 Число жертв атаки на военную базу в Афганистане выросло до 150 человек

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, в результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане погибло 150 военнослужащих, сообщает агентство AFP со ссылкой на неназванные источники в афганской армии.

Ранее начальник пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС полковник ВВС Джон Томас информировал о 50 погибших. Позднее в Минобороны Афганистана заявили о более сотни погибших, однако точные цифры потерь не назвали. СМИ сообщали о 140 погибших афганских военных.

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Напомним, 21 апреля боевики из движения Талибан напали на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане. Они переоделись в форму правительственной армии, въехали на территорию базы на военных автомобилях и открыли стрельбу. Нападавшие применяли гранатометы и стрелковое оружие. Всего в операции участвовало около 10 талибов. Однако, они застали военных врасплох. В момент нападения, часть из них выходила из мечети после намаза, а еще часть обедали в столовой.

Отметим, ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города.