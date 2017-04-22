 В результате обстрела боевиками Марьинки ранен местный житель, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня в 15.00 одиночными снарядами боевики обстреливали окраины Марьинки. Работая на огороде, 37-летний мужчина в результате обстрела получил осколочное ранение ноги. Он доставлен в городскую больницу Курахово.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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А ви знали, що Голубана, який три тижні бігав з автоматом і командував ротою в Востокє, навіть не відсторонили..?
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