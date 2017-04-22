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 Сегодня террористы уже 25 раз обстреливали позиции ВСУ: ранен боец

С начала суток до 18:00 российско-террористические подразделения 25 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, эпицентром огневого противостояния было донецкое направление. Из 82-миллиметровых минометов и из вооружения БМП враг вел огонь по позициям возле Луганского. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитникам Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки. Защитников Зайцево и Песков враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы.

На приморском направлении из минометов калибра 82 мм враг бил по морским пехотинцам под Широкино. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров велся огонь по защитникам Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия - по защитникам Лебединского.

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На луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты в районе Валуйского.

Один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Напомним, за минувшие сутки (21 апреля) подразделения российско-оккупационных войск осуществили 41 обстрел позиций Вооруженных сил Украины.


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