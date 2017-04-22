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 Политика Украины
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Все про:Мартыненко (321) обжалование (19) суд (20689) САП (427)

 САП намерена обжаловать отказ суда арестовать Мартыненко

Специализированная артикоррупционная прокуратура намерена обжаловать решение суда отпустить на поруки бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко ("Народный фронт").

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сказал прокурор Роман Симкив после судебного заседания.

Он остался недоволен принятым решением.

"Наши доводы будут изложены в апелляционной жалобе, которая будет подана в Апелляционный суд Киева", - заявил Симкив.

Он отметил, что на суд и на него лично осуществляли давление депутаты и сторона защиты, присутствовавшие на судебном заседании.

Как сообщал Цензор.НЕТ, суд отказался арестовать Мартыненко и отдал его на поруки 15 депутатов Рады.
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Согласен. Паникеры просто достали. Видно же, как все меняется к лучшему, а они не могут просто потерпеть пару лет
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.... а они не могут просто потерпеть пару десятков лет
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в даному випадку у нього не віра а НЕДОВІРА до певної події. зрозумів ? як ні мені не потрібно твої лобизання гражданіна швейцарії порошенка .
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Судью можно купить..честных у Нас нет..расчет такого судьи прост -успею свалить..
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Настоящая свобода. Ветви власти свободны от диктата сверху и сами разбираются между собой в правовом поле.
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Настоящий цирк. Ветви власти разыгрывают клоунаду для простых украинцев и Запада.
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https://www.youtube.com/watch?v=QIyw-83rrbg

Памятников коррупции развелось... пора музей открывать.... под закрытым небом...
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"Специализированная артикоррупционная прокуратура намерена обжаловать решение суда отпустить на поруки бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко ("Народный фронт").

Да не важно какой это фронт. Кроме одного там на востоке. А зачем апелировать? Доказательства - мать правосудия! Не так ли? Уложите этого Мартыненко на лопатки по закону и неопровержимым данным и доказательствам. Зачем - "буря в стакане?"
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Для того, чтобы внести ясность, сначала необходимо напустить туману :D
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действительно. Зачем надм доказательства.
Давай у тебя квартиру отнимем, скажем что ты агент кремля.
А доказательства? Зачем?
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давай ты сначала ознакомишься с делом..а потом будешь пиликать..
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закроют или нет, тебя не спросят.
Судья решит.
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В преступлениях против государства не должно быть залогов и всяких на поруки . И пора вводить смертную казнь для чиновников .
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В СССР было принято брать на поруки систематически пьющих или нарушающих трудовую дисциплину людей, вместо того чтобы уволить.
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А теперь берут на поруки людей с офшорными фирмами , не понимая что аферистов не исправишь.
Рекомендую всем комедию" как украсть миллион" . Там вся суть мошенников.
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Когда был у власти ющ, все приближенные поскупили дома в Вене. Думаю и Мартыненко в их числе. Потом приближенные Янека скупили рядом. Вся эта шобла там дружит домами. А украинцам лапшу вешают.
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ну почему же явно Петро дал отмашку под настроение а он человек настроения.. а пошли в суд а там такое начало всплывать Г...вно а тут еще вброс пленок Онищенко аккурат с Мартыненко связанные да и Жвания та еще сука не одного уже подставила....я не говорю что Мартыненко хороший и пушистый нет..но стране уже достало все эти "показательные процессы" кто забыл загляните в 21-53 года прошлого века СССР Сталин ВКП(б) враги народа, ГУЛАГ, показательные процессы, заочные осуждения... что История ничему не учит.. легче всего укатывать в асфальт неугодных..
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ВСЕ ЗА СЕГОДНЯ

Их должна знать вся страна! Опубликован полный список заступившихся за прожженного вора и коррупционера Мартыненко
С ходатайством о взятии на поруки бывшего народного депутата «Народного фронта» Николая Мартыненко выступили 17 нардепов, 3 министра и 1 член ЦИК.
Список лиц, заступившихся за подозреваемого в растрате госсредств обнародовал в Facebook «АвтоМайдан».
Так, за скандального политика заступились нардепы от «Народного фронта» Максим Поляков, Георгий Логвинский, Виталий Корчик, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Елена Ледовских, Вадим Подберезняк, Андрей Тетерук, Федор Бендюженко, Елена Масорина, Елена Бойко, Виктор Еленский, Леонид Емец, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Вадим КривенкоИз представителей Кабмина - министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр образования Лилия Гриневич. Также подпись под документом поставил и заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.
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мабуть усю ніч йшов аукціон у адміністрації харанта..
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А что такое на поруки? Он что школьник провинившийся ? Он подозревается в преступлениях против Народа .Он украл миллиарды денег из бюджета .Значит кто то не получил пенсию , не смог купить лекарства и умер . Он фактически убийца и враг Народа .
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