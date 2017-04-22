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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:залог (228) налоги (2461) Одесская область (1466) прокуратура (2828) суд (20692) Курченко (386) нефтепродукты (10)

 Замешанный в "схемах Курченко" экс-замдиректора Одесского НПЗ арестован с возможностью внесения 15 млн грн залога, - прокуратура

Задержанному накануне экс-замдиректора Одесского НПЗ суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"В субботу, 22 апреля, по ходатайству прокуратуры Одесской области Приморским районным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов махинаций с нефтепродуктами. Кроме того судом определен размер залога в 15 млн грн", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумской области СБУ задержала участника "схемы Курченко" (обновлено)

Напомним, 21 апреля, в Борисполе сотрудниками прокуратуры Одесской области совместно с работниками ГО БКОП Управления СБУ в Одесской области был задержан один из бывших заместителей Генерального директора ПАО "Одесский НПЗ". Задержанный подозревается в организации схемы фиктивного реэкспорта более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, что привело к неуплате в бюджет более 2 млрд грн налогов.

Читайте: Один из фигурантов "схем Курченко" подписал соглашение о признании вины, - прокуратура
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Підозрюється в несплаті 2 млрд податків і застава 15 млн, круто
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Я тоже щитаю, шо слишком скромный подоходный налог ему назначили.
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муженко пішак. а самі знаєте хто головний ляльковод
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гелетей купил в Лондоне квартиру за 23 миллиона фунтов стерлингов .Пока такие твари будут камандывать страной страна будет там где она есть - в заднем проходе .
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Видимо людей это устаривает , тем болле что смести их - дело пары пустяков ...
Но люди терпят - значит нравится ...
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смотрю как ты стараешься)) молодец,побольше экспрессии и более драматично - дошел до того шо напрямую призываешь народ к гражданской войне - я тебя правильно понимаю.ась?)))
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Ущерб на два миллиарда , а залог 15 миллионов .Справедливо было бы расстрелять сабаку с полной конфискацией имущества и жены и тёщи и прабабушки .
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Раньше, в Киевской Руси, за любое преступление можно было официально откупиться. Заплатить своего рода штраф. Вот у нас это - "внести залог"...
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Может потому Киевская Русь и плохо кончила .
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Вот еще, залог вносить. Сейчас депутаты нарисуются и возьмут на поруки. Горжусь нынешней Украиной. Меняется прямо на глазах и только к лучшему.
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Видать не отстегнули Народному фронту,что не взял на поруки.А вообще какой вы Народный вы мафиозный союз.
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Хороший залог .Почему депутаты не берут на поруки? Или дешевле заплатить залог и отправить за границу?
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Та и этого по любасику выкупят-отмажут.В натуре было бы смешно , если б не было так грустно
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Замешанный в "схемах Курченко" экс-замдиректора Одесского НПЗ арестован с возможностью внесения 15 млн грн залога, - прокуратура.

ДОГОНЯЙ! ГАЛОПОМ!
Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП


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Если юга ударно будет снимать сливки с уничтожителей украины, то не жалко юге записывать
10% на карман. При условии что юга не имитирует и не филонит
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Возьмут на поруки за малую долю от залога
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Коррупционеры любят тишину. В оборонпроме тишина, значит удобные места для процветания
коррупции.
Конечно все понимают, что 75% налог не давал оборопрому развернуться.
Но не профилактика ведет к коррупциазации.

Там вата на kloch4.livejournal.com пыталась обосновать что новые изделия украины ни на что не годятся. Где работа по ватной критике. Вата критикует - ТУТ ЖЕ ИСПРАВЛЯЕМ.

Замешанный в "схемах Курченко" экс-замдиректора Одесского НПЗ арестован с возможностью внесения 15 млн грн залога, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7456
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Всё нормально....
Внесёт 15млн., и свалит за кордон...
Как-то так.
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Та может и нашару депутанги на поруки возьмут. Тут уже ничему не удивляешься.
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Граждане , а американцы вчера упаковали сыночка депутата ГосДурки на 27 лет ... Импотентная Украина , не в состоянии справиться даже с собственным ворьем
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамешанный в "схемах Курченко" экс-замдиректора Одесского НПЗ арестован с возможностью внесения 15 млн грн залога, - прокуратура
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