Замешанный в "схемах Курченко" экс-замдиректора Одесского НПЗ арестован с возможностью внесения 15 млн грн залога, - прокуратура.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"В субботу, 22 апреля, по ходатайству прокуратуры Одесской области Приморским районным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов махинаций с нефтепродуктами. Кроме того судом определен размер залога в 15 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 апреля, в Борисполе сотрудниками прокуратуры Одесской области совместно с работниками ГО БКОП Управления СБУ в Одесской области был задержан один из бывших заместителей Генерального директора ПАО "Одесский НПЗ". Задержанный подозревается в организации схемы фиктивного реэкспорта более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, что привело к неуплате в бюджет более 2 млрд грн налогов.
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Но люди терпят - значит нравится ...
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ДОГОНЯЙ! ГАЛОПОМ!
Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП
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10% на карман. При условии что юга не имитирует и не филонит
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коррупции.
Конечно все понимают, что 75% налог не давал оборопрому развернуться.
Но не профилактика ведет к коррупциазации.
Там вата на kloch4.livejournal.com пыталась обосновать что новые изделия украины ни на что не годятся. Где работа по ватной критике. Вата критикует - ТУТ ЖЕ ИСПРАВЛЯЕМ.
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Внесёт 15млн., и свалит за кордон...
Как-то так.
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