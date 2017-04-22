 Расследование по делу Мартыненко и Переломы может быть продлено, - антикоррупционная прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое мнение высказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Симкив.
По его информации, двое подозреваемых в этом уголовном производстве являются гражданами Австрии (должностные лица компании Steuermann). "Вручение процессуальных документов, проведение следственных действий с ними предусматривает особый порядок, а именно должны быть направлены соответствующие международно-правовые запросы. Как они будут выполняться австрийской стороной, мы также не можем предусмотреть, поэтому я допускаю возможность продления досудебного расследования в этом уголовном производстве", - сказал прокурор.
Симкив добавил, что еще один фигурант данного дела - глава правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслан Журило - уже имеет меру пресечения, избранную для него в другом уголовном производстве. За него был внесен залог, и на него был надет электронный браслет.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Мовчу про підрахуїв та вишки якогось бойкаго ітд.ітп...
Відддддтягуєм...))))
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Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.
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Ведь на поруках же ...
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