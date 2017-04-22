 Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на запрос "Зеркала недели".
Ведомство предоставило справку о действиях и передвижениях Мартыненко накануне запланированных обысков в рамках расследования дела о закупке Восточным горно-обогатительным комбинатом концентрата урана через австрийскую фирму-прокладку. В документе изложены пошаговые действия Мартыненко накануне и в день объявления ему подозрения.
В частности, экс-депутат, "ожидая проведения обысков утром в четверг, 20 апреля, накануне вечером покинул место постоянного проживания и дал членам своей семьи указания поступить аналогично". Также Мартыненко, по информации НАБУ, сообщил близким перечень адресов и автомобилей, в которых планируются обыски, указал места, которые, по его мнению, являются безопасными, и организовал работу подконтрольных лиц, направленную на сокрытие предметов и документов, которые могли иметь значение для уголовного производства.
В НАБУ добавили, что по указанию Мартыненко его окружение "перешло на конспиративный способ общения", а сам экс-депутат выключил телефон и контактировал с окружением через другие средства связи.
В ночь на 19 апреля Мартыненко не ночевал дома, а на следующий день детективы НАБУ установили, что экс-депутат находился в приемной народного депутата Дениса Дзензерского. Они пытались связаться с Мартыненко через телефон приемной Дзензерского, но секретарь, "услышав имя и должность собеседника", отказалась связывать детектива с Мартыненко, сообщив, что он перезвонит. Мартыненко так и не перезвонил.
Поняв, что детективы НАБУ установили его местонахождение, Мартыненко в течение шести часов скрывался в приемной Дзензерского, и лишь после длительных переговоров его убедили выйти.
По мнению НАБУ, все указанное свидетельствует о том, что "Мартыненко заранее принимались меры, направленные на получение сведений о планах дальнейшего ведения расследования, тактики и методов, проведения следственных действий, а эта информация использовалась им с целью разработки плана избежания уголовной ответственности и бегства с места возможного проведения следственных действий". Из-за этого детективы НАБУ, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, приняли решение задержать Мартыненко с целью предотвратить его побег.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Кобыла тупая, Ты для чего херню постишь? Лишь бы пукнуть?
Для того, чтобы "в Суде доказать" - надо провести следствие с соблюдением требований прорцессуального законодательства. А "клиент" линяет, избегает встречи с представителями следствия, что делает невозможным вручения ему "уведомления о подозрении". Без ЭТОГО нельзя направить дело в Суд а следовательно и нельзя ДОКАЗАТЬ в Суде вину этой "скотины в вышыванке". Ты, когда пишешь, то выйми "прибор" изо рта...
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да,чо там с виолончелями?или вы уже целый оркестр собрали в офшорах?
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Мелкие рыбешки пованивают...
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кацапня на своем незнании биологии целую философскую систему придумала.
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- Це коли, куме, бачиш людину і думаєш: "паскудо погана і коли ти вже здохнеш" ", а в голос кажеш :
- Доброго дня, файного вам здоров'я гражданін мартиненко
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- Це коли, куме, бачиш людину... Поки вин 100 грамм не вип'є.
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17520ПЕРЕГЛЯДИ 0КОМЕНТАРІ 06/12/2016ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ
Щонайменше п'ятеро народних депутатів "Народного Фронту" та один нардеп від БПП просять не брати під варту генерала, якого підозрюють у штурмі Майдану 18 лютого 2014 року.
Народні обранці просять залишити його на свободі, віддавши їм на поруки, повідомляє кореспондент ТЕКСТІВ.
Судове засідання з цього питання відбувається зараз у Печерському районному суді міста Києва.
Запобіжний захід обирають Володимиру Гриняку, який під час подій на Майдані був заступником керівника Департаменту громадської безпеки МВС.
Нині Гриняк продовжує нести службу в аналогічному департаменті Національної гвардії. Як і раніше, в його обов'язки входить організація охорони громадського порядку під час масових заходів.
Гриняка підозрюють в організації штурму 18 лютого увечері на Майдані.
«Він передавав вказівки від Захарченка та Ратушняка до інших підрозділів та їхніх керівників, зокрема до втікача Федчука», - повідомило ТЕКСТАМ джерело у прокуратурі.
В офіційній підозрі щодо цього епізоду Гриняку інкримінують ст. 340 та 365 ч.3 Кримінального кодексу.
Окрім того, Гриняка підозрюють в організації схеми позабюджетного грошового винагородження «чорним налом» підрозділів силовиків на Майдані.
«Зараз встановлено, що фінансувався як мінімум "Беркут", але, цілком можливо, в це були залучені й інші підрозділи, - зазначило джерело. - Загалом встановлено суму в 30 млн грн, які в період з грудня 2013-го по лютий 2014 року пройшли через чорну касу».
Щодо цієї діяльності діяльності Гриняку висунуто підозру за статтями 340 та 369 ч.3 Кримінального кодексу.
Володимир ГРИНЯК
Нардепи стверджують, що Гриняк був «їхньою людиною» та «зливав їм інформацію». І тому, мовляв, заслуговує на те, аби не потрапити під варту на час слідства.
Проте, за даними джерел, Гриняк не співпрацює зі слідством, не надає показів, які б допомогли викрити злочини інших задіяних у справі осіб.
Серед нардепів, які вимагають взяти на поруки Гриняка - Левус, Висоцький, Соляр, Величкович, Бондар з «Народного фронту» та Антонищак з БПП.
Нагадаємо, посаду міністра внутрішніх справ наразі займає також «народнофронтівець» Арсен Аваков.
Адвокати потерпілих на Майдані та слідчі неодноразово підкреслювали, що МВС провалило внутрішнє розслідування подій та не допомогає слідству.Доповнено 7 листопада 8:45
1. Поручителям в залі суду вручили повістки на допит - слідству дуже цікаво дізнатись, чому він їм такий дорогий, цей генерал.
2. Засiдання закінчилось, Гриняка відпустили на поруки двох нардепів, але поклали обов'язки не залишати місце проживання, не спілкуватись із свідком, здати паспорт. Завтра о 13 год. та ж суддя розглядає відсторонення його від обов'язків.
3. Нардеп Левус дав слово, що завтра підозрюваний має прийти і дати показання, розповісти все, що знає. Прокуратура скептично ставиться так як перед клопотанням про утримання під вартою йому пропонували дати покази, він іх не дав
4. Поручитель - Левус і Бондар.
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