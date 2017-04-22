 Мир не готов к последствиям от признания России страной-террористом, - Стець о решении Международного суда ООН

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил министр информационной политики Юрий Стець, передает Цензор.НЕТ.
"Все и сразу не бывает. В суде тоже есть люди, которые понимают, что когда они признают Россию страной-террористом - это будет иметь свои последствия, а пока мир не готов к этим последствиям. Это ключевая проблема для Украины - мир не готов к этим последствиям. Каждый судья в суде ООН принимал это во внимание. Как относятся к террористам в большинстве стран мира? Их уничтожают. Готов ли мир уничтожить Россию? Нет", - отметил чиновник.
Стець добавил, что в целом, по его мнению, промежуточное решение, вынесенное судом ООН по иску Украины к Российской Федерации, очень положительное.
"Наконец официально на самом высоком уровне в мире признано, что Россия является стороной конфликта. Это первый документ, который свидетельствует о том, что Россия является стороной конфликта, а не сторонним зрителем, как этого очень хотела Россия. Это первый шаг к тому, чтобы Россия отвечала перед всем миром за военную агрессию, которую она ведет здесь, на территории Украины. В сравнение с Сирией, где пока подобных решений нет", - заявил министр.
Напоминаем, 19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.
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