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 В результате обстрела боевиками Марьинки ранен местный житель, - Нацполиция

При обстреле боевиками Марьинки (Донецкая область) осколочное ранение получил местный житель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в 15.00 одиночными снарядами боевики обстреливали окраины Марьинки. Работая на огороде, 37-летний мужчина в результате обстрела получил осколочное ранение ноги. Он доставлен в городскую больницу Курахово.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики обстреляли Марьинку: возле жилого дома обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд 125-мм калибра, - штаб. ФОТО

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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А ви знали, що Голубана, який три тижні бігав з автоматом і командував ротою в Востокє, навіть не відсторонили..?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202821356573106&set=pcb.10202821404374301&type=3
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Израиль расхерачил в Сирии базы Ассада. Ну и где щит тупина, который уже точно никого не пропустит бомбить союзника?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате обстрела боевиками Марьинки ранен местный житель, - Нацполиция
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