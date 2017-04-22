Мартыненко отпустили на поруки народных депутатов
Экс-нардепа Николая Мартыненко отпустили на поруки 15 депутатов парламента, министра молодежи спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры. Сегодня же Мартыненко освобождается из под стражи.
пообещал являться в суд, правоохранительные органы и защищаться.
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Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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http://censor.net.ua/news/437120/nabu_zaderjalo_eksnardepa_martynenko/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63520731
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Источник: http://censor.net.ua/n437343
И в каком размере? Тысяч по 5 гривень?
Просили 300 млн. залога - значит, взыскание должно быть НЕ МЕНЬШЕ!
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Статья 152. Личное поручительство.
Личное поручительство состоит в отобрании от лиц, заслуживающих доверия, письменного обязательства в том, что они ручаются за надлежащее поведение и явку обвиняемого по вызову и обязуются при необходимости доставить его в органы дознания, досудебного следствия или в суд по первому об этом требованию. Число поручителей определяет следователь, но их не может быть меньше двух.
Поручитель ставится в известность о сущности дела, по которому избирается мера пресечения, а также предупреждается о том, что если обвиняемый, в отношении которого избрана данная мера пресечения, уклонится от следствия и суда, то на поручителя может быть наложено денежное взыскание в размере до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Итого, поручитель рискует аж суммой в 3400 грн.
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Так честнее.
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по-бл... братски!
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ДОКОЛЕ ВЫ БУДЕТЕ ТЕРПЕТЬ ВОРОВСКОЙ БЕСПРЕДЕЛ КЛЕПТОКРАТИИ ВО-ВЛАСТИ ??? ВСЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ КЛЕПТОКРАТИЧЕСКАЯ , ВЕРХОВНАЯ РАДА - ИСТОЧНИК ДОХОДОВ ДЛЯ КЛЕПТОМАНОВ , ПРЕЗИДЕНТ ОФШОРНЫЙ ШУЛЛЕР , ВСЯ ЕГО КОМАНДА ТАКИЕ ЖЕ ОФРОШНИКИ КЛЕПТОМАНЫ !!!
ФРОНТОВИКИ , ГЕРОИ УКРАИНЫ !
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ , ОРГАНИЗУЙТЕСЬ В СПЕЦОТРЯДЫ ПО ВЫШВЫРИВАНИЮ ИЗ ВЛАСТИ ЭТИХ ПОДОНКОВ , ИНАЧЕ НИ ВАМ , НИ ВАШЕИМ ДЕТЯМ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ НЕ ДОЖДАТЬСЯ !!! ДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ , НЕ НАБЛЮДАЙТЕ ВАКХАНАЛИЮ БЕСОВ В СТРАНЕ !
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Для тих, хто не розуміє, ким є цей непоказний обвинувачений Мартиненко. Він - головний касир Яценюка і Народного Фронту, людина, яка під тиском нашого Руху за очищення була вимушена формально піти з парламенту, але й досі регулярно проводить фракці Народного Фронту в парламенті.
http://biz.liga.net/pervye-litsa/all/novosti/3652864-nabu-pokazalo-mezhdunarodnuyu-storonu-dela-martynenko-infografika.htm
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Наслаждаюсь
всем тут пищащим
Я вам искренне желаю в тяжелой ситуации вести себя с таким же достоиством и выдержкой как Мартыненко .
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Ефим Звягильский,ИО премьера.Трибуна ВРады 1994 год.
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- Почему Вы не сделаете пластическую операцию???…
- А толку!!! Фасад обновишь, а канализация все равно старая!!!
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ДОКОЛЕ ВЫ БУДЕТЕ ТЕРПЕТЬ ВОРОВСКОЙ БЕСПРЕДЕЛ КЛЕПТОКРАТИИ ВО-ВЛАСТИ ??? ВСЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ КЛЕПТОКРАТИЧЕСКАЯ , ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУПА - ИСТОЧНИК ДОХОДОВ ДЛЯ КЛЕПТОМАНОВ , ПРЕЗИДЕНТ БЮДЖЕТНЫЙ ШУЛЛЕР ТОРГОВЕЦ НЕДРАМИ РОССИИ И ВСЯ ЕГО КОМАНДА ТАКИЕ ЖЕ ОФРОШНИКИ КЛЕПТОМАНЫ !!!
ПАТРИОТЫ РОССИИ !
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ , ОРГАНИЗУЙТЕСЬ В СПЕЦОТРЯДЫ ПО ВЫШВЫРИВАНИЮ ИЗ ВЛАСТИ ЭТИХ ПОДОНКОВ ВО-ГЛАВЕ С ПУТИНЫМ , ИНАЧЕ НИ ВАМ , НИ ВАШИМ ДЕТЯМ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ В РОССИИ НЕ ДОЖДАТЬСЯ !!! ДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ , НЕ НАБЛЮДАЙТЕ ВАКХАНАЛИЮ БЕСОВ В СТРАНЕ !
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