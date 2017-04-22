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 Политика Украины
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 Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП

Директор ВостГОКа (ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат") Александр Сорокин и замдиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец, которые фигурируют в деле экс-нардепа Николая Мартыненко, покинули Украину.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

"29 марта, в один день, Сорокин и Богданец уехали за границу. З тех пор они не возвращались", - сказал он.

"Им как раз подготовили подозрение. Я допускаю, они узнали об этом", - добавил прокурор.

Напомним, ранее сегодня суд отпустил Николая Мартыненко на поруки нардепов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

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Всем пида-м выдать по панамскому паспорту и пусть на х ... валят с Украины, а если когда-то вернуться сразу расстреливать на таможне. Иначе никак.
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Это ни о чем не говорит. Мартыненко не такой. И, вообще, за него поручились лучшие люди Украины, герои Революции Достоинства.
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Ну конечно не такой.Все это происки КРЕМЛЯ.
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это Путин их заставил воровать--тут даже и к гадалке не ходи.
ну не могли лучшие люди,друзья почти половины наших честнейших депутатов,вот так вот просто воровать казенные деньги.
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Тебе нравятся новости про аварии и гибель солдат?
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А в голову (или что там у тебя..) не приходит , что гибель солдат и феерический уровень коррупции в Украине , как то могут быть связаны ?!
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Аварии связаны с пьянством, но я не про это. Ладно, что смешного в коррупции?
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шановний смішного в корупції нема нічого. це вже істеричний сміх від професіоналізма наших можновладців
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- від професіоналізма наших можновладців
- и от их беспредельной наглости
- и от нашего беспредельного терпения ...

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Ладно, если вам тут смешно от грабежей и собственной слабости, тогда я пойду, наверное.
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тогда я пойду, наверное.
На улицу , протестовать ? Тогда пойдем вместе ...
Или , как всегда - в кабак залить горе от собственной слабости ?
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Смешно оттого,шо влада в Украине верещит на каждом углу о своей "украинсйости",а на деле - та же вонючая русня,кое-как выучившая Мову и напялившая вышиванку. Та же вонючая русня,шо и за поребриком.
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Привіт , Брате ! Вже і боюсь щось писати на форумі....старший брат стирає. Про підвищення пенсійного віку з ранку писав ...і стерли. Що з форумом стало , не знаєш ?
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Добре Ти там на пошту при можливості зайди.А я мабудь піду фотбол подивлюсь.
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Можно и смеяться, но это не выход, так можно и Украину профукать. Коррупция губила империи, смешного тут мало. Однако, я про новости. Мне вот это легче читать, чем новости про убийства, катастрофы и прочий информационный мусор. Вот я про что.
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два дні писали як героїчне набу взяло цю мартишку- і тут бац ! і всі в шокі !
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Когда уже штаты найдут время для нашей верхушки уделить внимания!?
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А им то какая разница - ну , будет и будет ...
Тем более , что избежать их всё равно уже не удастся !
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ну им то да!А нам?
там под раздачу будут попадать все.
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А что нам ...?
С утра вся страна наблюдает ярчайшее проявление правового беспредела ...и что ? Где люди на улицах ?
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((( а шо тебе мало протестов на цензоре ботов,таких как ты - у вас тута такие страсти, шо почитав можно подумать шо все - аут - а таки на самом деле,да по факту нет - обидно.понимаю - но таки так)))
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и тебе привет - зашел - а тута одни и те же - самое смешное - пишут о том же - совпадение? - таки нет - ну кушать людям хочется - есть такая работа - сдельно премиальная - копирайтеры и то меньше получают)))
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да,сейчас небось скитаются где-то по заграничным курортам,аки сироты.
даже пасху не могли посвятить и скушать домашнюю.
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браво ! слава нашим аваковцям і решті прохвєсіоналам !
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Борец за справедливость, доктор юридических наук "от пидрахуя" Захаров поручился за Мартыненка и его сообщников...
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Это хуйло сделал)))Луцик ,тебя судить не будут.
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реально банда покрывает своих таких же казлов корупционеров .
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Их должна знать вся страна! Опубликован полный список заступившихся за прожженного вора и коррупционера Мартыненко
С ходатайством о взятии на поруки бывшего народного депутата «Народного фронта» Николая Мартыненко выступили 17 нардепов, 3 министра и 1 член ЦИК.
Список лиц, заступившихся за подозреваемого в растрате госсредств обнародовал в Facebook «АвтоМайдан».
Так, за скандального политика заступились нардепы от «Народного фронта» Максим Поляков, Георгий Логвинский, Виталий Корчик, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Елена Ледовских, Вадим Подберезняк, Андрей Тетерук, Федор Бендюженко, Елена Масорина, Елена Бойко, Виктор Еленский, Леонид Емец, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Вадим КривенкоИз представителей Кабмина - министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр образования Лилия Гриневич. Также подпись под документом поставил и заместитель председателя ЦИК Андрей Магера
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Что делать с министрами и депутатами, порученцами от "антинародного фронта" Яйценеюка?...
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Я допускаю, они узнали об этом", - добавил прокурор.
Источник: http://censor.net.ua/n437356

