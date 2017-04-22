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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1634) апелляция (233) Мартыненко (328) САП (429)

 Антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на решение суда отпустить фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки

Специализированная антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на решение суда отпустить экс-главу наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому на поруки.

Об этом заявил после заседания Соломенского райсуда Киева прокурор САП Роман Симкив, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем в дальнейшем отстаивать свою позицию. Подадим апелляцию и изложим свое мнение. Поэтому я думаю, что в ближайшее время этот процесс продлится, только уже в Апелляционном суде Киева, где будет дело рассматривать коллегия судей из 5 лиц. Я надеюсь, что они должным образом смогут оценить наши доказательства", - сказал Симкив.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: НАБУ задержала Сергея Перелому, второго фигуранта в деле Мартыненко. ВИДЕО

Напоминаем, Соломенский районный суд Киева принял в субботу решение применить в отношении экс-главы наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Переломы меру пресечения в виде личного поручительства.

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

22 апреля суд отпустил на поруки нардепов Николая Мартыненко
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У нас в стране бандитский беспредел власти -депутатов и Кабмина.Те,кто должны писать законы сами беззаконники и не дивно -на четвертом году войны у них нет войны и добрососедские безвизовые отношения с агрессором.Что можно ждать от этих подонков?Пора уже гнать их как поганых шакалов из Рады,где они служат бандитам.
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ПАРДОН- Дивись не всерись чмо поросяче-кроляче.. Якось так !!! !!!
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НФ уже захватили власть в стране, или нас такое "счастье" ждет после очередных выборов?
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Клоунада для голодного лохтората ! Но только вот уже совсем не смешно !
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Может, чтобы 2 раза не вставать, в следующий раз САП сразу и требование меры пресечения (в виде залога или удержания под стражей), и апелляцию подает?
Ну, так как по первому вопросу результат заранее известен.
Впрочем, как и по второму
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Может что бы в суд вообще не ходить то лучше завалить быка при задержании?!
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Антикоррупционная прокуратура пускай поцелует в жопу нашу власть потому что за те деньги которые она получает и за то что она делает надо целовать в жопу всех налогоплательщиков.
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Налогплательщики не распоряжатся налогами, потому целовать они будут власть
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Если будем жить с такой целью так мы ее уже достигли. Если в этом заключались все реформы тогда пора радоваться успехам.
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Так все и радуются, посмотри сколько смайликов в теме
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" Специализированная антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на решение суда отпустить экс-главу наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому на поруки "

Це анекдот , блядь ... Какая-то импотентная , антикоррупционная прокуратура шось тявкнула ... Все испугались
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Потому что надо специализированные суды создавать! Но Гейропе так выгодно раз они требовали-требовали и вдруг перестали требовать создания подобных судов!
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" Потому что надо специализированные суды создавать! "

Джонни , ты смешон . В Украине нихуя не будет работать , кроме американской пиздюлины . Надо шоб США , для наглядного примера , упаковали лет на 30 парочку украинских гнид , тогда будет толк
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Вот такой суд как раз и будет "американской пи...ой"!!! Потому что такой суд не будет подчинятся верховному суду это будет самостоятельный орган!
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пора у верховній раді таку річ поставить. щоб згадали і не зажирались. бо буде горе

Антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на решение суда отпустить фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки - Цензор.НЕТ 4018
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Кто-то еще верит, что в этом государстве была революция?
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Это целенаправленная дескредитация такого органа как НАБУ! Все прекрасно понимают что НАБУ не решает кого отпускать, а кого нет решает суд!!! Но всеравно виновато НАБУ!
Видимо Пеця лично такие "ходы" придумывал!
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С какого "очка" вы качапские уроды вылазите?!
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качапские ?у тебя капча заела порохобот
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Сложно сказать что хуже. Порохобот или ты идиот!
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Что это за совковые рецидивы - взятие на поруки. Скоро и уголовную шпану будем отпускать на поруки авторитетов? Маразм!
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А хіба ми до сих пір не в совку живемо? Совок нікуди не подівся, він просто прийняв інші форми.
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на крысме:
1. Стало известно имя полицая, который избил за украинскую символику Игоря Мовенко в Севастополе. Это предатель из "беркута" Владимир Суходольский, который сейчас работает в ОМОНе. Жена предателя Галина Суходольская тоже изменила присяге - работает "следователем" и покрывает чёрные дела оккупантов. Информация для СБУ, Миротворца и Прокуратуры АРК http://crimeahrg.org/politseyskiy-izbivshiy-ukrainskogo-aktivista-movenko-v-kryimu-sotrudnik-berkuta/ (фото).
2. Вчера на рабочем месте оккупанты схватили крымскую татарку, посадили её в микроавтобус, где сидели люди в масках, одели МЕШОК НА ГОЛОВУ и вывезли в центр по "экстремизму". После допросов про ислам и семью её отпустили. Вы можете представить этот ужас?! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855761319324246017 (скрин с подробностями).
3. На админгранице с временно оккупированным Крымом СБУ провела антитеррористические учения. Молодцы! https://www.youtube.com/watch?v=or2X9pLC5y8 (видео). Тем временем оккупанты продолжают искать бомбы https://twitter.com/KrimRt/status/855801932706918400 (фото из Ялты).
4. В Симферополе сегодня похоронили оккупанта - Сергея Бордова, грохнутого в Сирии. Зато медалька за Крым осталась. Асад и путин рукоплещут https://twitter.com/KrimRt/status/855796010987159552 (фото).
5. Севастопольские пропагандисты в ужасе: "Наплыв мигрантов в город русской славы не только меняет здесь демографию, но и ведет к межэтническим конфликтам, нередким в материковой части рф. В ночь на 17 апреля в Штурмовом армяне напали на русских посетителей кафе. Итог - 12 пострадавших. Сейчас девушка - она одна из тех, кто попал под руку лицам кавказской национальности - с поломанной ключицей ждет операции. «Пришло еще человек 17-20. Принесли с собой арматуру, дубины, инструменты. Одному из парней ударили по голове балонным ключом. Итог - кровоизлияние в мозг, на правое ухо не слышит. И врач ему сказал, что уже и не услышит. Они (понаехавшие) смеялись, кричали ребятам: «Мы ваши гости! И как же это вы с гостями обращаетесь». И продолжали бить арматурой». На одного нашего было по 3-4 нерусских. Они били всем, что попадало под руку. Били всех. Вскоре к нападавшим присоединились люди на «Ауди» и «Жигулях». Они стали с разгона врезаться в толпу, давя всех без разбору - своих и чужих. Еще один участник драки, которому сломали руку, слышал выстрелы. В качестве превентивных мер наш собеседник предлагает создать на базе отрядов самообороны времен Крымской весны дружины охраны правопорядка". Зато без бандер? Зато не стреляют? http://primechaniya.ru/home/proisshestviya1/aprel_20171/shturmovoe_armyane_draka_sevas/ (подробности + фото).
6. Эталонная ватница из Феодосии рассказала правду о жизни в Крыму: "Я глотку драла - ходила, кричала: россия, россия! Но не хуже же мы должны жить. Я понимаю, что тяжело, но почему-то рвачи стали рвать больше. Удавку нам подготовили (побор на капремонт), коммунальные поднялись, всё дорого, работы нет. Больно и обидно - и говорить уже не хочется. Потому что, стыдно сказать, но жили-то лучше… При Януковиче - я не говорю Украина, но жили. Ну не должны мы жить хуже, а хуже живем. У нас пенсия хорошая с мужем, но мы уже затягиваем, нам уже просто не хватает. Точно так же думают ВСЕ! Спасибо россии, мы должны быть россией, потому что я русская, я родилась ТАМ, но хуже мы не должны жить. По крайней мере, хуже должно быть объяснимо. Сейчас люди, которые были не очень согласны уходить туда, они сейчас все (показывает жесты, что бандеровцы их предупреждали, что так будет, а теперь стебутся с предателей). Но я не жалею. Мы - русские, мы должны быть с россией, но так плохо не должно быть! Меня нигде не показывайте!" https://www.youtube.com/watch?v=ppDGhLhhU6I (видео).
