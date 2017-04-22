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 Мартыненко отпустили на поруки народных депутатов

Экс-нардепа Николая Мартыненко отпустили на поруки 15 депутатов парламента, министра молодежи спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры. Сегодня же Мартыненко освобождается из под стражи.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Судья Соломенского суда Александр Бобровник сказал, что в случае, если Мартыненко сбежит, к поручителям будет применено денежное взыскание.

Суд также обязал Мартыненко сообщать о месте жительства, являться в случае вызова для проведения следственных действий, удержаться от общения с другими фигурантами дела и сдать документы для выезда за границу.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена подать апелляцию в течении 5 дней.

Мартыненко отпустили на поруки народных депутатов 01

Общаясь с журналистами после завершения судебного заседания, Мартыненко заявил: "Мы переломали тенденцию, что как только человеку объявляют подозрение, его пакуют". Он также заверил, что не собирается сбегать и будет "оставаться на месте". Экс-нардеп также пообещал являться в суд, правоохранительные органы и защищаться.

Мартыненко отпустили на поруки народных депутатов 02



Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Да если б он ъотел сбежать, то давно бы это сделал. Если б хотел устроить сцены, то тоже это сделал бы, как некоторые. Но все зависит от человека и его принципов
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На что только НАБУ не пойдёт в оправдание своих высоких зарплат. На самом деле НАБУ это как мини - ГПУ только гламурнее.
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мені хочеться спитати комбата Тетерука - ти впевнений, що саме за цю падаль гинули твоі солдати, що саме за Таку краіну воюють зараз на Сході.... І нехай ті, хто голосував за такий Народний Фронт роблять висновки, бо завтра вони побіжать на вибори с гаслом *за справедливість*...
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"Комбат" Тетерук закончил Московское ВОКУ в 1994-м, принял российскую присягу и до 1999-го служир в ВС РФ. У кого какие вопросы?
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Пардон-с Служил.И если кто-то думает, что "простой" винницкий парень может закончить самое элитное кацапское училище, прослужить кацапам 5 лет и легко соскочить-очень глубоко заблуждается.
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Интересно - в каком звании ГРУ РФ может состоять этот Штирлиц-Тетерук ?
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Так тетерук сам лично тоже был в числе трех,кто взял его на поруки.Какое это дебильное выражение-поруки.
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Похоже что НАБУ у нас существует только для громких отвлекалок народа от реальных проблем и преступлений.Как только кто-то начинает переть на президента,НАБУ делает громкое задержание,заканчивается то миллионом залога,который шутя вносят жены этих хмырей,то взятием на поруки (такими же бандосами как задержанный).Кто расследует по пленкам онищенко???
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Когда начнется главное действие? Когда НАБУ предъявит Порошенко об офшорах?
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- в предпоследний день своего существования ....
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Хотя что еще можно ожидать от коррупционного суда, одна шайка-лейка. Не зря же в суд берут только своих людей, чтобы было единое коррупционное гнездо. Сделали судьям огромные зарплаты и пенсии плюс взятки и "благодарности", красотень....
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Народный Фронт - уже все - ТРУП, который уже сильно завонялся! Надо выносить и хоронить!
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вместе с БПП РОшеновской и Гробовщиной косатой - это всё одна банда воров и взяточников.
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Тут всегда была круговая порука это же главный козырь системы. ПРи ВОне воровке вобще была жесть, все министры в её кабинете были сплошными ворами и бандюками это факт от короторого сектанты Воны пытаюца откостить. Но не выйдет. Помним как воровка банду мафиози собрала в кабмине.
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Когда во главе власти стоит бандит, другим бандитам опасаться нечего. Это закон мира!
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Вот вам и список подельников - корупционеров , врагов Украинского Народа .
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Да пусть введут уже в УК наказание-"взятие на поруки" с отбыванием на тех самых поруках,и перестанут народу мозги канифолить. С этой кодлой всё равно всё ясно.
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только бомберы и снайперы спасут страну от скажених свиней, др. вариантов нет
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ЦЕ ПЕРЕМОГА! Ну что ж, господа, фонарных столбиков у нас на всех хватит: и на мартыненков и на поручителей.Ну и на судей в первую очередь.Готовтесь, суки
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Теперь еще надо возглавить федерацию настольного пинк-понга
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Судья Соломенского суда Александр Бобровник сказал, что в случае, если Мартыненко сбежит, к поручителям будет применено денежное взыскание.
Источник: http://censor.net.ua/n437343