а это и не сложно сделать))) По всем экранам с утра до ночи , "а вот завтра мы будем арестововывать такого-то, будем в 10. Готовьсь!" Кроме пустого звиздежа - толку ноль! Верните зарплату и носки и... сами справимся! Тихо и без промахов.
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вернуть зарплату ,да!
а за носки придется уже рассчитаться
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Меня умиляют пэдроты которые сейчас в растерянности и тоже поносят владу
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САП, давшее сбежать должно быть распущенно потому.что уведомило о подозрении беглецов....больше никто.не смог этого сделать как сотрудники САП
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Холодницкий на коротком поводке у барыги.
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Поздним вечером Андрей Владимирович Иванчук позвонил старому другу Арсению Петровичу Яценюку. Тот как раз делал уроки со своей дочерью.
«Арсен, ты продул!» - радостно начал Андрей Владимирович.
«В смысле?» - удивился лидер «Народного Фронта».
«Таки за «Энергоатом», - улыбался Иванчук.
Яценюк включил телевизор. На экране следователи НАБУ везли в суд Николая Мартыненко.
«Точно не за Шкоду?» - переспросил экс-премьер.
«Не, я тоже думал Шкода. Урановую руду шьют. Переломе тоже», - уточнил его друг.
В этот момент Арсения Петровича отвлекла дочь.
«Папа, что такое секретарь?» - спросила она.
На мгновение экс-премьер подумал, что это очередной прикол от его жены. Но, всмотревшись в школьный учебник, он прозрел. Там рассказывалось о том, что директор постоянно в командировках и делает презентации, а секретарь обязана вести его дневник даже в нерабочее время.
«Слушай, Андрюха, что за дебил пишет учебную программу? Во втором классе дети должны выбрать компьютер для директора», - пожаловался он.
«Я тебе говорил, не отдавай детей в украинскую школу. Это полный отстой», - ответил Андрей Владимирович.
«Ну да, Лещенко тут же написал бы, что дети премьера учатся в Швейцарии», - возразил Арсений Петрович.
«Так сейчас забери. Пока дебилами их не сделали», - посочувствовал старый друг экс-премьеру.
«А что, в Швейцарии дебилов не делают?» - отшутился тот.
«Ну не скажи. Там хоть министр образования нормальный», - ответил Иванчук, и оба дико заржали.
Когда смех стих, Арсений Петрович принялся старательно записывать координаты швейцарской школы.
«Слышь, Арсен, так что с Колей делать будем?» - поинтересовался Иванчук.
«А зачем с ним что-то делать?» - не понял тот.
«Партию кто финансировать будет? Турчинов?»
«Этот профинансирует», - улыбнулся экс-премьер.
Он совсем забыл про Мартыненко, которого ожидала публичная порка.
«Слушай, Андрюха, я тут поговорил с людьми. Они говорят, дело само рассыпется», - признался он полушепотом.
«Тогда зачем было?» - удивился Иванчук.
«Ну сказали, что после Насирова надо кого-то с нашей стороны», - ответил бывший премьер.
«Что там Жвания. Небось, вчера упился в хлам?»
«Ну, точно без него не обошлось».
«А Танковая точно не причем?» - поинтересовался друг детства, имея в виду посольство США.
«Я тебе отвечаю, они сами удивились», - успокоил премьер.
«Может, это Петя все-таки?»
«Божится, что не он».
«Он тебе уже божился».
Арсений Петрович пригорюнился. Он вспомнил, как всего за год Портрет через СМИ убил ему рейтинг до нуля. Оживить рейтинг не помогали ни провалы Гройсмана, ни визы с Россией.
«И что Коля решил делать? Инфаркт включит?»
«Не, он боец».
Перед глазами политиков возник образ небритого Насирова под клетчатым одеялом. Оба промолчали.
«Слышь, а чего он не уехал, когда мог?»
«Коля?»
«Нет, Насиров, б..!»
И друзья снова заржали.
«Куда ж он уедет? На него ордер в Чехии висит», - ответил серьезно Яценюк, утирая накатившие слезы.
«Так пусть в Лондон едет!»
«К Онищенко?»
«А прикинь!»
Оба думали было заржать, но решили, что лучше не надо. Майор СБУ, подслушивавший их разговор через забор Яценюка, скрипнул зубами от досады. Где-то в Лондоне икнул Александр Онищенко и принялся писать пост о клептократии.
«Сколько залога назначат, как думаешь?»
«Не меньше сотки. Что он, беднее Насирова?»
«Забьем?»
«Давай».
«На «Закарпатский» опять?»
«Давай».
«Слушай, куда ты его деваешь? - поинтересовался вдруг Андрей Владимирович. - Пьешь?»
«Та Господь с тобой, Юге дарю», - пошутил тот, и они снова заржали. Где-то в другом конце Киева икнул генеральный прокурор Юрий Витальевич Луценко.
Друзья попрощались, и лидер «Народного фронта» набрал министра образования Лилию Гриневич.
«Слушай, Лиля! А какой дебил у вас пишет учебники?» - пошел в атаку Арсений Петрович.
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Кажуть, що Янукович із Ростова також бере його на поруки Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП - Цензор.НЕТ 3897😄
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Их ФСБ выкрало. Это единственное правдоподобное объяснение..
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Симкив, а кто виноват в том, что в вашей конторе информация высыпается как зерно из дырявого ковшика? Рты своим сотрудникам позашивайте, тогда и фигуранты не будут ничего знать.
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Луценко , как прокурор , ещё никчемней , чем Луценко , как министр МВД .
Просто пигмей .
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он навесил на себя ярлык клоуна, когда рассказывал про апач, если в один тур
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та да...толи дело мвд захарченко и прокурор шпонка
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ефективність роботи шпонки = ефективності роботи юги
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Захарченко - до сих пор в резерве МВД состоит .. не знали ?
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Ну понятно,там же Аваков "рулит",а он только оружие может раздавать.
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Если честно то я уже года два ничего хорошего не ждал и не жду от етой власти. Таких тварей во власти еще не было в истории Украины.
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при вонючем "порохе" докатились до ручки
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Переполнит ли этот инцидент чашу терпения украинцев??? Произвол и безнаказанность в стране процветают,как и прежде.
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Что бы было, если бы они родились девочками.

Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП - Цензор.НЕТ 6899
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а хуйла еще помоложе нельзя сделать ,гэбнявые?а шоколадного еще постарше?ну,шоб подозрений не возникало,шо вы кацапня галимая?
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Нема питань,15 свидкiв-порученцев,есть кого вешать,все не убегут..
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Реально Украиной правят ворье и бандиты во главе с Пидарашенко уродом
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А органов борьбы создано десятки и зарплаты у них шестизначные,а толку как с козла молока.
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так а в чем криминал?им не сообщали о подозрениях,их свобода передвижений не была ограничена...может то набу как то через неправильно пришитые руки все делает?
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таки это больше похоже на правду - но ведь за зраду тут платят - так шо должна быть зрада ))
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А где проплаченное шакалье, которое должно рассказывать, что это - политические преследования?
Или за этих 2 не заплатили?
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САП - іммітація дурний дєятєльності! Самі це визнають - втікли підозрювані. Шапіто! А дерижер - шоколадний!
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А что с делом Пашинского - наверняка Мафиозный фронт взял на поруки.
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Ві еще про бриллиантовіх прокурворов вспомните))
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Мартиненка на новую должность!!!!
Как Насирова.
А хуле?!
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Деньги правят МИРОМ.
И Украиной также.
Альтернатива,- 40млн. украинцев.
Так как?... слабО?!
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"29 марта, в один день, Сорокин и Богданец уехали за границу. З тех пор они не возвращались", - сказал он.Источник:http://censor.net.ua/n437356

Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП - Цензор.НЕТ 254
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДва фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП
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