7. Керчь. Очередному потенциальному понаехавшему местные рассказали, как мы зажили в оккупации: "Собираюсь переезжать в ваш город на ПМЖ. Переезжаю из города-миллионника. Чем у вас молодежь занимается? Увлекаюсь машинами, поэтому интересно, проводятся гонки легальные или нелегальные? Вижу много объявлений о поиске работ - неужели все так с работой плохо? И сколько в среднем стоит 2х комнатная квартира или небольшой дом?". Ответы: "Жильё, как в Москве - работа, как в селе", "Ххххха, гонки, переедь сначала и разгонись по этим дорогам до 60 хотя бы", "Недвижку смотри на Авито. Потом глянь на Новороссийские цены. Может, все-таки туда?", "Ахаха, самоубийца, что ли? Отсюда бегут, а он погонять решил приехать", "Советую поспешить. Город у нас замечательный - сладкие кисельные берега. Ты какой кисель любишь? К сожалению, на фруктовых берегах все места уже скуплены, остались только творожные и из молочного киселя. Забавы у нас есть - каждый вечер народ собирается и смотрит кино про море или про мост. Любимая забава - в центре города речка Мелекчесме - воды в ней из молока 2,5% жирности и народ принимает ванны. Устраиваем и гонки. Какие? У каждого свои интересы - так что найдёшь и на свою ласточку забаву. Приезжай!", "Наши все бухают", "Да что вас всех сюда тянет?!??!?!?!?!??! Уже и машину негде поставить", "Как все мрачно!!! Хороший у нас город, только вот хозяина хорошего нет - засрали город!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855740422815191040 (скрин).
8. Севастопольские пропагандоны провели опрос среди ватников и выяснили отношение местных к понаехавшим: "Я понимаю, что все это нашествие неизбежно, а когда мост построят, тут вообще вавилон будет. И я уже, вроде бы, смирился с этим. Но приезжие меня все равно бесят. Это уже не те восторженные и расслабленные россияне, приезжавшие сюда раньше попить Массандры у моря. Это хваткие, практичные, лишенные всякой сентиментальности хищники, приехавшие занять мое место под солнцем. Они ведут себя как хозяева, они нас тут в упор не видят. Взвинтили цены на все, понаоткрывали своих убогих наливаек, всем недовольны, все им не так", "Пока россия была далеко, казалось, что мы - один народ. Мы мало пересекались, но оказалось, что за 20 лет сильно изменились". Также не в восторге от местных и сами понаехавшие, включая беженцев-предателей с Донбасса, получившие аусвайсы. Пропагандисты резюмируют: "У крымчан создается ощущение, что они живут на проходном дворе. Да и сами приезжие к нам не очень хорошо относятся. Они платят за съем жилья одному человеку, а ведут себя так, как будто заплатили сразу всем крымчанам". Подробней по ссылке http://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/mestnye_i_priezzhie-_pochemu_my_ne_lyubim_drug_druga/
9. Оккупанты катастрофическими темпами уничтожают Гурзуф. Посмотрите на масштабный спил деревьев - сердце кровью обливается https://www.youtube.com/watch?v=DcDw3XB0tKY (видео). Теперь посмотрите на уничтоженный пляж https://twitter.com/KrimRt/status/855771431556263937 (фото). И прочтите вопли ватников, звавших россию https://twitter.com/KrimRt/status/855772497857454080 (скрин).
10. Ватники, глядя на уничтожение Крыма, снова накатали огромное письмо путину: "Неужели россия готова до такой степени уронить свое достоинство, чтобы отдать Крым на откуп олигархам стройбизнеса, плюнув на мнение крымчан и всех остальных россиян? Уже в этом сезоне постоянные туристы, истинные ценители Крыма, с горечью констатируют, что не хочется ехать в Крым" https://twitter.com/KrimRt/status/855773993957249025 (скрин и ссылка).
11. Холоп и сцарь: предатель Зубков сказал, что в Крыму после оккупации увеличилась коррупция, а путина назвал "родным отцом", который "всё правильно говорит" http://www.yalta-24.ru/vsya-yalta/sobytiya/9971-oleg-zubkov-o-korruptsii-v-krymu-putin-dlya-menya-kak-otets-rodnoj
12. Оккупанты сообщили, что через несколько лет Крым станет Монако, а инвесторы в очереди друг другу морды перебьют https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855789846811553792 (скрин). Напомню про три года блуждания инвесторов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/855027176248397824 (скрин и 8 ссылок).
