 Число жертв атаки на военную базу в Афганистане выросло до 150 человек

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, в результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане погибло 150 военнослужащих, сообщает агентство AFP со ссылкой на неназванные источники в афганской армии.
Ранее начальник пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС полковник ВВС Джон Томас информировал о 50 погибших. Позднее в Минобороны Афганистана заявили о более сотни погибших, однако точные цифры потерь не назвали. СМИ сообщали о 140 погибших афганских военных.
Напомним, 21 апреля боевики из движения Талибан напали на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане. Они переоделись в форму правительственной армии, въехали на территорию базы на военных автомобилях и открыли стрельбу. Нападавшие применяли гранатометы и стрелковое оружие. Всего в операции участвовало около 10 талибов. Однако, они застали военных врасплох. В момент нападения, часть из них выходила из мечети после намаза, а еще часть обедали в столовой.
Отметим, ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города.
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СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
ПРИКАЗот 17 ноября 1941 года № 428
О СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМАНД ПО РАЗРУШЕНИЮ И СЖИГАНИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ТЫЛУ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог.
Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами...
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тут и правда есть о чем подумать.
после 9-11 обсуждался вопрос, а не нукнуть ли их?
походу пора еще раз подумать....
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і чого наркота хлинула в севропу і сша - коли талібан загнали в куток
пздц сидять якість ббйби і коментують про те шо не знають
і кругом хуйло мерещиться...
все те наркодерьмо още контролює ваша любима каралева...
в кіно шагом марш!
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Не дадут пройти..даже глядя на проблемму Украины.
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"НАМАЗ?" - известен еще афганцам во времена СССР, чем часто пользовались... Кажись подготовка у этих "талибов" - не "намазовская", а может и воспринятая.
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