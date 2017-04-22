 В медицинской каюте теплохода, следовавшего из Николаева в Роттердам, обнаружен трамадол

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Николаевский морской порт" в ходе погранично-таможенного контроля теплохода под флагом Дании, который следовал из Николаева в Роттердам (Нидерланды), при осмотре медицинской каюты в аптечке было обнаружено 10 ампул "Трамадола" емкостью 20 мл. Стоимость изъятого медпрепарата составила 2,6 тысячи гривен.
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Всегда это АМБУЛАТОРИЯ и ИЗОЛЯТОР, могут быть рядом, но это НЕ КАЮТЫ!
В АМБУЛАТОРИИ должны быть все лекарства(!!!) , утвержденные международными
правилами, включая обезболивающие, содержащие наркотики!
Енти лекарства всегда отражаются в документах при входе/выходе из порта!!
Туфта на постном масле!!!
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1. Нет такого понятия "медицинская каюта". На судне есть ГОСПИТАЛЬ, и даже если это крошечное помещение 2 на 3 метра - это всеравно госпиталь. Стыдно господа журналисты, не знаете, спросили ли бы того кто знает
2. На судах, выполняющих международные рейсы, если количестао экипажа и пассажиров меньше 50 человек, врача НЕТ. Но есть ГОСПИТАЛЬ, а госпитале есть обязательный набор медикаментов и инструментов, предписанный Всемирной Организацией Здравоохранения. Трамадол это один из обязательных препаратов которые должны быть на борту.
3. Трамадол это синтетический заменитель опия. Используется как сильное обезбаливающее, например при переломах или почечных коликах. Использовать как анастезию или кайфонуть не выйдет - концентрация мягко говоря не та. Делать из этого "новость" - это всеравно что делать новость из валидола в аптечке бабушки.
4. Этот случай точно станет предметом рассмотрения международного клуба P&I. И в очередной, 1001-й раз украинские таможенники представят перед миром Украину как не образованную страну дикарей и вымогателей
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