13. А в россии уже где-то есть Монако? Несите еще одно ведро с говном!
14. Крымчан вчера согнали поздравлять репатриантов. Унылое зрелище, как и всё, что делают оккупанты. Пропагандисты пишут: "Всего на праздник обязали прийти 800 студентов, несмотря на дождь, сильные порывы ветра и температуру воздуха не выше 5 градусов. Всего же на празднике присутствовало не более сотни людей, большинство из которых - представители СМИ и прохожие" http://an-crimea.ru/page/news/154867 (фото). Тем временем оккупанты уже готовят радостную массовку на крымскотатарский праздник Хыдырлез https://twitter.com/Krim
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14. Крымчан вчера согнали поздравлять репатриантов. Унылое зрелище, как и всё, что делают оккупанты. Пропагандисты пишут: "Всего на праздник обязали прийти 800 студентов, несмотря на дождь, сильные порывы ветра и температуру воздуха не выше 5 градусов. Всего же на празднике присутствовало не более сотни людей, большинство из которых - представители СМИ и прохожие" http://an-crimea.ru/page/news/154867 (фото). Тем временем оккупанты уже готовят радостную массовку на крымскотатарский праздник Хыдырлез https://twitter.com/KrimRt/status/855766783814496256 (прочтите скрин).
15. По всему Крыму готовятся раздавать на улицах колорадские ленты. Раздавать будут "волонтёры победы". Я не знаю, кто это такие, но звучит по-дебильному https://twitter.com/KrimRt/status/855683801959346176 (фото). Тем временем в Феодосии сегодня бесновались "наследники победы" https://twitter.com/KrimRt/status/855791935403020288 (фото).
16. В Севастополе рабы отметили днюху Ленина. Принимали в комсомол и компартию, пели советские песни и говорили про величие http://ru.krymr.com/a/28445906.html (фоторепортаж из ада).
17. Жаль не то, что годы уходят, а то, что они уносят: в Ялте неизвестные на стене написали "Украина, прости нас" https://twitter.com/1navil1/status/855499282111246336 (фото).
P.S. Закончу выпуск словами крымчанки, которые очень хорошо резюмируют сегодняшний выпуск: "Вокруг серость и нищета. Жалкие людишки гордятся своей опущенностью. Быдло только множится".
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Wevelsburg))) Скажите пожалуйста что будут делать россиянцы, если коренные жители крыма захотят проводить референдум о сувиниретете?
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Всю эту барыжную мразь надо вылавливать и без суда вешать на столбах.
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Может ему вынести общественное порицание или выговор с занесением в трудовую книжку за ограбление украинского народа?
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Почалася одна тисяча двісті сорок друга серія мильної опери "Рабиня Ізаура".
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15.05.16 22:40 В НАБУ уже готовы для передачи в суды 9 уголовных дел в отношении судей, - Чумак
В Национальном антикоррупционном бюро Украины уже завершено досудебное расследование по 9 уголовным производствам в отношении судей.
Об этом заявил народный депутат Виктор Чумак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое прокуроров задержаны по подозрению в получении 300 тыс. грн взятки на Тернопольщине, - НАБУ

По его словам, эти дела уже готовы к передаче в суды. "Девять. По судьям, которые уже готовы передавать", - сказал Чумак

В то же время, он отказался раскрывать детали этих дел.

"Вы задайте этот вопрос Сытнику. Я знаю, но говорить об этом должен он. У них уже есть там дела, много дел. И они готовы к передаче в суды", - добавил нардеп.
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В стране где нормально работает НАБУ, ВРУ должна так выглядеть не потому что депутатам побоку на работу, а потому что они в тюрьме!
Антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на решение суда отпустить фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки - Цензор.НЕТ 3351
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Ужжжосссс и ШАПИТО!!!!
Развод пипла идиоть полным ходом, с камланийом и битийом в бубьон....!!!
))))
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Антикоррупционная прокуратура поможет мартыненке и переломе покинуть страну и будет судить заочно. А налогоплательщики Украины будут им за это платить баснословное жалование.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на решение суда отпустить фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки
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