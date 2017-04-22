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 Политика Украины
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 Мартыненко рассказал об условиях содержания в СИЗО

Бывший парламентарий от "Народного фронта" Николай Мартыненко утверждает, что не обращал внимания на условия в следственном изоляторе (СИЗО), где находился последние два дня, поскольку ночевал там очень мало.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил после судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

"Я ночевал там условно две ночи. Некогда было даже осмотреться, поэтому не обращал внимания на условия СИЗО. Первую ночь я приехал в СИЗО где-то в 3:00-3:30 ночи, сразу лег спать. Проснулся, и меня почти сразу повезли в суд. Этой ночью заснул около 4 утра и поднялся в 7:30. Почистил зубы, умылся и поехал. Единственное, что скажу: нет в камере крыс, нет тараканов, маленькая камера, неудобные, конечно, кровати, но спал хорошо, поскольку мало спал. В камере есть умывальник, но нет душа", - рассказал Мартыненко.

Он прибавил, что во время пребывания в СИЗО сокамерника у него не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Сергій Лещенко
45 мин ·

Дело Мартыненко - это маркер. Как законы 16 января. Как РосУкрЭнерго. Как стрельба по безоружным.
Каждый, кто поднял голос в защиту Мартыненко - это человек, одобряющий воровство денег у граждан Украины. Почитайте просто, куда тратились средства, выведенные с госпредприятия "Восточный ГОК" на прокладку Steuermann: жене Мартыненко - 50 тысяч долларов за медицинские услуги, дочери Мартыненко - за аренду квартиры в Лондоне 21 тысяч долларов, родственникам Мартыненко - 45 тысяч евро на аренду в Вене, чартерный перелет - 60 тысяч евро. И так далее.

Это деньги, которые украли у украинских пенсионеров и бюджетников. А все эти псевдореформаторы и ложные "еврооптимисты", которые пришли поддержать вора, расписались или в соучастии, или в собственной беспомощности сказать "нет" на окрик своих кураторов из Рады или офиса Народного фронта.
Список людей, которые взяли Мартыненко на поруки, должен навсегда остаться доской позора.
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не, ну... если жданов взял, то стопудово вакансия в какой нибудь федерации скоро будет закрыта ))
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а че это за о.максорина такое? явно выражены все признаки дебилизма :D
этой кто дал 4 ляма баксов купить у пэтра кресло в зраде???
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Всех их нужно вместе с ним посадить, Ибо они в доле , Мартыненко наверное спонсор НФ, вот они и кормились и содержались, через время тоже всплывет каса НФ , так же как и ПР
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Ємця і Магеру не сподівався тут побачити - особливо неприємно.
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Це зайвий раз підтверджує факт того, що працедавець в них - аж ніяк не український виборець. Навіть в таких на перший погляд (на публіку) "незалежних".
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так і на лєщєнка-х*єщєнка теж мартиненко бабло тратив
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и кто скажет,что он не прав!? Нас опять хотят нагнуть,что будем МЫЧАТЬ!!!!
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Субсидии придется вернуть: кому и как пересчитают скидку в конце апреля
https://www.facenews.ua/news/2017/358037/
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Но и тухлый Лещ нмчем не лучше ......... Обыкновенное мочилово конкурента. Или он всю страну за идиотов держит рассказывая про беспроцентный кредит на 10 лет , взятый у курицы .
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да кому оно всралось какие там у этой мартышки были условия содержания. Скоро будет вспоминать как рай.
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странно, что вообще НАБУ себе позволило задержать человека без доказательственной базы или они думали что как-то само собой по ходу дела все и появится?
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нечистые и пидора.ы это большенство рады
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Это ж каким извращенцем нужно быть,чтобы интересоваться ощущением проворовавшейся крысы ?
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Ну раз на умови перебування в СІЗО не сильно скаржиться, то цілком міг би ще місяць другий посидіти, може йому там навіть душ встановили.
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Лучше бы нам расказал как на строгаче 15-шку отмотал( через 15 лет)
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В следующем парламенте народный фронт и бпп должны поддержать партию мороза и симоненки .Таких тварей в руководство пускать нельзя.
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Так вот там же должны быть и бпп с вронтовиками сени яценюка..Другими словами партия мусоров .А дятел ты сам
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применить детектор ложи
паяльник в анус пять раз в день
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Что бы ты с такими удобствами жил следующие лет 15-ть, если конечно виновен...
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Я так понял, что ему там понравилось?
Ну, так в чём дело?
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поскольку ночевал там очень мало...
Ты конёк вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб, но,- не очень... (с)
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попугали...теперь будет сговорчивым(отстегнёт Петручио полмилярда)
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Чорний знак оклику у червоному кругу Мартыненко рассказал об условиях содержания в СИЗО - Цензор.НЕТ 5579 - емблема політ компанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади"
Зроби собі таку емблему на одяг(сумку, авто...) і декілька для друзів і знайомих!
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Насиров очень боялся побывать в СИЗО, поэтому устраивал цирк, а некоторые сбежали заграницу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМартыненко рассказал об условиях содержания в СИЗО
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