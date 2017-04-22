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Все про:авиация (1743) НАТО (5382) провокация (1147) Россия (70118)

 Россия спровоцировала рекордное со времен "холодной войны" количество вылетов самолетов-перехватчиков НАТО

Боевые самолеты стран-членов НАТО осуществили в течение 2016 года рекордное с момента завершения "холодной войны" количество вылетов по тревоге, большинство из них вызвали действия России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В прошлом году самолеты-перехватчики стран-членов Североатлантического альянса осуществили в общем 870 вылетов по тревоге. Об этом в субботу, 22 апреля, заявили представители военно-воздушных сил НАТО, дислоцированных на авиабазе близ немецкого Рамштайна.

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По данным представителей Альянса, это количество вылетов - более чем в два раза превышает зафиксированы в течение 2015 года аналогичные случаи вылетов самолетов-перехватчиков по тревоге. Тогда это число составляло 410 случаев. Отмечается, что подавляющее большинство зарегистрированных в течение 2016 случаев, когда боевые самолеты НАТО поднимались в небо по тревоге, спровоцировали действия российской авиации. Таких случаев насчитали 780.

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Лишь 90 случаев приходились на боевые самолеты других государств, не являющихся членами Альянса, или на пассажирские и грузовые самолеты, которые не были сразу идентифицированы, отмечается в сообщении военных НАТО.
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Мне было бы приятно прочитать, что Украина спровоцировала вылеты самолетов перехватчиков. Но, сейчас летать в Украине не в тренде. В море ходить тоже. Остается надежда, что будет выполняться ракетная программа Турчинова и кораблестроение на заводах Президента.
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Потому украинские самолеты и не летают, что большинство молча на бутылке сидит и пошевелиться боится.
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да вас казломордых и без самолётов хрен с бутылки снимешь...
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Эх-эх-эх. Вот она, целевая аудитория нынешней власти
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японська танка :
"вечором тихим кацапа піймав
б'ю його тихо і садом зимовим милуюсь
застряг собака з переляку в заборі - від криків кацапа...
мерзне цикада на гілці сакури"
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Нато как и оон это уже ничто.Раздайте учебники истории.Война будет.
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Для коррупционеров типа фирташа, коломойского, порошенка,тимошенко нормой является торговля украинским народом и его ресурсами.
Почему народ не может торговать головами коррупционеров, журнашлюх, которые виновны в раскрутке тимошенко-порошенко, за некоторую помощь внешнему партнеру?
Создавайте расстрельные списки журнашлюх, которые виновны в торговле народом(кто виновен в раскрутке порошенко-тимошенко)

Соглашение украинского народа с народом США на уничтожение украинских коррупционеров.
Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
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А что у тебя ВОНА украла и когда? Я вот здесь пять лет не могу получить умный ответ? И ещё -
сравни мне доходы и богатства Порошенко Фирташа Коломойского с доходами ВОНЫ а то у меня никак не получается???? ...
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они с одной каструли варятся. Тимошенко сама рассчитывала продать земли и не хочет дать
это сделать фирташу. Ждет своего времени.
Эту всю кастрюлю с ее героями всех нужно под косилку.
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Снова художественный свист !!! И ещё раз - что ВОНА украла? И сравни доходы ВОнЫ с остальными ?? ..
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Летят, гррремя металлоломом, и вонѣ парашенских "стєрхов".....))))
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На то она и щука... Щука, конечно хреновая. Но и создано все это летающее железо для этого. Да - затраты, нервотрепка, ожидание худшего. Таков пока мир и в таком мире нам пока жить. Но мастерство, каждому - оттачивать нужно, что бы потом обидно не было.
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Хакеры слили в сеть видео как русские ЗРК пытались сбить американские то... https://youtu.be/rncVQFjc5JU
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рад за кацапов - они таки нашли своего адольфа - та и насрать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия спровоцировала рекордное со времен "холодной войны" количество вылетов самолетов-перехватчиков НАТО
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