 "Никаких политических амбиций я точно не имею", - глава САП Холодницкий

"Вы меня точно не увидите на каких-либо последующих выборах в списках партий. И никаких политических амбиций я точно не имею. О политических амбициях директора НАБУ надо спросить у него, но я их не вижу. Никакой политики, просто право и борьба с коррупцией", - цитирует чиновника Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Ранее бывший народный депутат Николай Мартыненко в суде заявил, что руководители НАБУ и САП имеют политические амбиции.
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Выбор за Вами. Решайте сами по СВОЕЙ совести.
PS. Быть политиком? Не зазорно. Настоящим политиком, а не ГАВНОМ!
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Я взагалі не розумію чому така тупа відмазка - Холодницький і Ситник просто виконують свою роботу - до чого тут звинувачення у політичних амбіціях?
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