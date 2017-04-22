 Российского контрактника зарезали возле военной базы РФ в армянском Гюмри

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"22 апреля около 17:00 местного времени недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении. В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией города Гюмри", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа РФ.
В пресс-службе отметили, что командование штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводит расследование. "По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - добавили в округе.
Как сообщили на станции скорой помощи Гюмри, около 17:30 (16:30 мск) к дежурному поступил сигнал о том, что у магазина "Арго" на Курской площади города лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины.
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Основная часть базы квартируется в Гюмри на северо-западе Армении.
3546 75
При невыясненных обстоятельствах умер "свободовец" Николай Кренджеляк, основной свидетель по делу организатора "русской весны" в Торецке, - журналист. ФОТО(52)
Волонтеры Евромайдан SOS вывесили в Киеве баннер в память о Герое Украины, горловском депутате Рыбаке. ФОТО(9)
За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, восемь получили ранения, - штаб АТО(0)
Российский майор Бордов ликвидирован в Сирии, - Reuters(118)
Итоги недели: нам не надо ни вашего газа, ни ваших банков, ни ваших певцов, ни вас самих(0)
С начала войны 42 ребенка погибли и 109 ранены в результате подрыва, - начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО(0)
Поезд насмерть сбил слабовидящую женщину на Харьковщине(14)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
уявляєш, скільки дітей загризли собаки?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То є добре.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Нэт дарагой, он глупый вопросы задавал...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не послушался...
Ответить
Ответить
повторюю плигайте дегенерати
мозги вам добре настраюють
cheerio
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заодно свои набить карманы, завоевать чужие страны,
Тырить там добро чужое, передать хрусталь с конвоем,
Холодильники, машины, ну и жрать бандэров витамины.
Жизнь - халява, и в основе - Слава президенту )(уйлу Вове!
А когда придёт домой, то, конечно же, он великий он герой!
Лишь собрался он в кацапию домой - приключился геморрой.
Сел посрать после заката, блядь! Под задницей граната!
Лишь подумал - "БЛА -ЧУДЕСА!" И сразу взлетел на небеса.
В общем, увезли его в Ростов, дальше - там, где нет хохлов.
Закопали, груз - 200 под табло: "Неопознанный кацап-хуйло".
А домой письмо прислали,- никак Ваньку волки, мол, сожрали.
Ответить