 САП намерена обжаловать отказ суда арестовать Мартыненко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сказал прокурор Роман Симкив после судебного заседания.
Он остался недоволен принятым решением.
"Наши доводы будут изложены в апелляционной жалобе, которая будет подана в Апелляционный суд Киева", - заявил Симкив.
Он отметил, что на суд и на него лично осуществляли давление депутаты и сторона защиты, присутствовавшие на судебном заседании.
Как сообщал Цензор.НЕТ, суд отказался арестовать Мартыненко и отдал его на поруки 15 депутатов Рады.
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Памятников коррупции развелось... пора музей открывать.... под закрытым небом...
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Да не важно какой это фронт. Кроме одного там на востоке. А зачем апелировать? Доказательства - мать правосудия! Не так ли? Уложите этого Мартыненко на лопатки по закону и неопровержимым данным и доказательствам. Зачем - "буря в стакане?"
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Путин: доказательств применения химоружия войсками Сирии нет
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Давай у тебя квартиру отнимем, скажем что ты агент кремля.
А доказательства? Зачем?
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А что..правда закроют?
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Судья решит.
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Рекомендую всем комедию" как украсть миллион" . Там вся суть мошенников.
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Их должна знать вся страна! Опубликован полный список заступившихся за прожженного вора и коррупционера Мартыненко
С ходатайством о взятии на поруки бывшего народного депутата «Народного фронта» Николая Мартыненко выступили 17 нардепов, 3 министра и 1 член ЦИК.
Список лиц, заступившихся за подозреваемого в растрате госсредств обнародовал в Facebook «АвтоМайдан».
Так, за скандального политика заступились нардепы от «Народного фронта» Максим Поляков, Георгий Логвинский, Виталий Корчик, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Елена Ледовских, Вадим Подберезняк, Андрей Тетерук, Федор Бендюженко, Елена Масорина, Елена Бойко, Виктор Еленский, Леонид Емец, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Вадим КривенкоИз представителей Кабмина - министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр образования Лилия Гриневич. Также подпись под документом поставил и заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.
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))))
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