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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1632) Холодницкий (289) САП (427)

 Сакварелидзе не контролирует НАБУ, - Холодницкий

На обвинения со стороны Мартыненко в подконтрольности НАБУ Сакварелидзе Холодницкий ответил: "Это абсолютно безосновательное заявление и выдумки".

Глава НАБУ Назар Холодницкий отрицает, что Давид Сакварелидзе контролирует антикоррупционные органы в Украине. Об этом он сказал журналистам, комментируя заявления представителей Народного фронта о том, что антикоррупционные органы контролирует Гизо Углава и Сакварелидзе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"НАБУ контролирует только антикоррупционная прокуратура в части прокурорского надзора. Углава, как первый заместитель директора НАБУ, является руководителем органа досудебного расследования, и в этом плане контролирует этот орган, насколько ему позволяет директор НАБУ. Что касается Сакварелидзе, это абсолютно безосновательное заявление и выдумки", - сказал Холодницкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ

Отвечая на вопрос, говорил ли с ним Сакварелидзе по поводу дела Николая Мартыненко, Холодницкий сказал: "Я Давида Сакварелидзе последний раз видел год назад. И говорил с ним год назад, еще когда он был заместителем генпрокурора... Телефонами, вотсаппами, мессенджерами я говорил с ним год назад... И никакого влияния на антикорупционную прокуратуру. Единственный человек, который контролирует антикоррупционную прокуратуру, это ее руководитель".

Ранее выступая в суде, экс-депутат Мартыненко сказал: "Вчера приходил Сакварелидзе, подельник Углавы, который является руководителем НАБУ, который затеял это дело, который его ведет. Пришел, чтобы устроить шоу, шоу не получилось".


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Может поподробней объясните аудитории - в чем собственно сходство?
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Ужосс!! Это от подлости, брехни или жадности Петин капитал похудел в два раза?
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Нет, всего лишь в 2. Но и это вполне себе приличная кучка деняк.
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Мне плевать на петин капитал.За него люди жизнями заплатили.
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Ответьте мне пожплуйста конкретно - за что вы так ненавидете Пороха и каких таких страшных злодейств он натворил? Не ну если вы ватник, россеянец или свидетель пресветлой Юли, тогда ясно - этой публике Петро как кость в горле - архнемезис.
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Этот мутант и есть тот - кто контролирует НАБУ. Поигрались и набу и петя и мартыненко. Все довольны. Типа борьба, типа с коррупцией. Пидарас ли мартыненко- без сомнений. Пидарасы ли все из кодлы и ее филиалов- конечно. Борется ли нынешняя НАБУ с коррупцией? Ну сереьезно, неужели вы думаете, что цирк с мартыненко - борьба с коррупцией? Вы главное переживайте больше, нужно больше эмоций, информ. поводов, неожиданных поворотов и всего такого. Три года офшорник выстраивает свою "вертикаль" в, на секундочку, парламентско-президентской стране, попутно трындя о европейских ценностях и набивая баблом свои офшорные счета. Неужели забыли как "конкурсы" на должность руководства НАБУ проводили мутили? Забыли как грузинов, поверивших вначале пете и начавших честно работать на благо Украины прессовали? Не может дурное дерево дать доброго плода. Ну никак. Завели дело НАБУ- не завели, отпустили-задержали, сердечный приступ- поруки... Этот цирк имитаций уже окончательно задрал.
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петепатриоты на зарплате заспамили мутанта. Народ! Давайте дружно лайки! Расспамим!
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Шура, как он может что-то контролировать, если
единственный человек, который контролирует антикоррупционную прокуратуру, это ее руководитель.
Источник:http://censor.net.ua/n437345
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Каплун - специально откормленный на мясо, кастрированный петух.

Из Вики. )
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Если бы Сакварелидзе контролировал НАБУ, как вы звездите, вы бы уже все скопом сидели бы перед судьей и мутили себе поруки...
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ви в том числе - у мишиних друзей такие методи сажать всех а потом разберемся.
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Я жду того дня, когда "...мишины друзья..." получат полномочия для наведения порядка в стране. В Грузии сделали, сделают и у нас. Только вот теперь они нашим опытом научены. Думаете таких патриотов на зарплате как вы не накроет в процессе чистки? ))))) кстати, я с большим энтузиазмом буду помогать, мне моего молотка не жалко будет разбивать о твои гнида пальцы.
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НКРЭКУ отказала ЛЭО в выдаче лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отказала ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в выдаче новых лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области (сейчас лицензионная территория ЛЭО охватывает и неподконтрольные районы, платежей с которых компания не получает), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Владимир Грицай.
"Вчера появилась информация, что наши бумаги (заявления на выдачу новых лицензий - ИФ) в НКРЭКУ "завернули" … Поставки на неконтролируемые территории продолжаются, долги - растут, кого и зачем кормим - непонятно", - сказал он.
http://interfax.com.ua/news/economic/414070.html

