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 Политика Украины
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 Расследование по делу Мартыненко и Переломы может быть продлено, - антикоррупционная прокуратура

Досудебное расследование в уголовном производстве о нанесении убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", в рамках которого подозреваются бывший народный депутат Николай Мартыненко и первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, может быть продлено.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое мнение высказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Симкив.

По его информации, двое подозреваемых в этом уголовном производстве являются гражданами Австрии (должностные лица компании Steuermann). "Вручение процессуальных документов, проведение следственных действий с ними предусматривает особый порядок, а именно должны быть направлены соответствующие международно-правовые запросы. Как они будут выполняться австрийской стороной, мы также не можем предусмотреть, поэтому я допускаю возможность продления досудебного расследования в этом уголовном производстве", - сказал прокурор.

Симкив добавил, что еще один фигурант данного дела - глава правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслан Журило - уже имеет меру пресечения, избранную для него в другом уголовном производстве. За него был внесен залог, и на него был надет электронный браслет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки нардепов. ФОТО

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Кто ворует миллиарды - на параше не сидит. Лозунг из СССР плавно перешёл в настоящую жизнь. Беззаконие и цинизм барыг уже просто достал. Народу закон, а себе - телефонное право.
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Да не Мартыненки - наш показатель, а многие мартыненки. Тупо и беспощадно уничтожающие страну, как перед потопом. Мы еще, все проходим крисстализацию. Что дальше? Либо кристаллы, либо раствор.
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А шотама с Мельником и брррульянтными ПРокураторами??
Мовчу про підрахуїв та вишки якогось бойкаго ітд.ітп...
Відддддтягуєм...))))
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там уже замято и перемято, шас насирку в небытие отправляют
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Этот перл для нас, чтобы мы не волновались.
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Відволікання уваги перед якойсь падлючкой чокалатників....
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Від численних антикорупційних органів України - дуже багато галасу, й ніякого результату..
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От я не то шо думаю, а даже убежден, что австрийцы будут действовать в соответствии своего законодательства...кстати , а в рамках досудебного разбирательства их допросить нельзя было?
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Расследование по делу Мартыненко и Переломы может быть продлено, - антикоррупционная прокуратура.........Да ну? Да ну? Невже?.... А толку

Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег, Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.
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Поборолись с коррупцией, пора и честь знать... "Может возобновят, а может и нет"...
Ведь на поруках же ...
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Дело Мартыненко - это маркер. Как законы 16 января. Как РосУкрЭнерго. Как стрельба по безоружным. Каждый, кто поднял голос в защиту Мартыненко - это человек, одобряющий воровство денег у граждан Украины. Почитайте просто, куда тратились средства, выведенные с госпредприятия "Восточный ГОК" на прокладку Steuermann: жене Мартыненко - 50 тысяч долларов за медицинские услуги, дочери Мартыненко - за аренду квартиры в Лондоне 21 тысяч долларов, родственникам Мартыненко - 45 тысяч евро на аренду в Вене, чартерный перелет - 60 тысяч евро. И так далее. Это деньги, которые украли у украинских пенсионеров и бюджетников. А все эти псевдореформаторы и ложные "еврооптимисты", которые пришли поддержать вора, расписались или в соучастии, или в собственной беспомощности сказать "нет" на окрик своих кураторов из Рады или офиса Народного фронта. Список людей, которые взяли Мартыненко на поруки, должен навсегда остаться доской позора.
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Всех жуликов взяли на поруки, надо им памятники поставить. Тьфу, сука, тошно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследование по делу Мартыненко и Переломы может быть продлено, - антикоррупционная прокуратура
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