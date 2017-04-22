 Во время пожара на одесском рынке пострадали двое патрульных, - пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Марченко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.
"Два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом "отравление угарным газом". Точное количество пострадавших посетителей рынка пока сказать не могу", - отметила она.
По ее данным, для обеспечения безопасности и правопорядка, а также оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей. Полицейские отводили транспортные средства от места ЧП, пресекали попытки мародерства и оказывали помощь в эвакуации людей.
Напомним, 22 апреля на рынке "Северный" возник пожар. Его площадь составила около 700 кв.м. Огонь был потушен около 21:00.
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Ага, и делали все это за дополнительную плату с владельцев этих транспортных средств.
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