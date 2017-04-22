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 Политика Украины
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Все про:политика (3219) Холодницкий (290) САП (431)

 "Никаких политических амбиций я точно не имею", - глава САП Холодницкий

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий утверждает, что у него нет политических амбиций.

"Вы меня точно не увидите на каких-либо последующих выборах в списках партий. И никаких политических амбиций я точно не имею. О политических амбициях директора НАБУ надо спросить у него, но я их не вижу. Никакой политики, просто право и борьба с коррупцией", - цитирует чиновника Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник о Холодницком: "Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств"

Ранее бывший народный депутат Николай Мартыненко в суде заявил, что руководители НАБУ и САП имеют политические амбиции.
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1. Стало известно имя полицая, который избил за украинскую символику Игоря Мовенко в Севастополе. Это предатель из "беркута" Владимир Суходольский, который сейчас работает в ОМОНе. Жена предателя Галина Суходольская тоже изменила присяге - работает "следователем" и покрывает чёрные дела оккупантов. Информация для СБУ, Миротворца и Прокуратуры АРК http://crimeahrg.org/politseyskiy-izbivshiy-ukrainskogo-aktivista-movenko-v-kryimu-sotrudnik-berkuta/ (фото).2. Вчера на рабочем месте оккупанты схватили крымскую татарку, посадили её в микроавтобус, где сидели люди в масках, одели МЕШОК НА ГОЛОВУ и вывезли в центр по "экстремизму". После допросов про ислам и семью её отпустили. Вы можете представить этот ужас?! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855761319324246017 (скрин с подробностями).3. На админгранице с временно оккупированным Крымом СБУ провела антитеррористические учения. Молодцы! https://www.youtube.com/watch?v=or2X9pLC5y8 (видео). Тем временем оккупанты продолжают искать бомбы https://twitter.com/KrimRt/status/855801932706918400 (фото из Ялты).4. В Симферополе сегодня похоронили оккупанта - Сергея Бордова, грохнутого в Сирии. Зато медалька за Крым осталась. Асад и путин рукоплещут https://twitter.com/KrimRt/status/855796010987159552 (фото).5. Севастопольские пропагандисты в ужасе: "Наплыв мигрантов в город русской славы не только меняет здесь демографию, но и ведет к межэтническим конфликтам, нередким в материковой части рф. В ночь на 17 апреля в Штурмовом армяне напали на русских посетителей кафе. Итог - 12 пострадавших. Сейчас девушка - она одна из тех, кто попал под руку лицам кавказской национальности - с поломанной ключицей ждет операции. «Пришло еще человек 17-20. Принесли с собой арматуру, дубины, инструменты. Одному из парней ударили по голове балонным ключом. Итог - кровоизлияние в мозг, на правое ухо не слышит. И врач ему сказал, что уже и не услышит. Они (понаехавшие) смеялись, кричали ребятам: «Мы ваши гости! И как же это вы с гостями обращаетесь». И продолжали бить арматурой». На одного нашего было по 3-4 нерусских. Они били всем, что попадало под руку. Били всех. Вскоре к нападавшим присоединились люди на «Ауди» и «Жигулях». Они стали с разгона врезаться в толпу, давя всех без разбору - своих и чужих. Еще один участник драки, которому сломали руку, слышал выстрелы. В качестве превентивных мер наш собеседник предлагает создать на базе отрядов самообороны времен Крымской весны дружины охраны правопорядка". Зато без бандер? Зато не стреляют? http://primechaniya.ru/home/proisshestviya1/aprel_20171/shturmovoe_armyane_draka_sevas/ (подробности + фото).6. Эталонная ватница из Феодосии рассказала правду о жизни в Крыму: "Я глотку драла - ходила, кричала: россия, россия! Но не хуже же мы должны жить. Я понимаю, что тяжело, но почему-то рвачи стали рвать больше. Удавку нам подготовили (побор на капремонт), коммунальные поднялись, всё дорого, работы нет. Больно и обидно - и говорить уже не хочется. Потому что, стыдно сказать, но жили-то лучше… При Януковиче - я не говорю Украина, но жили. Ну не должны мы жить хуже, а хуже живем. У нас пенсия хорошая с мужем, но мы уже затягиваем, нам уже просто не хватает. Точно так же думают ВСЕ! Спасибо россии, мы должны быть россией, потому что я русская, я родилась ТАМ, но хуже мы не должны жить. По крайней мере, хуже должно быть объяснимо. Сейчас люди, которые были не очень согласны уходить туда, они сейчас все (показывает жесты, что бандеровцы их предупреждали, что так будет, а теперь стебутся с предателей). Но я не жалею. Мы - русские, мы должны быть с россией, но так плохо не должно быть! Меня нигде не показывайте!" https://www.youtube.com/watch?v=ppDGhLhhU6I (видео).7. Керчь. Очередному потенциальному понаехавшему местные рассказали, как мы зажили в оккупации: "Собираюсь переезжать в ваш город на ПМЖ. Переезжаю из города-миллионника. Чем у вас молодежь занимается? Увлекаюсь машинами, поэтому интересно, проводятся гонки легальные