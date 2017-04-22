Мартыненко о Порошенко: "Я с ним не ссорился, но и не дружу".......

"Я с ним не ссорился, но и не дружу", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
Мартыненко заявил, что сейчас просто уважает Президента.
Он добавил, что раньше виделся с главой государства чаще и относился к нему лучше. По его словам, последний раз они виделись 1,5-2 месяца назад.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Никто с Петей дружить не хочет,помнят его обещание посадить нескольких друзей...
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думаю что братаны могут по этому поводу не пэрэйматыся.
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Це означає, що цей злочинний режим паскудників, який і є маткою державних корупціонерів повинен бути змінений у, як можна, скоріший термін.
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Есть ихнее сакральное выражение... животворящее.... "любі друзі"... тама фсё!.... и любов и ненависть....
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Детский сад какой-то!
Ты мне больше не дружок,-
Не ходи на мой горшок
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