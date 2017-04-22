 Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, Авдеевка до сих пор обесточена, - МинВОТ

"По состоянию на 13:30 восстановлено электроснабжение ДФС. Авдеевка обесточена из-за повреждений в серой зоне. Ремонт не производится из-за отсутствия согласования российской стороной в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)", - говорится в сообщении в Twitter.
При этом отмечается, что ремонтные бригады выполняют работы по реализации возможности альтернативного энергообеспечения г. Авдеевка.
Станом на13.30відновлено eлeктропостач. ДФС.#Авдіївка знeструмл.чeрeз пошкодж.в сірій зоні.Рeмонт нe вик-ся, відсут.погодж. рос.стор.в СЦКК- МТОТ (@mtot_gov_ua) 22 апреля 2017 г.
Рeмонтні бригади виконують роботи щодо рeалізаціі можливості альтeрнативного eнeргозабeзпeчeння м. #Авдіівка.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 22 апреля 2017 г.
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НКРЭКУ отказала ЛЭО в выдаче лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отказала ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в выдаче новых лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области (сейчас лицензионная территория ЛЭО охватывает и неподконтрольные районы, платежей с которых компания не получает), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Владимир Грицай.
... Поставки на неконтролируемые территории продолжаются, долги - растут, кого и зачем кормим - непонятно", - сказал он.
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