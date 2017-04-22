 Сегодня террористы уже 25 раз обстреливали позиции ВСУ: ранен боец

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, эпицентром огневого противостояния было донецкое направление. Из 82-миллиметровых минометов и из вооружения БМП враг вел огонь по позициям возле Луганского. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитникам Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки. Защитников Зайцево и Песков враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы.
На приморском направлении из минометов калибра 82 мм враг бил по морским пехотинцам под Широкино. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров велся огонь по защитникам Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия - по защитникам Лебединского.
На луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты в районе Валуйского.
Один военнослужащий ВСУ получил ранения.
Напомним, за минувшие сутки (21 апреля) подразделения российско-оккупационных войск осуществили 41 обстрел позиций Вооруженных сил Украины.
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