И в каком размере? Тысяч по 5 гривень?
Просили 300 млн. залога - значит, взыскание должно быть НЕ МЕНЬШЕ!
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Да я оптимист...
Статья 152. Личное поручительство.
Личное поручительство состоит в отобрании от лиц, заслуживающих доверия, письменного обязательства в том, что они ручаются за надлежащее поведение и явку обвиняемого по вызову и обязуются при необходимости доставить его в органы дознания, досудебного следствия или в суд по первому об этом требованию. Число поручителей определяет следователь, но их не может быть меньше двух.
Поручитель ставится в известность о сущности дела, по которому избирается мера пресечения, а также предупреждается о том, что если обвиняемый, в отношении которого избрана данная мера пресечения, уклонится от следствия и суда, то на поручителя может быть наложено денежное взыскание в размере до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.



Итого, поручитель рискует аж суммой в 3400 грн.
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Я бы повесил тех, кто за кучму, януковича, порошенко голосовал! И тех "депутатов", которые взяли его на "поруки". Ведь выборы были без подтасовок.
Так честнее.
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выборы были без подтасовок?)))))) Тогда заодно и себя подвесьте на столбе рядом. Именно из-за "выборов без подтасовок" и остался прежний состав ЦИК.
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Не надоело несколько лет одну и ту же фигню постить?
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Окуєть, вкрав мільйони, прийшли такі самі крадії взяли тебе на поруки і до фєні суд та совість. Їпанута країна. Шкода тих пацанів які стоять на передку та гинуть за таких ось падлюк. Пітараси.
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Если бы поручители вместо него сели, в случае его побега, то нормально, а денежное взыскание - это как, пару тысяч?
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на фотографии клетка для подсудимого, а на ней ящик....что за ящик???
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Это та самая Будка ПП , в несобраном состоянии ...
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"Мартыненко отпустили на поруки народных депутатов" - как взявшие на поруки депутаты поделили деньги, которые предназначались на залог?
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как взявшие на поруки депутаты поделили деньги, которые предназначались на залог?
--
по-бл... братски!
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О, отпустили? Да вы что? Вот это новость?!? Если серьезно я намеренно в статьях про этого деятеля ни одного комментария не написал, убужден был что наши "борцы с коррупцией" и его отпустят. Даром что ли "жити-по-новому" гребаные мировой рейтинг коррупции возглавили?
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А хто б сумнівався! мафія шоколадна рулить! ЖОПА!!!
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Найбільше мене цікавить яку федерацію очолить цей ..удак? Дзюдо вже у насірова, то може стрибків ?
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Договорняк живет и процветает! Комсомольцы всегда впереди, им почет и слава!!!
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компашка РосУкрЭнерго с уставным фондом 44 000 долларов,сумела за год сбацать 12 миллиардов капитальца...,вот это я понимаю кампашка...
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Министров нахуй выгнать, нардепов, за то что вмешиваются в судопроизводство к уголовной ответственности..Эти ублюдки не дают расследовать и производить следственные процессуальные действия, которые сами и напринимали...
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він ж не порвав портрет порошенки, а всього-навсього спіздив 17 мільйонів доларів
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ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ !
ДОКОЛЕ ВЫ БУДЕТЕ ТЕРПЕТЬ ВОРОВСКОЙ БЕСПРЕДЕЛ КЛЕПТОКРАТИИ ВО-ВЛАСТИ ??? ВСЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ КЛЕПТОКРАТИЧЕСКАЯ , ВЕРХОВНАЯ РАДА - ИСТОЧНИК ДОХОДОВ ДЛЯ КЛЕПТОМАНОВ , ПРЕЗИДЕНТ ОФШОРНЫЙ ШУЛЛЕР , ВСЯ ЕГО КОМАНДА ТАКИЕ ЖЕ ОФРОШНИКИ КЛЕПТОМАНЫ !!!
ФРОНТОВИКИ , ГЕРОИ УКРАИНЫ !
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ , ОРГАНИЗУЙТЕСЬ В СПЕЦОТРЯДЫ ПО ВЫШВЫРИВАНИЮ ИЗ ВЛАСТИ ЭТИХ ПОДОНКОВ , ИНАЧЕ НИ ВАМ , НИ ВАШЕИМ ДЕТЯМ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ НЕ ДОЖДАТЬСЯ !!! ДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ , НЕ НАБЛЮДАЙТЕ ВАКХАНАЛИЮ БЕСОВ В СТРАНЕ !
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ХОРОШО , Я ПОЧИСТЮ СВОИ ЛАПТИ ОТ GUES , А ТЫ ПОЙДИ ПОМОЙ СВОЮ КОЗЛИННУЮ ЖОПУ !
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Висит болтается на Г начинается. Кто? Правильно, *гарант*. Пока он рулит, смысла нет!
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Mikheil Saakashvili
Для тих, хто не розуміє, ким є цей непоказний обвинувачений Мартиненко. Він - головний касир Яценюка і Народного Фронту, людина, яка під тиском нашого Руху за очищення була вимушена формально піти з парламенту, але й досі регулярно проводить фракці Народного Фронту в парламенті.
http://biz.liga.net/pervye-litsa/all/novosti/3652864-nabu-pokazalo-mezhdunarodnuyu-storonu-dela-martynenko-infografika.htm
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Свечка обыкновенная в церкви которую вы покупаете при посещении, стоит копейки по себестоимости,попы Вам её продают в 15 и более раз дороже,итог сей маленькой сделки можете подсчитать сами.Рентабельность 1 500%
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Какая оглушительная оплеуха Порошенку
Наслаждаюсь

