 Обесточенная Авдеевка: террористы не дают гарантий безопасности для ремонтников до 24 апреля

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, для возобновления подачи электричества в жилые кварталы города дежурная служба ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" переподключила систему энергообеспечения на резервные фазы, что привело к перебоям в работе Донецкой фильтровальной станции и постоянному отключению электропитания в городе.
Ремонтные работы не могут проводиться в связи с отсутствием гарантий безопасности со стороны террористов ОРДО. По данным российской стороны СЦКК, гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены 24 апреля.
На данный момент Донецкая фильтровальная станция работает без перебоев. Вода поступает к населению в штатном режиме.
Напомним, из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО в ночь с 20 на 21 апреля была частично повреждена линия электропередач "Макеевка - Авдеевский коксохимический завод", из-за чего часть Авдеевки осталась без электроснабжения.
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"террористы готовы...." та на хрена мне ваша авдеевка с вашим коксохимом и сепарами???
200 населенных пунктов в Украине обесточены и ни фига никто не спешит восстанавливать. а на муя? то ж не ахметкин коксохим.
задрало! гори оно огнем!!!
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