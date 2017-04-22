 Сакварелидзе не контролирует НАБУ, - Холодницкий

Глава НАБУ Назар Холодницкий отрицает, что Давид Сакварелидзе контролирует антикоррупционные органы в Украине. Об этом он сказал журналистам, комментируя заявления представителей Народного фронта о том, что антикоррупционные органы контролирует Гизо Углава и Сакварелидзе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"НАБУ контролирует только антикоррупционная прокуратура в части прокурорского надзора. Углава, как первый заместитель директора НАБУ, является руководителем органа досудебного расследования, и в этом плане контролирует этот орган, насколько ему позволяет директор НАБУ. Что касается Сакварелидзе, это абсолютно безосновательное заявление и выдумки", - сказал Холодницкий.
Отвечая на вопрос, говорил ли с ним Сакварелидзе по поводу дела Николая Мартыненко, Холодницкий сказал: "Я Давида Сакварелидзе последний раз видел год назад. И говорил с ним год назад, еще когда он был заместителем генпрокурора... Телефонами, вотсаппами, мессенджерами я говорил с ним год назад... И никакого влияния на антикорупционную прокуратуру. Единственный человек, который контролирует антикоррупционную прокуратуру, это ее руководитель".
Ранее выступая в суде, экс-депутат Мартыненко сказал: "Вчера приходил Сакварелидзе, подельник Углавы, который является руководителем НАБУ, который затеял это дело, который его ведет. Пришел, чтобы устроить шоу, шоу не получилось".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
проводилимутили? Забыли как грузинов, поверивших вначале пете и начавших честно работать на благо Украины прессовали? Не может дурное дерево дать доброго плода. Ну никак. Завели дело НАБУ- не завели, отпустили-задержали, сердечный приступ- поруки... Этот цирк имитаций уже окончательно задрал.
Ответить
Ответить
Триста тридцать.
Согласен.
Ответить
Ответить
Ответить
единственный человек, который контролирует антикоррупционную прокуратуру, это ее руководитель.
Источник:http://censor.net.ua/n437345
Ответить
В три часа ночи! Идиот.
Ответить
Из Вики. )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отказала ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в выдаче новых лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области (сейчас лицензионная территория ЛЭО охватывает и неподконтрольные районы, платежей с которых компания не получает), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Владимир Грицай.
"Вчера появилась информация, что наши бумаги (заявления на выдачу новых лицензий - ИФ) в НКРЭКУ "завернули" … Поставки на неконтролируемые территории продолжаются, долги - растут, кого и зачем кормим - непонятно", - сказал он.
http://interfax.com.ua/news/economic/414070.html
Всем ясно ?
Ответить
http://dnr-news.com/dnr/40119-na-ukraine-anonsirovali-prekraschenie-postavok-elektroenergii-v-lnr-s-25-aprelya.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Угу. Только заходящих в кабинет шоколада почему-то просят снимать часы.
Ответить
Ответить
Ответить
Результаты ничножны.
Ответить
Ответить
Пусть Мартыненко докажет что Сакварелидзе контролирует НАБУ. Вот пусть докажет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
--
Им строго погрозят пальчиком!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Порівняння Януковича з Порошенком річ цікава, але малопродуктивна - політолог
20.03.2017, 08:40 • 957 • 0
Порівняння Януковича з Порошенком річ цікава, але малопродуктивна.
Читайте також: Очнитесь! Это тот же самый Янукович! Только более циничный и решительный - Богуцкая
Всі політики, які сформувалися як політики за часів "розвиненого олігархізму" Кучми мають спільні риси:
- зневага до громадян та їх інтелектуальних здібностей;
- схильність до кулуарних рішень та непублічного "рішалова";
- формування оточення на основі критеріїв особистих зв'язків та відданості (родичі, куми, сослуживці по СА);
- наділення найближчого оточення економічними преференціями та власністю за феодальними зразками - і розбудова власної вертикалі влади з опорою на цих "панів";
- зневага офіційними конституційними інститутами та перетворення судової влади на додаток до виконавчої, створення неконституційних владних інститутів (Адміністрація Президента).
І т.д.
І всі "птенці гнізда Кучмова" схожі у цьому.
Читайте також: Кучма никогда не уходил
І Порошенко, і Янукович - лише часткові приклади. Хоча і найбільш відомі.
Петро ОЛЕЩУК, політолог
[Порівняння Януковича з Порошенком річ цікава, але малопродуктивна - політолог]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1489992248-porivnyannya-yanukovicha-z-poroshenkom-rich-tsikava-ale-maloproduktivna.html
Ответить
Ответить
Ответить
Адвокатам Мартыненка и самому Мартыненку стоит подумать над новой стратегией, например обвинить НАБУ в том, что в оно использует электролампы не той мощности.
Ответить
Ответить
Ответить