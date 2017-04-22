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 Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ

Ходатайство о задержании экс-парламентария от "Народного фронта" Николая Мартыненко является обоснованным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на запрос "Зеркала недели".

Ведомство предоставило справку о действиях и передвижениях Мартыненко накануне запланированных обысков в рамках расследования дела о закупке Восточным горно-обогатительным комбинатом концентрата урана через австрийскую фирму-прокладку. В документе изложены пошаговые действия Мартыненко накануне и в день объявления ему подозрения.

В частности, экс-депутат, "ожидая проведения обысков утром в четверг, 20 апреля, накануне вечером покинул место постоянного проживания и дал членам своей семьи указания поступить аналогично". Также Мартыненко, по информации НАБУ, сообщил близким перечень адресов и автомобилей, в которых планируются обыски, указал места, которые, по его мнению, являются безопасными, и организовал работу подконтрольных лиц, направленную на сокрытие предметов и документов, которые могли иметь значение для уголовного производства.

В НАБУ добавили, что по указанию Мартыненко его окружение "перешло на конспиративный способ общения", а сам экс-депутат выключил телефон и контактировал с окружением через другие средства связи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП

В ночь на 19 апреля Мартыненко не ночевал дома, а на следующий день детективы НАБУ установили, что экс-депутат находился в приемной народного депутата Дениса Дзензерского. Они пытались связаться с Мартыненко через телефон приемной Дзензерского, но секретарь, "услышав имя и должность собеседника", отказалась связывать детектива с Мартыненко, сообщив, что он перезвонит. Мартыненко так и не перезвонил.

Поняв, что детективы НАБУ установили его местонахождение, Мартыненко в течение шести часов скрывался в приемной Дзензерского, и лишь после длительных переговоров его убедили выйти.

По мнению НАБУ, все указанное свидетельствует о том, что "Мартыненко заранее принимались меры, направленные на получение сведений о планах дальнейшего ведения расследования, тактики и методов, проведения следственных действий, а эта информация использовалась им с целью разработки плана избежания уголовной ответственности и бегства с места возможного проведения следственных действий". Из-за этого детективы НАБУ, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, приняли решение задержать Мартыненко с целью предотвратить его побег.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки нардепов. ФОТО

