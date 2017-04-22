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Все про:корабль (841) лекарства (696) наркотики (1436) Николаев (1228) пограничники (1185) таможня (1347) теплоход (17) трамадол (12)

 В медицинской каюте теплохода, следовавшего из Николаева в Роттердам, обнаружен трамадол

В Николаеве обнаружен наркосодержащий медицинский препарат "Трамадол".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Николаевский морской порт" в ходе погранично-таможенного контроля теплохода под флагом Дании, который следовал из Николаева в Роттердам (Нидерланды), при осмотре медицинской каюты в аптечке было обнаружено 10 ампул "Трамадола" емкостью 20 мл. Стоимость изъятого медпрепарата составила 2,6 тысячи гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариупольские аптекари продавали наркосодержащие препараты всем желающим. ФОТОрепортаж
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дааааааа.. бизнес не удался.. и за 100 бакинских человек будет сидеть 5 лет а вот ворующих миллиардами и не посадят и на поруки такте же воры возьмут.. !!!
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УЖАС! Просто ВАЗМУТИТЕЛЬНО! Я буду жаловаться в ЖЭК!
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Трамадол был ваш ? Какая несправедливость !
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Для суда везли, ведь без трамадола суд ООН не работает.
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Навіщо тоді взагалі випускають цей медичний препарат, якщо його не можна утримувати в медичних каютах? А де його тоді можна тримати? На камбузі або в гальюні?
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Дебилам не обьяснили, чтобы здесь продавать по цене Роттердам+, не обязательно везти в Роттердам и обратно. )))
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шото с ценой накосячили, походу дотягивали до какойто отметочки. 10 ампул, мамадарагая, 10 лет и без права выйти на поруки, это же не онищенко.
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А в чем криминал? На каждом судне ОБЯЗАН быть сильный обезбаливающий наркотик: морфин или трамадол. Но он должен быть задекларирован в специальном списке Наркотик лист и хранится в сейфе каюты капитана.
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Та страшне.. У меня тоже есть на крайний случай, в чем проблема? В медицинской каюте т.е в амбулатории нашли медпрепарат и.. ? А в больницах есть наркоз и морфий и...? Если в рейсе кому-то понадобится- скорая прилетит? Маразм крепчает
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Мллляяяя-"медицинская каюта"....))))
Всегда это АМБУЛАТОРИЯ и ИЗОЛЯТОР, могут быть рядом, но это НЕ КАЮТЫ!
В АМБУЛАТОРИИ должны быть все лекарства(!!!) , утвержденные международными
правилами, включая обезболивающие, содержащие наркотики!
Енти лекарства всегда отражаются в документах при входе/выходе из порта!!
Туфта на постном масле!!!
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правильно сделали,что обнаружили.нефиг в тулу со своими самоварами ездить
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С сожалением приходится признать что украинские таможеники - полные ИДИОТЫ. А Цензор ничем их не лучше если публикует такую чушь.
1. Нет такого понятия "медицинская каюта". На судне есть ГОСПИТАЛЬ, и даже если это крошечное помещение 2 на 3 метра - это всеравно госпиталь. Стыдно господа журналисты, не знаете, спросили ли бы того кто знает
2. На судах, выполняющих международные рейсы, если количестао экипажа и пассажиров меньше 50 человек, врача НЕТ. Но есть ГОСПИТАЛЬ, а госпитале есть обязательный набор медикаментов и инструментов, предписанный Всемирной Организацией Здравоохранения. Трамадол это один из обязательных препаратов которые должны быть на борту.
3. Трамадол это синтетический заменитель опия. Используется как сильное обезбаливающее, например при переломах или почечных коликах. Использовать как анастезию или кайфонуть не выйдет - концентрация мягко говоря не та. Делать из этого "новость" - это всеравно что делать новость из валидола в аптечке бабушки.
4. Этот случай точно станет предметом рассмотрения международного клуба P&I. И в очередной, 1001-й раз украинские таможенники представят перед миром Украину как не образованную страну дикарей и вымогателей
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ медицинской каюте теплохода, следовавшего из Николаева в Роттердам, обнаружен трамадол
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