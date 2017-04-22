 Аэропорт "Киев" временно приостановил переговоры с лоукостом Ryanair

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Українські новини " заявил глава совета директоров аэропорта Киев (Жуляны) Денис Костржевский.
"Переговоры - это довольно длительный процесс, и мы всегда готовы к конструктивному диалогу. Но на данном этапе аэропорт "Киев" временно приостановил диалог с Ryanair, потому что ценовые ожидания, которые высказывала авиакомпания, абсолютно не совпадают с нашими возможностями", - сказал он.
По его словам, высказанные компанией Ryanair ожидания в части предоставления скидки на аэропортовое обслуживание в корне не совпадают с экономической моделью работы аэропорта.
"Именно по этой причине мы и приостановили переговоры. И я не думаю, что кто-либо из украинских чиновников или бизнесменов рискнет подписаться под теми скидками, которые хочет получить Ryanair. Да, у них есть европейский опыт получения таких дешевых цен в аэропортах. Но в Европе есть государственные дотации для аэропортов. В Украине их нет", - добавил он.
Напомним, что лоукост Ryanair в марте официально объявил о начале работы в Украине. Украина стала 34-й страной в сети Ryanair. Лоукост летает в 32 европейские страны и одну страну на африканском континенте - Марокко. Компания обслуживает более 200 направлений.
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Покажите всем "волчий оскал" мирового лоукостера.
Нечего показывать, потому что Ryanair работает по всему миру, и нормально договаривается.
С вами, уродами, только проблемы.
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Как дети, чесслово...
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а вылетать куда нам надо будем из нормального аэропорта.
И за нормальные деньги.
Уродов кормить не будем.
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ты ешь свое "величие", не отвлекайся, и не принюхивайся, что там в ведре.
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Работать не умеют и не хотят.
Умеют только деньги вымогать на пустом месте.
Вот суть шиддоствва.
Паразитируют на чужой доброте и толерантности.
Толерантность можно и уменьшить - станет как в Польше.
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Когда уже нажрутся эти коррумпированные гниды???
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Ну раз уж "рукавоццтва заявила"... Тогда все понятно. Эти "не вменяемые" - лоукосты, фуйню и даже Африке предлагают? Познавательно. Цифры, доводы, аналитика, где? Чьи яйца мешают танцевать и кому? Выложите сюда арифметику. У нас? Люди считать умеют. А мы ее и оценим - "арихметику!"
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Чинуш треба поставити на місце! Чому з Тімішоари (румунія) До брюсселю (Бельгія) Сьогодні На РайнЄйр можна долетіти за 6 долларів??? !!!!! 6!!!!! Долларів! Значит там такі мінімальні ціни для аєропортів. А в нас знову "неможливо". Коломойському видно мало що його до нігтя придушили. Ще хоче й МАУ щоб відібрали. Заманав башлять всякі мразі за лоббіювання своїх інтересів.
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Вот интересно послушать.
А если бы они еще и видео предоставили "приватных предложений" ....
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Хтосѣ в чоколаті... Палѣцем вказувати навітѣ потреби немає...))))
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тапифы в Борисполе на обслуживание https://kbp.kiev.ua/ru/partner/taxes/1/
17 долларов за человека это нормально, и 700-800 баксов с самолёта, не дорого
А новый самолёт 100 млн стоит А 320 Neo
Посмотрите таксы в других аэропортах, от 22 до 40 баксов с человека
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