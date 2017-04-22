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Все про:армия РФ (6397) обстрел (6060) ремонт (721) терроризм (20153) Авдеевка (1459)

 Обесточенная Авдеевка: террористы не дают гарантий безопасности для ремонтников до 24 апреля

Российско-террористические войска в Донецкой области не дают гарантий безопасности для ремонтников, которые намерены восстановить электроснабжение Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, для возобновления подачи электричества в жилые кварталы города дежурная служба ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" переподключила систему энергообеспечения на резервные фазы, что привело к перебоям в работе Донецкой фильтровальной станции и постоянному отключению электропитания в городе.

Ремонтные работы не могут проводиться в связи с отсутствием гарантий безопасности со стороны террористов ОРДО. По данным российской стороны СЦКК, гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены 24 апреля.

На данный момент Донецкая фильтровальная станция работает без перебоев. Вода поступает к населению в штатном режиме.

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Напомним, из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО в ночь с 20 на 21 апреля была частично повреждена линия электропередач "Макеевка - Авдеевский коксохимический завод", из-за чего часть Авдеевки осталась без электроснабжения.
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это уже не смешно... это уже бесит...
"террористы готовы...." та на хрена мне ваша авдеевка с вашим коксохимом и сепарами???
200 населенных пунктов в Украине обесточены и ни фига никто не спешит восстанавливать. а на муя? то ж не ахметкин коксохим.
задрало! гори оно огнем!!!
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бамбасня - онижыденти, им без света никак нельзя, иначе торговое партнерство замедлится.
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заметил. Как только авдеевку обесточат , половина соевых исчезает с сайта)) Только свет дадут, всем войском петьку облизывают... хм.... видать знают, пока президент мыру на троне, они накормлены, с водой и светом... за наш счет, конечно
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У суботу та неділю офіс терористів не працює, тому гарантійний лист підписати нікому. Раніше понеділка і не чекайте. У ордло свято шанують трудове законодавство, не потрібно їх турбувати через такi дрібницi у вихідні дні.
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Исходя из риторики ..Уже непонятно кто террорист. Заслужили ли украинцы,чтобы те кому доверили власть,довели до такого поворота событий ?
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давно можно было уже ветку другую протянуть!
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Шо за кіно, перекрили їм на пару днів воду і світло то вони самі прибіжуть щоб підключили. Питання в іншому, якщо така фігня то чому наші мужі не шукають альтернативних шляхів підключення до енергоживлення. Комусь вигідно бігати до лугандонів?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбесточенная Авдеевка: террористы не дают гарантий безопасности для ремонтников до 24 апреля
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