или нелегальные? Вижу много объявлений о поиске работ - неужели все так с работой плохо? И сколько в среднем стоит 2х комнатная квартира или небольшой дом?". Ответы: "Жильё, как в Москве - работа, как в селе", "Ххххха, гонки, переедь сначала и разгонись по этим дорогам до 60 хотя бы", "Недвижку смотри на Авито. Потом глянь на Новороссийские цены. Может, все-таки туда?", "Ахаха, самоубийца, что ли? Отсюда бегут, а он погонять решил приехать", "Советую поспешить. Город у нас замечательный - сладкие кисельные берега. Ты какой кисель любишь? К сожалению, на фруктовых берегах все места уже скуплены, остались только творожные и из молочного киселя. Забавы у нас есть - каждый вечер народ собирается и смотрит кино про море или про мост. Любимая забава - в центре города речка Мелекчесме - воды в ней из молока 2,5% жирности и народ принимает ванны. Устраиваем и гонки. Какие? У каждого свои интересы - так что найдёшь и на свою ласточку забаву. Приезжай!", "Наши все бухают", "Да что вас всех сюда тянет?!??!?!?!?!??! Уже и машину негде поставить", "Как все мрачно!!! Хороший у нас город, только вот хозяина хорошего нет - засрали город!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855740422815191040 (скрин).8. Севастопольские пропагандоны провели опрос среди ватников и выяснили отношение местных к понаехавшим: "Я понимаю, что все это нашествие неизбежно, а когда мост построят, тут вообще вавилон будет. И я уже, вроде бы, смирился с этим. Но приезжие меня все равно бесят. Это уже не те восторженные и расслабленные россияне, приезжавшие сюда раньше попить Массандры у моря. Это хваткие, практичные, лишенные всякой сентиментальности хищники, приехавшие занять мое место под солнцем. Они ведут себя как хозяева, они нас тут в упор не видят. Взвинтили цены на все, понаоткрывали своих убогих наливаек, всем недовольны, все им не так", "Пока россия была далеко, казалось
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Розовощёкого мальчика Назарку Холодницкого самого за яйки крепко держат - за дерибан земель, оформлявшихся в последствии на сестру.
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Та ясно дело,что дело ТУХЛО,они друг друга за яйки держат...так и живут выродки,а нам от их коныков ни какого жития бытия нема.....ВУРДАЛАКИ,УПЫРИ.
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Анатолій Гриценко5 часов назадЩо з Яценюком? Не приїхав до суду, на поруки не бере. Живий-здоровий? Загуляв-запив? Відрізаний від зв'язку не чув про суд? Береже імідж/рейтинг? Фронтові піарщики зачинили на ключ і прокололи шини? А може, таки прийде, чи публічну заяву зробить, все ж не останнього фронтовика-партійця судять.
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Толик пусть гуляет темным лесом Забыл, как армейскими землями, имуществом и вооружением торговал? самый коррумпированный министр обороны за все годы независимости, а еще что-то вякает
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Назар. У Вас есть выбор. Служить соей стране и народу честно, либо пополнить ряды, извините, ГАВНА за 25 лет. Вот и выбор. Ляжете под гавно, либо представите себя как лидер...
Выбор за Вами. Решайте сами по СВОЕЙ совести.
PS. Быть политиком? Не зазорно. Настоящим политиком, а не ГАВНОМ!
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Кому потрібні ваші виправдання? Можу вас заспокоїти, за вашу кандидатуру якщо вона полізе в політику будуть голосувати тільки ви і члени вашої родини.
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Холодницький від тебе несе шоколадно-карамельно-мармеладною сумішшю..............Навіть через монітор!!!
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А чего там с брилиантовыми прокурорами ? Яйца им уже отрезали или нет ?
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Та ему с стотысячными зарплатками и с такими же премиями итак неплохо Самая высокооплачиваемая ширма в мире Ето как у илюзиониста объязательно асистенка с большими сиськами и большой жопой Чтоб взгляд зрителей был прикован к телесам сей дамы Пока илюзионист творит \чудеса\ Но получают ети блядюжки в сто раз меньше Чем ета махровая б..дь
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Принаймні Холодницький хоч якось на цю зарплату працює, а ось за що Коболев мільйони отримує? або Бальчун мільйон в місяць? або все разом взяте НАЗК?
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Хоч якось Навіть не хоч якось. За два роки роботи контори "рога і копита" жодної до ума доведеної справи. Зате шкарпетки по 400 гривень плюс збульшення фінансування в цьому році. Все. Крапка.
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Мартиненко зараз може говорити все що душа забажає, однак правдою це не стане.
Я взагалі не розумію чому така тупа відмазка - Холодницький і Ситник просто виконують свою роботу - до чого тут звинувачення у політичних амбіціях?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никаких политических амбиций я точно не имею", - глава САП Холодницкий
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