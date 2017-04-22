 Нужно определиться: либо правовое государство, либо массовые рейды по всем потенциальным коррупционерам, - Омелян о деле Мартыненко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, который был одним из тех, кто взял Мартыненко на поруки.
"Я верю в НАБУ, надеюсь на честный суд и как никто понимаю, что без судебных приговоров и тюремных сроков топ-коррупционеров на качественные масштабные изменения надеяться не стоит. Но мы для себя должны определиться: либо правовое государство - приговор суда - заключение, если виновность доказана; либо массовые рейды по всем потенциальным коррупционерам и посадка их в СИЗО по собственному убеждению, а там дальше разберемся. Должен разочаровать сторонников последнего варианта. Сядут тогда все: чиновники, политики, бизнесмены, эксперты. Хотя, возможно, это тоже выход", - пишет он.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Идёт к тому, что это действительно единственный выход...
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Это ещё бредовее , чем "правовое государство" .
Это какая-то возня обожравшихся глистов , не более .
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Источник: http://censor.net.ua/n437386
А почему это должно разочаровать кого-то, кроме этих самых "чиновников", "политиков", "бизнесменов" и "экспертов"?
И в кавычки все эти представители быдлоэлиты взяты именно потому, что они являются самыми обычными ворами - за очень редким исключением - а не теми, кем они себя величают.
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Убираем первое.... нормуль.... убираем второе, тож нормуль... и то и то супер нормуль...
А хто такой Омелян?
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І так, вже так все це дістало що другий варіант мені видається більш привабливим. А ще більше мені імпонує лінчування всіх потенційних корупціонерів.
Все життя на держслужбі але живеш в будинку ціною в 1,5млн долларів? - "прошу пана до гілляки".
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Вчора студент, сьогодні - аташе в МЗС Далі - більше. Хтось його тягнув вгору - ось і прийшов час платити за таку стрімку кар"єру.
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И массовые посадки .... и массовые расстрелы .
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А этот народ ещё 20 лет терпеть будет ...
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После того, как этот Омелян, так откровенно стал защиту мега коррупционера Мартыненко, теперь, вообще, нет сомнений почему он постоянно наезжает на Бальчуна.
Ведь Укрзализныця - всегда была лакомым куском для коррупционеров.
Это наподобие того, как одно время, члены НФ постоянно настаивали на возврате денег Янукоовоща, типа: для нужд обороны Украины, а на самом деле, там их ждет - вор, мошенник и рейдер, член НФ Пашинский.
В говно партиях: НФ - Яценюка и БПП - Порошенко собралaсь вся коррупционная мерзость Украины!!!
И ЕСЛИ МАРТЫНЕНКО СБЕЖИТ - НУЖНО ВМЕСТО НЕГО САДИТЬ ТЕХ, КТО ЗА НЕГО ПОРУЧИЛСЯ ВМЕСТЕ С СУДЬЯМИ СОЛОМЕНСКОГО СУДА!!!
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Вот и у нас видимо без первого ну никак не возможно второе, как показывает опыт двух просранных и слитых в унитаз "революций".
Можно сколько угодно рассказывать про верховенство права, но это все равно что "халва, халва...", от одного балабольства оно не появится.
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https://www.facebook.com/igor.cherezov/posts/1641143202580960?pnref=story
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Да, именно так! Вы же не хотите по хорошему!
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