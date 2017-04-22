 Сакварелидзе не контролирует НАБУ, - Холодницкий

Глава НАБУ Назар Холодницкий отрицает, что Давид Сакварелидзе контролирует антикоррупционные органы в Украине. Об этом он сказал журналистам, комментируя заявления представителей Народного фронта о том, что антикоррупционные органы контролирует Гизо Углава и Сакварелидзе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"НАБУ контролирует только антикоррупционная прокуратура в части прокурорского надзора. Углава, как первый заместитель директора НАБУ, является руководителем органа досудебного расследования, и в этом плане контролирует этот орган, насколько ему позволяет директор НАБУ. Что касается Сакварелидзе, это абсолютно безосновательное заявление и выдумки", - сказал Холодницкий.

Отвечая на вопрос, говорил ли с ним Сакварелидзе по поводу дела Николая Мартыненко, Холодницкий сказал: "Я Давида Сакварелидзе последний раз видел год назад. И говорил с ним год назад, еще когда он был заместителем генпрокурора... Телефонами, вотсаппами, мессенджерами я говорил с ним год назад... И никакого влияния на антикорупционную прокуратуру. Единственный человек, который контролирует антикоррупционную прокуратуру, это ее руководитель".

Ранее выступая в суде, экс-депутат Мартыненко сказал: "Вчера приходил Сакварелидзе, подельник Углавы, который является руководителем НАБУ, который затеял это дело, который его ведет. Пришел, чтобы устроить шоу, шоу не получилось".