всем тут пищащим
Я вам искренне желаю в тяжелой ситуации вести себя с таким же достоиством и выдержкой как Мартыненко .
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відпустили, кажете? і що тепер, якщо він втече, як і всі до нього - то замість нього сядуть оті 15 нардепів? чи в чому сенс ціх "поруків"?
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Всё украдено до нас.
Ефим Звягильский,ИО премьера.Трибуна ВРады 1994 год.
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"Жемчужины мысли" Ф. Раневская:

- Почему Вы не сделаете пластическую операцию???…

- А толку!!! Фасад обновишь, а канализация все равно старая!!!
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Чергова крапля в чашу терпіння українського народу.
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ПАТРИОТЫ РОССИИ !
ДОКОЛЕ ВЫ БУДЕТЕ ТЕРПЕТЬ ВОРОВСКОЙ БЕСПРЕДЕЛ КЛЕПТОКРАТИИ ВО-ВЛАСТИ ??? ВСЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ КЛЕПТОКРАТИЧЕСКАЯ , ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУПА - ИСТОЧНИК ДОХОДОВ ДЛЯ КЛЕПТОМАНОВ , ПРЕЗИДЕНТ БЮДЖЕТНЫЙ ШУЛЛЕР ТОРГОВЕЦ НЕДРАМИ РОССИИ И ВСЯ ЕГО КОМАНДА ТАКИЕ ЖЕ ОФРОШНИКИ КЛЕПТОМАНЫ !!!
ПАТРИОТЫ РОССИИ !
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ , ОРГАНИЗУЙТЕСЬ В СПЕЦОТРЯДЫ ПО ВЫШВЫРИВАНИЮ ИЗ ВЛАСТИ ЭТИХ ПОДОНКОВ ВО-ГЛАВЕ С ПУТИНЫМ , ИНАЧЕ НИ ВАМ , НИ ВАШИМ ДЕТЯМ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ В РОССИИ НЕ ДОЖДАТЬСЯ !!! ДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ , НЕ НАБЛЮДАЙТЕ ВАКХАНАЛИЮ БЕСОВ В СТРАНЕ !
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На х... показывать весь этот цирк? Втихаря себя сами арестовывайте,отпускайте на поруки, под залоги под личные обязательства и т.д. Х...й театр с х....ми актёрами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМартыненко отпустили на поруки народных депутатов
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