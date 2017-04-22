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Все про:Афганистан (169) теракт (2081)

 Число жертв атаки на военную базу в Афганистане выросло до 150 человек

В Минобороны Афганистана уточняют данные о потерях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, в результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане погибло 150 военнослужащих, сообщает агентство AFP со ссылкой на неназванные источники в афганской армии.

Ранее начальник пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС полковник ВВС Джон Томас информировал о 50 погибших. Позднее в Минобороны Афганистана заявили о более сотни погибших, однако точные цифры потерь не назвали. СМИ сообщали о 140 погибших афганских военных.

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Напомним, 21 апреля боевики из движения Талибан напали на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане. Они переоделись в форму правительственной армии, въехали на территорию базы на военных автомобилях и открыли стрельбу. Нападавшие применяли гранатометы и стрелковое оружие. Всего в операции участвовало около 10 талибов. Однако, они застали военных врасплох. В момент нападения, часть из них выходила из мечети после намаза, а еще часть обедали в столовой.

Отметим, ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города.

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талибан это те, с кем хуйло сказал налаживать связь?
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да.переоделись в нужную форму и косили всех подряд выходящих из Мечети,типичный трюк Феликса Дзержинскага еще с Гражданско-КацаПсинскай чЛенинскай Мировой рывалюции.....
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Достойные ученики расейской мрази множатся во всей темной фашистской части мира.
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А талибов заехало-то всего десять человек. И такая резня. Может, купить этим пацанам тур в Донецк и Луганск?
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Что, каждый из 10 убил 15 человек? Что -то слабо верится.
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месть кремлевских талибов ,за сирийские"томагавки"
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Какая эффективность,по сравнению с американской бомбой.
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немцев погибло во 2 Мировой 12 млн с гржданскими,советских погибло 50 млн.с гражданскими..паБеда над Гитлером считаеццо
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Ну, у Германии, в отличие от СССР, не было привычки унчтожать артиллерией и авиацией СВОИ населенные пункты со своим населением

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
ПРИКАЗот 17 ноября 1941 года № 428
О СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМАНД ПО РАЗРУШЕНИЮ И СЖИГАНИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ТЫЛУ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК

Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог.
Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами...
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10 голосраких оборванцев смогли положить 150 человек.
тут и правда есть о чем подумать.
после 9-11 обсуждался вопрос, а не нукнуть ли их?
походу пора еще раз подумать....
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Потому что "голосраким" в этой жизни терять нечего - а на небесах их ждёт обещанный рай...
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Но поскольку в "рай" на небесах верят только дебилы, можно сделать вывод о подобном контингенте, которым легко управляют "пастухи".
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К сожалению, этих дебилов в нищих странах Востока - миллионы...
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за 105 дней войны Зимней в 1939 году ссср против Финляндии,совков погибло 380 000.финнов 55 000...,паБеда над Маннергеймом...мы линию всё же сумели пробить в 40 градусный мороз...
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у истоков советского терроризма за бугром стояли чЛенин и Дзержинский.весной 1926 года в ссср была создана "зондеркоманда ликвидаторов" неугодных кремлю политиков за бугром.Одним из первых был в той команде знаменитый террорист полковник Илья Старинов.Редкая гнида скажу я Вам....,сдох в 2000 году.
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дебіли подівіться фільм хто такий талібан в ютюбі
і чого наркота хлинула в севропу і сша - коли талібан загнали в куток

пздц сидять якість ббйби і коментують про те шо не знають
і кругом хуйло мерещиться...
все те наркодерьмо още контролює ваша любима каралева...
в кіно шагом марш!
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в воинских частях ЗСУ (вне зони АТО) у военнослужащих оружия нет
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Афган- одним словом..Новая "фишка" кацапопропаганды -Фийон..
Не дадут пройти..даже глядя на проблемму Украины.
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" Всего в операции участвовало около 10 талибов. Однако, они застали военных врасплох. В момент нападения, часть из них выходила из мечети после намаза, а еще часть обедали в столовой..."
"НАМАЗ?" - известен еще афганцам во времена СССР, чем часто пользовались... Кажись подготовка у этих "талибов" - не "намазовская", а может и воспринятая.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧисло жертв атаки на военную базу в Афганистане выросло до 150 человек
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