моё личнае восприятие бизнес - клуба....
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Ваше право на особисте сприйняття будь-чого, не дає вам права ознайомлювати оточуючих з цією маячнею, тим більше на форумі ))
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Ты такой умный. Тебе череп не жмёт?Точно палитолах... минимум.... за кого мутим? Умник!
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"не дає вам права ознайомлювати оточуючих з цією маячнею"

А ты не оху....з своєю маячнею
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А чому всі кацапи одразу в позу стають? Це такий менталітет?
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Надо просто арестовать всю эту шайку брателей на поруки. И посадить. А лучше - повесить на столбах.
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Надо просто понимать , что "эта шайка" просто так себя арестовать не даст... И делать выводы .
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Скован-н-ы-й-ее адной цепью! Связан-н-ы-й-ее адной целью !!
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"В черные дни Майдана, когда от быстрых решений зависела судьба страны, когда каждый из нас был готов пожертвовать всем, он остался на передовой " - ахаха, скоро ті мудаки договоряться до того що вони носили шини на барикади в ніч 18-19 лютого.

Нагадайте, а скільки депутатів ВР загинуло від куль снайперів на Інститутській?
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Молчанье для глупца - замена мудрости. /Публий Сир /
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Золотые слова однако - пока начальник не откроет рот и не поймешь, что перед тобою дурак.
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Я непоколебимый сторонник демократии.....НО!!! Украине необходим Пиночет.Или Украины не будет.
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Президент Саакашвили - идеальный вариант для Украины!!!
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До речі, а чим це чмо відповідатиме якщо мартиненко таки дрисне з України? Він був би так само в ньому впевнений якби йому прийшлось тоді сісти замість фігуранта?
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Та мабуть не дрисне Мартиненко, бо впевнений у своїй безкарності. Так само як не тікають діамантові прокурори наприклад, бо все порішали.
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З одного боку. З іншого - онищенко, чаус... Можливі варіанти.
Варіант посадки я не розглядаю - я не настільки наївний.
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Справа в тому, що проти Мартиненка веде розслідування не тільки українське НАБУ, але й прокуратури Швейцарії та Чехії. Тому теоретично він може повторити долю Фірташа, якщо поїде за кордон. Тут в Україні він під корупційним дахом.
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они звиздоватые. даже не понимают. что его мандат не интересует никого. претензии в нанесении ущерба государства. дай пару милиардов залога. и засунь свои поруки между ягодиц. и растопырь пошире пальцы.
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Для них мандат -це бонус, заслуга. А мав би бути обов"язком, як перепустка на роботу. От в цьому і проблема.
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Какое доверие, а вы этим людям страну не доверяете.... Золотой вы человек Юрий Венедиктович (с)
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Сложение мандата емца не поможет совершению правосудия, тем более при таком правосудии. Но такой группой ублюдков, взявших на какие то поруки очевидного вора в законе, заложен опаснейший прецедент- все подонки будут брать друг друга на поруки и не возможно будет разорвать то што уже 25 лет нужно было разорвать, как это сделано в прибалтийских странах. Тем более что подобной круговой поруки и подобной мировой практики не существует.
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Чиновников политиков Украины нужно "чистить" очень серьезно и радикально!
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Чем больше гнид зашкварится тем лучше!!!!!!!1
наверное НАБУ и САП хоть как то делают хорошее дело: вскрывают нам все новых и новых гнид из числа "европатриотов" и активных борцов с коррупцией, которые заступаются за бандитов, воров, предателей и помогают им уйти от ответственнсти в Украине или вообще сбежать в Россию.
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емец это тот поддонок который пропихнул о сэз в крысму в 14 году?
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вся верховная власть это одни воровские гниды, подлежащие уничтожению
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Емец слышишь ты ...... ты гарантируй не мандатом а своей свободой, если чё то ты за него срок отмотаешь - аот это гарантия. А свой мандат себе в пооооортмане засунь!!!!!
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смешно будет, чем Гарант ответит? Мандатом за 300 000 000? Я тоже готов!
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Емец- один из ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ немногих приличных депутатов Антинародного фронта.... Хоть бы не ганьбился, дятел!
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Зачем ему повторять ошибки Фирташа?Или Лазаренка? В Украине он в безопасности если будет молчать.
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Они уверены в суде.. Потому что на судей есть компроматы.. Нынешнему прямо на заседании передали.. мол подумай дважды
Это не правосудие.. Это гниль которая разъедает Украину.. Эту опухоль нужно выжигать
Антикорупционный суд они не дадут создать
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можно подумать его сраная корочка стоит 300 млн грн.
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Кучма был ублюдком Косомордый был дэбилом Овощь был клептоманом Но такой мерзости как ета шеколадная шушваль Не только у нас Думаю нигде в мире небыло Но думаю будет еще мерзостнее Они ети аферисты во главе с Петручио к концу каденции весь мир удивят Такиж мерзавцев думаю в истории человечества небыло
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Емец: "..Потому что стоял с ним рядом на Майдане."
Они, мля, стояли рядом на Майдане! В каком году? Я тоже, например, позавчера там стоял. Гулял себе, потом стал, постоял, покурил. И шо?
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За такие деньги которые ему предложили, конечно херой, ему бездарю этот мандат и не нужен
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Стоять на майдане и воровать у Украниского народа деньги две разные вещи - беркутовцы по ту строну тоже стояли...
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Я помню мы тоже одного двоечника на поруки брали... в третьем классе.

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Если дать хорошенький срок паре-тройке таких поручителей то в будущем мы такой хуууни больше слышать не будем. Капец какую няшку обидели, целая свора взвыла. Всех проверить, наверняка с одной миски жрали
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Парламентарий от "Народного фронта" Леонид Емец готов сложить депутатский мандат, если экс-депутат от этой же политсилы Николай Мартыненко будет скрываться от суда
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Если такой уверенный, тогда скажи: готов сидеть вместо него в случае побега.




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Сидеть не готов, готов только парт билет сдать
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Они милионами воруют а мы мерзнем да по субсидиям побираемся,а еще нас своей пенсионной реформой добить хотят,тут работы нет за зарплату, а они уже пенсионный возраст поднять хотят, на таможне могут и до 80 лет поднять и судьям, лишь бы дожили мрази
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Вешать начнут не от безысходности, а от того, что так и должно было быть еще на Майдане, иначе страну не изменить, нет другого способа...
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"Я взял Николая Мартыненко на поруки и готов это гарантировать депутатским мандатом", - нардеп Емец - Цензор.НЕТ 1868

Емец ! Придурок ! Ты то зачем полез в это дерьмо? Тебя же 2 раза на округе выбирали почти единогласно, считая тебя порядочным человеком среди всей этой мрази, а оказалось ты такой же ! Забудь про следующие выборы ! Тебе этого не простят НИКОГДА !

Коли вони прийшли за Мартиненком, я взяв(-ла) його на поруки (ПОІМЕННО)
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никак не могу решить - какой вариант будет исполнен Кононенкой- срочно отравится и спасти могут только английские врачи или таки клятые радикалы выкрадут у Матиоса тепловизор и спасаясь от теракта, не доверяя нашей правоохренительной системе рванет спасаться в ту же Англию...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я взял Николая Мартыненко на поруки и готов это гарантировать депутатским мандатом", - нардеп Емец
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