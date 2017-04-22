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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Армения (268) армия РФ (6397) Россия (70120) смерть (4797) убийство (4858)

 Российского контрактника зарезали возле военной базы РФ в армянском Гюмри

Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"22 апреля около 17:00 местного времени недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении. В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией города Гюмри", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа РФ.

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В пресс-службе отметили, что командование штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводит расследование. "По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - добавили в округе.

Как сообщили на станции скорой помощи Гюмри, около 17:30 (16:30 мск) к дежурному поступил сигнал о том, что у магазина "Арго" на Курской площади города лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины.

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Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Основная часть базы квартируется в Гюмри на северо-западе Армении.
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НЕПЛОХО... жду продолжения.. .. освободительных акций !!!
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Рэж "праўду-матку" ! Як гаворыцца,загінуў,выконваючы інтэрнацыянальны абавязак.
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Сезон шашлыков пошел. Кто там этих касапов считает.
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росіянин захотів закусити, остренькою, національною стравою, ось і закусив кинджалом.
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Даже за шакалов обидно. Тоже вроде собаки. Там ближе к крысам... и крысчанам.
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OldCat)))) Шакалу! Ти хоч собі
уявляєш, скільки дітей загризли собаки?
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Одним потенційним "шахтьором" менше...
То є добре.
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это хачики рашистам за рядового пермякова мстят!!! помните такого? он целую семью армян вырезал. а если серьезно, то армяне писали , что этот контрактник рашистский был бухой, быковал, ну и сам в итоге нарвался....
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и маладая не узнает какой у ваты был конец
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Він навіть сьогодні вже на сєновал до коханого не піде.
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Яка різниця - хто і в який спосіб утилізував скрєпне сміття? Головне - результат.. Цей уже ніколи не проведе свою відпустку в Україні..
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А ЧЕГО ВСЕГО ЛИШЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ?!?!?!?!?!.......................
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))уже веселее..новости от оккупантов продолжают радовать..
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а была б военная база на территории раиськи-был бы жив
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Тот гражданский зарезавший руцкую псину наверно захотел ощутить себя немножко родственником Кадырова .
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вазген зарезал руснявого.Это - в раздел "В Мире животных".
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- Этот ваш шашлык с утра гавкал или мяукал?
- Нэт дарагой, он глупый вопросы задавал...
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МОже він на слідчому експерименті ще одного заріже? Такі випадки бували.
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Рьіло вьірезало целую армянскую семью в Гюмри. В том числе двухлетнего ребенка и 6-месячного младенца. Имя убийцьі Валерий Пермяков.
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как челопвеку же говорили - блюй....
не послушался...
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ніякої ашибки не произошло

повторюю плигайте дегенерати

мозги вам добре настраюють
cheerio
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Всего одного зарезали? Тааааа, не интересно
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да их там столько что если каждый день будут резать по одному москалю то ни кто ( включая родных и командование ) и не заметит
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а вот не надо было выпускать животное за территорию части.
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Ехал кацап Ваня воевать, от хохлов Донбасс спасать,
Заодно свои набить карманы, завоевать чужие страны,
Тырить там добро чужое, передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины, ну и жрать бандэров витамины.
Жизнь - халява, и в основе - Слава президенту )(уйлу Вове!
А когда придёт домой, то, конечно же, он великий он герой!
Лишь собрался он в кацапию домой - приключился геморрой.
Сел посрать после заката, блядь! Под задницей граната!
Лишь подумал - "БЛА -ЧУДЕСА!" И сразу взлетел на небеса.
В общем, увезли его в Ростов, дальше - там, где нет хохлов.
Закопали, груз - 200 под табло: "Неопознанный кацап-хуйло".
А домой письмо прислали,- никак Ваньку волки, мол, сожрали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийского контрактника зарезали возле военной базы РФ в армянском Гюмри
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