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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2403) пенсионная реформа (850) пенсионный возраст (728)

 Повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно для продолжения сотрудничества, - представитель МВФ Томсен

Повышение пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен на пресс-конференции.

"Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность. Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра (программы сотрудничества МВФ и Украины. - Ред), чтобы выйти на надежный план, как справиться с этим в будущем. Таким образом, ответ - да, пенсионная реформа - важная часть следующего пересмотра программы, и повышение эффективного пенсионного возраста является ее (пенсионной реформы. - Ред.) частью", - сказал Томсен.

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По словам представителя МВФ, пенсионная реформа была частью программы сотрудничества Украины и Фонда с самого ее начала и несколько раз откладывалась.

"Пенсионная реформа была частью программы с самого начала и откладывалась несколько раз. Украина имеет серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1", - подчеркнул Томсен.

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Отметим, Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров. Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы. В то же время, согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

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есть проблема, большинство при реальной проверке окажется липовыми малоимущими...
То что ты справочку принесешь, мол за минимальную работаешь для суда будет мало. Спросят откуда у тебя машина, квартира, дорогой телефон...
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квартиры нет,дом построил сам в 1985 году,машину продал в 1992 году,телехврона нет..
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повышение эффективного пенсионного возраста

Они курят тоже, что и Гойсман, когда прогуливал занятия в ПТУ? Что значит эффективный возраст??? Что значит его повышение??? Вы вообще вдумайтесь в смысл фразы - повышение эффективного возраста! Вот есть какой-то возраст, он эффективный канешна, но его надо повысить. Дебилы, мля
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Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно.....

Какое повышение? Пенсии огромными суммами сбегают из Украины! Вы чё вааще? Ща народ за пенсиями рванёт, пока далеко не смылись. Какое повышение? Типа на мелкой кильке не нарабатывается сумма? Так душите китов... там пенсии на поколения хватит.....
Сорри.... тож любі друзі... Ну тогда не обижайтесь!
Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП


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"Пенсионная реформа была частью программы с самого начала и откладывалась несколько раз. Украина имеет серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1", - подчеркнул Томсен Источник: http://censor.net.ua/n437355
А может начать надо с увеличения количества официально работающих, их зарплат в соответствии цен в Украине, повышение продолжительности жизни. В Европе на еду человек тратит от 10-20% от заработка к примеру, а на оплату ЖКХ 7% от заработка. А Украине МВФ накинул петлю и потихоньку душит, цель-сделать Украину полным банкротом.
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Родина понятие не юридическое.Сбежать за бугор может только вор,у которого шапка Индюковича на башке горит
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Может ну ее на хер эту Верховну Раду, раз нам законы диктуют мелкие сошки из МВФ?
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МВФ ничего не требует.МВФ рекомендует и это не имеет на територии Украины юридической силы Закона.Проблема остается все равно...
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Пол Томсен - албанский экономист (ЭТО НЕ ШУТКА!!!), который боролся с кризисом в Греции, и видя его "грандиозные успехи в стабилизации Греции ( выделенно Греции 380 млрд. Евро, а долг все растет, а экономика падает), его переключили на Украину.

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Стесняюсь спросить, может этому албанцу задаст кто вопрос?
Греции с населением 10 млн. человек выделено - 380 млрд. Евро.
А Украине с населением в 40 млн. всего 20 млрд. Когда Украине ожидать хотя бы такую же помощь, как Греции? Или помощь будет только в том, чтобы заставить украинских стариков умирать, не доживая до пенсии???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение эффективного пенсионного возраста - критически важно для продолжения сотрудничества, - представитель МВФ Томсен
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