Всем ясно ?
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ты все проспал

http://dnr-news.com/dnr/40119-na-ukraine-anonsirovali-prekraschenie-postavok-elektroenergii-v-lnr-s-25-aprelya.html
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Вы не правы. И своей жалобой администрации это доказываете. На мой взгляд, Вы просто донецкий или луганский житель, работаете на развал Украины.
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Эта корупционная сабака мартыненко начинает выкручиваться .На нары тварь . А ты смотри как ублюдки из шайки кролика прибежали прикрывать своего подельника .Понимают твари что следующий на очереди будет каждый из них .
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Судя по тому, что в Испании арестовали мать Онищенко, то НАБУ контролирует президент. Не смог достать самого Онищенко, так пытается отомстить через мать. Онищенко не дурак, раз их всех записывал. Давй, Онищенко, больше пленок хороших и разных!
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Может и Мартыненко записывал? Щас все будут писать.
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Пусть пишут и пусть предают огласке. От этого будет больше пользы.
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НАБУ контролирут только руководитель НАБУ .По расследованиях это видно .А Онищенко писать начал только когда за границу убежал . Тоже по записям видно .А в нарушениях закона нету мать или или не мать . В самих записях сам Онищенко дал явку с повинной и сдал свою мать .
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А Онищенко писать начал только когда за границу убежал .

Угу. Только заходящих в кабинет шоколада почему-то просят снимать часы.
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Ну записей в кабинете нету , кадыров блефует . а на счёт часов в целях безопасности дополнительно . Если бы были записи кадыров черножопый их уже выложил бы .
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Так мы же не знаем, что он передал минюсту США. И не скоро узнаем, наверное.
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По расследованиях это видно.............

Результаты ничножны.
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На разговорах черножопого Кадырова с Лесиком Довгым дегенератом сам кадыров признался в своих преступлениях и сдал свою мамашу .
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Вот Мартыненко и адвокаты , говорили ,что нет докащательств и т д.
Пусть Мартыненко докажет что Сакварелидзе контролирует НАБУ. Вот пусть докажет.
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Сегодня смотрела, как Гонтерева в США отказалась отвечать украинским журналистам и сказала что у нее все интервью только для журналистов США. Е мае! Цуки, наваривалась украинских денег а отвечать украинцам не хочет,
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Коррупционный суд творит что хочет: то под залог выпускает коррупционеров (да для того же Насирова залог 200 миллионов гривен это как для учителя или врача 10 тыс. гривен), то уже и на поруки другим коррупционерам стали отдавать. Просто сказка, а не жизнь для коррупционеров в Украине.
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Вопрос- а если Мартыненко как Клюев сядет в самолет? Что будут делать С ПОРУКАМИ ? Цинизм власти уникален.
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Что будут делать С ПОРУКАМИ ?
--
Им строго погрозят пальчиком!
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Про який контроль може йти мова, коли Сакварелідзе сам в опалі? Таку дурість міг тільки впевнений у своїй безкарності дурень вимовити.
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Порівняння Януковича з Порошенком річ цікава, але малопродуктивна - політолог
20.03.2017, 08:40 • 957 • 0

Порівняння Януковича з Порошенком річ цікава, але малопродуктивна.

Читайте також: Очнитесь! Это тот же самый Янукович! Только более циничный и решительный - Богуцкая

Всі політики, які сформувалися як політики за часів "розвиненого олігархізму" Кучми мають спільні риси:

- зневага до громадян та їх інтелектуальних здібностей;

- схильність до кулуарних рішень та непублічного "рішалова";

- формування оточення на основі критеріїв особистих зв'язків та відданості (родичі, куми, сослуживці по СА);

- наділення найближчого оточення економічними преференціями та власністю за феодальними зразками - і розбудова власної вертикалі влади з опорою на цих "панів";

- зневага офіційними конституційними інститутами та перетворення судової влади на додаток до виконавчої, створення неконституційних владних інститутів (Адміністрація Президента).

І т.д.

І всі "птенці гнізда Кучмова" схожі у цьому.

Читайте також: Кучма никогда не уходил

І Порошенко, і Янукович - лише часткові приклади. Хоча і найбільш відомі.

Петро ОЛЕЩУК, політолог
[Порівняння Януковича з Порошенком річ цікава, але малопродуктивна - політолог]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1489992248-porivnyannya-yanukovicha-z-poroshenkom-rich-tsikava-ale-maloproduktivna.html
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Почему Сытник с Углавой молчат или сказать нечего да и что тут говорить когда сама идея НАБУ попросту дискредитирована такими личностями.
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Честно говоря лучше бы уже Сакварелидзе руководил НАБУ,вот это была бы коррида
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а у Мартыненка уже нету других обвинений в адрес НАБУ кроме как обвинений в подконтрольности Сакварелидзе, жидомассонам или пришельцам с Альфацентавры? Такое обвинение совершенно не влияет на исход его дела если всё сделано в соответствии с законом.

Адвокатам Мартыненка и самому Мартыненку стоит подумать над новой стратегией, например обвинить НАБУ в том, что в оно использует электролампы не той мощности.
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Не, его контрилует Углава, а над ним потом Сакварелидзе. Вот так правильнее будет. То наши контролировали, теперь грузинам доверили. А эти у ПАП в почете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСакварелидзе не контролирует НАБУ, - Холодницкий
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