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Порошенко лично, а если и не он так те кого он липецкими наколотыми конфетками накормил. Витю взаааад!
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Вот с этим засада Там сказочников адвокаты быстро на место ставят.
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ага..и с беркутом бежавшим рашку засада..ну не было доказательств
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А что было до того, как нашли утопленное оружие? Нет ни одной бумажки, ни одного подписанного приказа и вообще по-большому счёту ничего. Как ни тошно от этого всем, но эта ситуация напоминает обвинения в адрес Аль Капоне. Весь мир знал, что он преступник и убийца, что он по уши в крови, но так ничего не доказали и посадить смогли только за неуплату налогов.Так что просто знать - мало. А сбежали эти высокопоставленные уроды ещё до того, как вообще дело завели. Остались мелкие сошки.
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да?серьезно?сбежали?как по мне, все на местах....
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Irada - а чем ты ещё у этих воров подрабатываешь? неужели только одной клавой ?
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Святюку.
Кобыла тупая, Ты для чего херню постишь? Лишь бы пукнуть?
Для того, чтобы "в Суде доказать" - надо провести следствие с соблюдением требований прорцессуального законодательства. А "клиент" линяет, избегает встречи с представителями следствия, что делает невозможным вручения ему "уведомления о подозрении". Без ЭТОГО нельзя направить дело в Суд а следовательно и нельзя ДОКАЗАТЬ в Суде вину этой "скотины в вышыванке". Ты, когда пишешь, то выйми "прибор" изо рта...
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НАеБУ отрабатывает носки по 400 гривасов и увеличение бюджетного финансирования. Стараются, хотя за 2 года работы ни одного дела до ума не довели. Вы видели, каких неуков из САП в суд послали? Они даже толком доказательную базу не смогли собрать Амеры уже сделали им предупреждение. Следующий этап - роспуск бездарей.
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От бедному Пете народ достался бракованый, неблагодарный! Сами даже собаччьей будки не построили, а туда же - картинки постят!
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В зону ворьё Анти народное ....В зону уродов ворующих у нищих на людской крови !!!!
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Шо, рыговская сепарня, все молишься еще на проект ПРиБЮТ?
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во как зрада в паре с гэбнявыми эффектно работает .один картинки из савушкино лепит-другой радостно апплодирует...получка у кого больше?кто с фотошопом дружен?
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но самый главный на картинке ему все лавры ведь первое место в рейтинге коррупции это достижение
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кацапа,чего тебя чужие лавры интересуют? .это ведь никак не отменяет того факта,шо ты кацапня галимая.
да,чо там с виолончелями?или вы уже целый оркестр собрали в офшорах?
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Этих бы троих тварей в допру остальные будут ломится как лоси по тайге!!
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Обсудим? Что за рейтинг такой, если не секрет? Ссыль есть?
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ты что только проснулся?рейтинг англійская компния проводила потом по этому поводу у гройсмана спрашивали и он отнекивался
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Линк? Я щас ухожу - прийду и с удовольствием ознакомлюсь. Если про Ernst and Young то бредовость этого рейтинга по опросу менеджеров бизнеса уже давно разжевана и положена в клювик. Не ведись на чушь, которую нам парит русня и их доброохоты. Сраная Нигерия - дикое адище там лучше в рейтинге. Когда ж наш дурной и голодный до зрады народ в конце концов поумнеет, о, вселенная!?
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Так до конца договаривайте-Среди стран с привлекательной инвнестициооной деятельностью..
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а ну тогда да аж полегчало то что Украина худшая среди умеющих что то делать стран
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Рыба гниет с головы и воняет...
Мелкие рыбешки пованивают...
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то кацапская отмазка,шо с головы .на самом деле рыба гниет с живота,с кишек.а пованивает из жабер,что рядом с головой.
кацапня на своем незнании биологии целую философскую систему придумала.
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.... эта возня с войной с коррупцией, как дебильное Шоу долгоносиков 90-х (создание информационой картинки). Если бы началась настоящая борьба с коррупцией, то Криминальные герой 90-х живо бы организовали в масштабах всей страны "гражданскою войну" - неслыханое Богатство они без боя не сдадут
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Убегать это дерьмо не будет - убегать будет НАБУ.
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- Куме, скажіть мені, а що таке етикет ?
- Це коли, куме, бачиш людину і думаєш: "паскудо погана і коли ти вже здохнеш" ", а в голос кажеш :
- Доброго дня, файного вам здоров'я гражданін мартиненко

Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8347
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- Куме, скажіть мені, а що таке етикет ?
- Це коли, куме, бачиш людину... Поки вин 100 грамм не вип'є.
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В Украине Закон бессилен перед Мартыненками и Насировыми. Закон строг только для народа. Петя-гарант, позор !
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Ох, сущеглупый холоп! Не царское это дело - законы соблюдать!
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У него была куча таких возможностей. Тут некоторые дятлы твердят, что на Мартыненко есть дело в Швейцарии. Так вот, если бы оно было, то его бы в Штатах, как Пашу Лазаренко закрыли (на Пашу тоже было дело в Швейцарии). А так Коля недавно летал в Штаты и вернулся. Вот бяда для ватников
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ОНОВЛЕНО Депутати просять залишити на свободі генерала МВС, який підозрюється у штурмі Майдану. Ось їхні ПРІЗВИЩА

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17520ПЕРЕГЛЯДИ 0КОМЕНТАРІ 06/12/2016ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ

Щонайменше п'ятеро народних депутатів "Народного Фронту" та один нардеп від БПП просять не брати під варту генерала, якого підозрюють у штурмі Майдану 18 лютого 2014 року.
Народні обранці просять залишити його на свободі, віддавши їм на поруки, повідомляє кореспондент ТЕКСТІВ.
Судове засідання з цього питання відбувається зараз у Печерському районному суді міста Києва.
Запобіжний захід обирають Володимиру Гриняку, який під час подій на Майдані був заступником керівника Департаменту громадської безпеки МВС.
Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8461

