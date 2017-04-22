 Мартыненко отпустили на поруки народных депутатов





Судья Соломенского суда Александр Бобровник сказал, что в случае, если Мартыненко сбежит, к поручителям будет применено денежное взыскание.



Суд также обязал Мартыненко сообщать о месте жительства, являться в случае вызова для проведения следственных действий, удержаться от общения с другими фигурантами дела и сдать документы для выезда за границу.



Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена подать апелляцию в течении 5 дней. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.Судья Соломенского суда Александр Бобровник сказал, что в случае, если Мартыненко сбежит, к поручителям будет применено денежное взыскание.Суд также обязал Мартыненко сообщать о месте жительства, являться в случае вызова для проведения следственных действий, удержаться от общения с другими фигурантами дела и сдать документы для выезда за границу.Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена подать апелляцию в течении 5 дней.



Общаясь с журналистами после завершения судебного заседания, Мартыненко заявил: "Мы переломали тенденцию, что как только человеку объявляют подозрение, его пакуют". Он также заверил, что не собирается сбегать и будет "оставаться на месте". Экс-нардеп также