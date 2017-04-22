 Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в заявлении "Народного фронта", опубликованном на сайте политической партии. Приводим его текст полностью.





"Доверие к правосудию уничтожает как раз руководство Национального антикоррупционного бюро - в ходе незаконных процессуальных действий в отношении Николая Мартыненко. "Народный фронт" никогда не молчал о предвзятости в действиях НАБУ и его сомнительных отношениях с судьями. Мы добьемся, чтобы эти публичные факты беззакония получили надлежащую правовую оценку как можно скорее.





22 апреля Национальное антикоррупционное бюро выступило с наглым заявлением, в котором депутатам от "Народного фронта" закидывает якобы "давление на судью" и "уничтожение доверия к правосудию". Такая неадекватная реакция, очевидно, объясняется нервозностью руководителей НАБУ. Ведь незаконное, политически мотивированное задержание Мартыненко стало возможным благодаря подозрительным отношениям между Бюро и несколькими конкретными судьями.





Есть серьезные, аргументированные основания полагать, что руководство НАБУ (в частности, Гизо Угулава) осуществляет негласное и противозаконное влияние на упомянутых судей - держа их "на крючке" приостановленных уголовных производств, оперативных дел и частно-бытового "компромата". Вместе с тем, именно эти ангажированные судьи подозрительным образом оказываются "автоматически избранными" для рассмотрения дел, в которых можно предполагать личные интересы господина Угулавы и его бывшего патрона, телеведущего Михеила Саакашвили. Вот что на самом деле является "уничтожением доверия к правосудию". Именно об этом говорилось в комментариях, которые депутаты от "Народного фронта" дали у здания суда 21 апреля.





Подчеркнем: мы не молчали об этих подозрительных процессах и раньше. "Народный фронт" давно и последовательно считает руководство НАБУ ответственным за срыв приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) в 2016 году. И о вероятно неправосудных действиях "ручных" судей в этом контексте мы тоже неоднократно заявляли. В частности - о грубых нарушениях процессуальных прав менеджмента ОПЗ. Теперь, когда преследованию подвергается наш коллега и влиятельный политик Николай Мартыненко, мы тем более не будем молчать.

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Именно благодаря упорной работе Арсения Яценюка и "Народного фронта" в Украине началась антикоррупционная реформа. Именно благодаря нам созданы и получили беспрецедентное финансирование специализированные антикоррупционные органы. Мы ответственны за то, чтобы эти органы наконец заработали, как БЕСПРИСТРАСТНАЯ и НЕИЗБИРАТЕЛЬНАЯ правоохранительная система.





Поэтому "Народный фронт" приложит все усилия для того, чтобы факты и сообщения о злоупотреблениях правосудием со стороны НАБУ быстрее получили объективную правовую оценку.





Во-первых, мы обращаемся в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить все процессуальные и оперативные контакты Национального антикоррупционного бюро со всеми судьями, в рассмотрении которых когда-то находились любые вопросы деятельности НАБУ.



