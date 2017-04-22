 Одесский суд оставил в СИЗО подозреваемого в похищении нардепа Гончаренко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", адвокат Кушнарева просил изменить меру пресечения для подопечного, ссылаясь на состояние его здоровья. Судья Иванов принял решение оставить Кушнарева в следственном изоляторе.
Напомним, Александр Кушнарев подозревается в попытке похищения нардепа Алексея Гончаренко с целью нанесения ему серьезных увечий. Также подозреваемому инкриминируют разжигание межнациональной розни.
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