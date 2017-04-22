 Мартыненко рассказал об условиях содержания в СИЗО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил после судебного заседания по избранию ему меры пресечения.
"Я ночевал там условно две ночи. Некогда было даже осмотреться, поэтому не обращал внимания на условия СИЗО. Первую ночь я приехал в СИЗО где-то в 3:00-3:30 ночи, сразу лег спать. Проснулся, и меня почти сразу повезли в суд. Этой ночью заснул около 4 утра и поднялся в 7:30. Почистил зубы, умылся и поехал. Единственное, что скажу: нет в камере крыс, нет тараканов, маленькая камера, неудобные, конечно, кровати, но спал хорошо, поскольку мало спал. В камере есть умывальник, но нет душа", - рассказал Мартыненко.
Он прибавил, что во время пребывания в СИЗО сокамерника у него не было.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
1789 40
Материалы по теме: Задержание Мартыненко
Антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на решение суда отпустить фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки(55)
Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП(111)
Мартыненко отпустили на поруки народных депутатов(376)
Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ(116)
Давиденко: поведение Мартыненко, его защиты, друзей и соратников вызывает уважение(0)
Мартыненко заявил, что его оговорили Жвания и экс-руководитель "Диамантбанка" Рыбалкин. ФОТО(127)
Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко. ВИДЕО(37)
45 мин ·
Дело Мартыненко - это маркер. Как законы 16 января. Как РосУкрЭнерго. Как стрельба по безоружным.
Каждый, кто поднял голос в защиту Мартыненко - это человек, одобряющий воровство денег у граждан Украины. Почитайте просто, куда тратились средства, выведенные с госпредприятия "Восточный ГОК" на прокладку Steuermann: жене Мартыненко - 50 тысяч долларов за медицинские услуги, дочери Мартыненко - за аренду квартиры в Лондоне 21 тысяч долларов, родственникам Мартыненко - 45 тысяч евро на аренду в Вене, чартерный перелет - 60 тысяч евро. И так далее.
Это деньги, которые украли у украинских пенсионеров и бюджетников. А все эти псевдореформаторы и ложные "еврооптимисты", которые пришли поддержать вора, расписались или в соучастии, или в собственной беспомощности сказать "нет" на окрик своих кураторов из Рады или офиса Народного фронта.
Список людей, которые взяли Мартыненко на поруки, должен навсегда остаться доской позора.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
этой кто дал 4 ляма баксов купить у пэтра кресло в зраде???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facenews.ua/news/2017/358037/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сиделец плкает...
Ответить
паяльник в анус пять раз в день
Ответить
Ответить
Ответить
Ну, так в чём дело?
Ответить
Ты конёк вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб, но,- не очень... (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Зроби собі таку емблему на одяг(сумку, авто...) і декілька для друзів і знайомих!
Ответить
Ответить
Ответить