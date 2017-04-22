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Все про:Одесса (5498) похищение (1225) СИЗО (931) суд (20693) Гончаренко (215)

 Одесский суд оставил в СИЗО подозреваемого в похищении нардепа Гончаренко

Приморский районный суд Одессы продлил срок пребывания в СИЗО депутату Лиманского райсовета Одесской области от партии "Оппозиционный блок" Александру Кушнареву, которого подозревают в организации похищения народного депутата от БПП Алексея Гончаренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", адвокат Кушнарева просил изменить меру пресечения для подопечного, ссылаясь на состояние его здоровья. Судья Иванов принял решение оставить Кушнарева в следственном изоляторе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в организации похищения Гончаренко Кушнарев потребовал в суде переводчика с украинского языка

Напомним, Александр Кушнарев подозревается в попытке похищения нардепа Алексея Гончаренко с целью нанесения ему серьезных увечий. Также подозреваемому инкриминируют разжигание межнациональной розни.
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Вот этого как раз надо и ОТПУСТИТЬ....ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК.
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Боятися, що якщо випустять, то він вийде і розповість, хто цей цирк взагалі влаштував. Буде сидіти як в'язень замку Іф.
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Ну правильно, мусоров, которые Майдан расстреливали, - под домашний арест, а фактически на свободу, а за нардепа Гончаренко таких поблажек не делают...
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Не. ну шутки шутками, а если серьезно . То даже страшно представить если бы план похищения удался . потеряли бы такого замечательного человека..депутата ... Не могу дальше писать слезы глаза застилают.
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Одесский суд оставил в СИЗО подозреваемого в похищении нардепа Гончаренко - Цензор.НЕТ 3172

Добра новина:Тигипко-називають головним кандидатом на голову в НБУ«Держитесь, мужики! Через 2 месяца - мы в России!»©, -
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Сколько ещё времени это БЛЯДВО нам будет компасировать МОЗГ???
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пусть суд поинтересуется у подозреваемого, сколько ему забашляли за сей вшивый пиар гавнючонка...
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Август 2009 года. Алексей Гончаренко агитирует за Януковича
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Чем бы дети - депутаты не тешились, лишь бы народ не плакал? Эпохальное событие. Может деньги не поделили? Это так - ближе к теме.
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І чомусь ніхто не взяв нещасного на поруки. Мабуть-таки не в грошах справа, просто представники БПП і НФ усвідомили свій моральний обов'язок перед виборцями! Катюзі - по заслузі! (от відчуваю, що другий келех пива наніч, таки, був зайвий, сам вірю в те, що написав...)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдесский суд оставил в СИЗО подозреваемого в похищении нардепа Гончаренко
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