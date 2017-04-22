 Оккупанты не собираются отменять запрет Меджлиса, несмотря на решение суда ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Меджлис запрещен из-за экстремисткой деятельности, поэтому решение суда пересматриваться не будет. Обратного хода нет. Мы не пойдем на то, чтобы под давлением извне разрешить деятельность организации, которая дискредитирована своими лидерами, занявшими враждебную позицию по отношению к крымчанам", - заявил Смирнов журналистам.
Напоминаем, Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России и обязал РФ обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.
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Меджлис, кстати, в конечном итоге ставит своей целью воссоединение с Турцией. И ею же финансируется.
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- будет новый сцарь - вот и всё .
Какая разница , какая фамилия будет у очередного Хуйла ?
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Проверка...))))
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НЄ , ну, навєрна, запор безмоска і мєтодічєк...))))
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кому все эти писульки и резолюции? совесть/страх/денежный интерес ими не прикроешь.
"оставь надежду всяк, кто думает по честному мутить с кацапами"...
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на 800 лет. Там всё решает азиат диктатор В.Путин. И народу это подходит. Каков царь,
таков и народ.
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