Нині Гриняк продовжує нести службу в аналогічному департаменті Національної гвардії. Як і раніше, в його обов'язки входить організація охорони громадського порядку під час масових заходів.
Гриняка підозрюють в організації штурму 18 лютого увечері на Майдані.
«Він передавав вказівки від Захарченка та Ратушняка до інших підрозділів та їхніх керівників, зокрема до втікача Федчука», - повідомило ТЕКСТАМ джерело у прокуратурі.
В офіційній підозрі щодо цього епізоду Гриняку інкримінують ст. 340 та 365 ч.3 Кримінального кодексу.
Окрім того, Гриняка підозрюють в організації схеми позабюджетного грошового винагородження «чорним налом» підрозділів силовиків на Майдані.
«Зараз встановлено, що фінансувався як мінімум "Беркут", але, цілком можливо, в це були залучені й інші підрозділи, - зазначило джерело. - Загалом встановлено суму в 30 млн грн, які в період з грудня 2013-го по лютий 2014 року пройшли через чорну касу».
Щодо цієї діяльності діяльності Гриняку висунуто підозру за статтями 340 та 369 ч.3 Кримінального кодексу.
Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8461
Володимир ГРИНЯК
Нардепи стверджують, що Гриняк був «їхньою людиною» та «зливав їм інформацію». І тому, мовляв, заслуговує на те, аби не потрапити під варту на час слідства.
Проте, за даними джерел, Гриняк не співпрацює зі слідством, не надає показів, які б допомогли викрити злочини інших задіяних у справі осіб.
Серед нардепів, які вимагають взяти на поруки Гриняка - Левус, Висоцький, Соляр, Величкович, Бондар з «Народного фронту» та Антонищак з БПП.
Нагадаємо, посаду міністра внутрішніх справ наразі займає також «народнофронтівець» Арсен Аваков.
Адвокати потерпілих на Майдані та слідчі неодноразово підкреслювали, що МВС провалило внутрішнє розслідування подій та не допомогає слідству.Доповнено 7 листопада 8:45
1. Поручителям в залі суду вручили повістки на допит - слідству дуже цікаво дізнатись, чому він їм такий дорогий, цей генерал.
2. Засiдання закінчилось, Гриняка відпустили на поруки двох нардепів, але поклали обов'язки не залишати місце проживання, не спілкуватись із свідком, здати паспорт. Завтра о 13 год. та ж суддя розглядає відсторонення його від обов'язків.
3. Нардеп Левус дав слово, що завтра підозрюваний має прийти і дати показання, розповісти все, що знає. Прокуратура скептично ставиться так як перед клопотанням про утримання під вартою йому пропонували дати покази, він іх не дав
4. Поручитель - Левус і Бондар.
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а потом набу разводит руками,что информация о их действиях как то вытекла...это все еще до факта самого задержания

Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5075
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Всем и так ясно, что Мартыненко вор. Но он один из сотен, если не тысяч таких же воров в законе. Вся власть, включая Пэтю, воры и кровопийцы! Единственное, в чем не правы НАБУ, нужно все делать по законам - задержание, обыски.
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Законы эти нужно СРОЧНО менять.. ведь эти "ЗАКОНЫ" писало под себя чтобы НЕ СЕСТЬ прежнее рыго-анальное ворьё !!!
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Что бл....?! Пытался скрыться?! Не, они серьезно?! Фу су....ка ну и дно же это НАБУ. Это провал. Все уйня - давай по новой. Позорище нещастное.
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Вы вод простой. Для наведения уважения к Закону надо дать понять, что альтернатива террор и беспредел в отношении коррупционеров
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Расстрелять нахрен сразу лучше, как при отце народов. Правовая держава, законность, презумпция невиновности - нахер оно все надо, да? Только дыба и четвертование - только хардкор. Раскулачим всех куркулей и зажиточных врагов народа! Уррряяя!
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А Сашка Билого убили при "задержании".....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ
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