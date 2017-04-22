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 Политика Украины
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 Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, Авдеевка до сих пор обесточена, - МинВОТ

Ремонтным бригадам удалось восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Авдеевка Донецкой области по-прежнему обесточена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"По состоянию на 13:30 восстановлено электроснабжение ДФС. Авдеевка обесточена из-за повреждений в серой зоне. Ремонт не производится из-за отсутствия согласования российской стороной в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)", - говорится в сообщении в Twitter.

При этом отмечается, что ремонтные бригады выполняют работы по реализации возможности альтернативного энергообеспечения г. Авдеевка.


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так у вас уже и до Хабаровска добрались,ну партизаны))
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Ничего, скоро перестанут снабжать ОРДЛО электричеством и водой и те узнают по чем фунт лиха.
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Тому, кто может на украденные деньги пятнадцать депутатов купить и, все равно, оставшегося и за три жизни не проживешь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭлектроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, Авдеевка до сих пор обесточена, - МинВОТ
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