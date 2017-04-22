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 Пожар на одесском рынке потушен, пострадавших нет, - ГСЧС

Пожар на рынке "Северный" в Одессе потушен. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" рассказал спикер Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник.

По его информации, огонь охватил почти 700 кв. метров торговых павильонов.\

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одесском рынке случился крупный пожар. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"В тушении пожара принимало участие 6 единиц основной и 5 единиц вспомогательной техники и 60 человек личного состава. На месте работает оперативно-следственная группа и устанавливает причину возгорания", - сообщил Мельник.
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То дома на побережье горят, то рынки.
Совпадение? Не думаю)
С таким мэром в Одессе именно таким образом и будут решаться земельные вопросы...
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Исламское государство взяло на себя ответственность за качество газона на новом стадионе "Зенит-Арена" :D

Пожар на одесском рынке потушен, пострадавших нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2183
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на одесском рынке потушен, пострадавших нет, - ГСЧС
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