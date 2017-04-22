EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  634  6
Все про:Одесса (5499) отравление (816) пожар (3161) рынок (416) пресс-секретарь (38) патрульная полиция (1261)

 Во время пожара на одесском рынке пострадали двое патрульных, - пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Марченко

Во время эвакуации людей с рынка "Северный" в Одессе, где возник крупный пожар, пострадали два сотрудника патрульной полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

"Два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом "отравление угарным газом". Точное количество пострадавших посетителей рынка пока сказать не могу", - отметила она.

По ее данным, для обеспечения безопасности и правопорядка, а также оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей. Полицейские отводили транспортные средства от места ЧП, пресекали попытки мародерства и оказывали помощь в эвакуации людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузовик загорелся на трассе на Херсонщине. ФОТО

Напомним, 22 апреля на рынке "Северный" возник пожар. Его площадь составила около 700 кв.м. Огонь был потушен около 21:00.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Полицейские отводили транспортные средства от места ЧП..."
Ага, и делали все это за дополнительную плату с владельцев этих транспортных средств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы идиоты. Везде видите какую то выгоду. А просто подумать о помощи - слабо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы давно общались с мусорами? Я совсем недавно. Мусорня везде ищет выгоду для личного обогащения. Мусорята и помощь несовместимые понятия, как одновременно день и ночь, черное и белое, как правда и ложь. На этом рынке они работали только по приказу, если эти мусорки там оказались во внеслужебное время - прошли бы мимо и не поморщились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВОРОВАЛИ ИЗ ОГНЯ! Авакяновские клоуны на большее не способны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время пожара на одесском рынке пострадали двое патрульных, - пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Марченко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти