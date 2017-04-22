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 Политика Украины
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Все про:Мартыненко (329) Порошенко (12751)

 Мартыненко о Порошенко: "Я с ним не ссорился, но и не дружу"

Бывший парламентарий от "Народного фронта" Николай Мартыненко утверждает, что не ссорился с Президентом Петром Порошенко.

"Я с ним не ссорился, но и не дружу", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Мартыненко заявил, что сейчас просто уважает Президента.

Он добавил, что раньше виделся с главой государства чаще и относился к нему лучше. По его словам, последний раз они виделись 1,5-2 месяца назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Мартыненко резко "зауважал" из-за того что тот не дал его посадить.
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Да она и не знала про то - её просто , вовремя , не пердупердили ...
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"Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок! Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок" - ВОТ ВАМ ВЕСЬ УРОВЕНЬ УКРАИНСКИХ ПОЛИТИКОВ. И эти люди определяют нашу судьбу!
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Но и не дружу...

Никто с Петей дружить не хочет,помнят его обещание посадить нескольких друзей...
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Так, шо ж тохда получаецца? Если хто-то заявит, шо он дружбан Пэтра то это следует расценивать как явку с повинной?
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а можно хоть одно из обещаний петра, которое он сдержал?
думаю что братаны могут по этому поводу не пэрэйматыся.
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Одно обещание выполнил иудей Только одно за три года Думаю оно и последнее Сказал что не продаст пятый канал И не продал
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Мартыненко о Порошенко: "Я с ним не ссорился, но и не дружу" - Цензор.НЕТ 8235Hanna ☀‏ @HannaGun 33 мин.33 минуты назад
Це означає, що цей злочинний режим паскудників, який і є маткою державних корупціонерів повинен бути змінений у, як можна, скоріший термін.

Мартыненко о Порошенко: "Я с ним не ссорился, но и не дружу" - Цензор.НЕТ 6047

Мартыненко о Порошенко: "Я с ним не ссорился, но и не дружу" - Цензор.НЕТ 3091
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Не ссорьтесь девчонки, мы бы вас обоих на одном дереве повесили!
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Я с ним не ссорился, то ссорился, то не помню... К чему это все?. Служите людям т.н. избранники. Зачем эти выверты? Куда же вы все идете и к чему? От вас уже всех - тошнит.
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Какая разница- дружишь с ним или нет- ты вор! А вор должен сидеть! Тебе же лучше, тебя там будут охранять от тех, кто хочет, чтобы ты ничего никому не рассказал!!
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Мартыненко о Порошенко: "Я с ним не ссорился, но и не дружу".......

Есть ихнее сакральное выражение... животворящее.... "любі друзі"... тама фсё!.... и любов и ненависть....
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Перестал дружить потому, что Пэтя потребовал не 50 на 50, а 10 на 90. Пэтиной жадности нет предела...
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Это не мои догадки, это он сказал в разговоре с Онищенко...
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«Есть предел человеческим положительным качествам, но человеческой мерзости нет предела.» А.Бышовец/
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да разве кто-то из этих негодяев на публику правду о чем нибудь скажет? все врут, им верить- себя не уважать...
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Вор в законе не может отвечать что он не вор в законе - иначе он уже не будет вором в законе )))) ...
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Це відповідь школяра молодших класів, цей злодій навіть не розуміє, яким смішним клоуном він виглядає.
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Какое же дерьмо породило наше общество, терпеть уже нет сил, время народу принимать жесткие меры.
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Даже если суммы коммунальных платежей перевести в баксы - не поднимется, а вот если барыги промахнуться и кого-то кроваво отметелят на майдане, тогда может и ..., сердобольные дюже.
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Следующее воскресенье 30 апреля выходим на центральные площади городов , посёлков , сёл и решаем как дальше жить народу Украины
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Румыны мирно за неделю поставили власть на место
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там опозиция поднимала народ, а с нашей играть в эти игры - опасно
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В Украине нет опозиции -- периодически меняеться место сидения -- дурят народ " сменой власти " . Красные придут - грабят , белые придут -- грабят
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Если никто из людей не знает за митинг, кто будет выходить.
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Будем информировать людей через интернет , социальные сети -- время есть
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Боится Пэдра. Оставит тот его без штанов, если Мартыненко выпендрится. Вот и вся правда.
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Ты отдал недостаточную дань шоколаду. Причем тут сорился не сорился.
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Нема на порошенок Гонгадзе . Перевелися журналісти
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Йти проти злодійської влади -- залишитись без голови
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"Я с ним не ссорился, но и не дружу"...

Детский сад какой-то!
Ты мне больше не дружок,-
Не ходи на мой горшок
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМартыненко о Порошенко: "Я с ним не ссорился, но и не дружу"
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