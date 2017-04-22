 Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Народного фронта", опубликованном на сайте политической партии. Приводим его текст полностью.
"Доверие к правосудию уничтожает как раз руководство Национального антикоррупционного бюро - в ходе незаконных процессуальных действий в отношении Николая Мартыненко. "Народный фронт" никогда не молчал о предвзятости в действиях НАБУ и его сомнительных отношениях с судьями. Мы добьемся, чтобы эти публичные факты беззакония получили надлежащую правовую оценку как можно скорее.
22 апреля Национальное антикоррупционное бюро выступило с наглым заявлением, в котором депутатам от "Народного фронта" закидывает якобы "давление на судью" и "уничтожение доверия к правосудию". Такая неадекватная реакция, очевидно, объясняется нервозностью руководителей НАБУ. Ведь незаконное, политически мотивированное задержание Мартыненко стало возможным благодаря подозрительным отношениям между Бюро и несколькими конкретными судьями.
Есть серьезные, аргументированные основания полагать, что руководство НАБУ (в частности, Гизо Угулава) осуществляет негласное и противозаконное влияние на упомянутых судей - держа их "на крючке" приостановленных уголовных производств, оперативных дел и частно-бытового "компромата". Вместе с тем, именно эти ангажированные судьи подозрительным образом оказываются "автоматически избранными" для рассмотрения дел, в которых можно предполагать личные интересы господина Угулавы и его бывшего патрона, телеведущего Михеила Саакашвили. Вот что на самом деле является "уничтожением доверия к правосудию". Именно об этом говорилось в комментариях, которые депутаты от "Народного фронта" дали у здания суда 21 апреля.
Подчеркнем: мы не молчали об этих подозрительных процессах и раньше. "Народный фронт" давно и последовательно считает руководство НАБУ ответственным за срыв приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) в 2016 году. И о вероятно неправосудных действиях "ручных" судей в этом контексте мы тоже неоднократно заявляли. В частности - о грубых нарушениях процессуальных прав менеджмента ОПЗ. Теперь, когда преследованию подвергается наш коллега и влиятельный политик Николай Мартыненко, мы тем более не будем молчать.
Именно благодаря упорной работе Арсения Яценюка и "Народного фронта" в Украине началась антикоррупционная реформа. Именно благодаря нам созданы и получили беспрецедентное финансирование специализированные антикоррупционные органы. Мы ответственны за то, чтобы эти органы наконец заработали, как БЕСПРИСТРАСТНАЯ и НЕИЗБИРАТЕЛЬНАЯ правоохранительная система.
Поэтому "Народный фронт" приложит все усилия для того, чтобы факты и сообщения о злоупотреблениях правосудием со стороны НАБУ быстрее получили объективную правовую оценку.
Во-первых, мы обращаемся в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить все процессуальные и оперативные контакты Национального антикоррупционного бюро со всеми судьями, в рассмотрении которых когда-то находились любые вопросы деятельности НАБУ.
Во-вторых, подобные отношения обязательно должны быть тщательно проверены в ходе внутреннего и внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро в предусмотренном законом порядке".
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Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею ії на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Правда, каким боком Мартыненко может подпадать под эту статью - непонятно...
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14 hours ago
Особенно забавно наблюдать, что на поруки Мартыненко пришел брать международный аферист депутат Логвинский, который отжал у французских инвесторов предприятие в Украине.
В свое время НАБУ открыло производство по этому эпизоду, после чего друг Логвинского специализированный прокурор Холодницкий, никого не ставя в известность, отправил дело из НАБУ в прокуратуру Крыма - где оно благополучно и умерло. Теперь, наверное, жалеет, что в крымскую прокуратуру на утилизацию не отправили и дело Мартыненко.
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Парашенко крутить разом з Ахметовим - перерозподіл ринку? Отже знову злодій.
Чому Ахметова не арештовують де мало того що злодій, та й спонсор війни та ворогів?
А гноблять Коломойского та Мартиненка під гавкіт собак.
Вина Мартиненка що він перестав закуповувати уран у росії - у торгових партнерів і хазяїв Парашенки...
Не претендую на істину але маю таку думку...
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Когда они творят что попало - это нормально ... но когда кому то из их кодлы , кто то посмеет наступить на хвост - тут же начинаются вопли о правосудии !!!
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Коррупцию в Украине считать поборенной! Ур-ра товарищи, ур-ра!
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Вообще смешно смотреть на Народный Фронт, прибежали все спасать крёстного отца мафии. Понятно что терять им уже нечего.
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Они, к слову, точно такие же депутаты, если кто-то еще об этом помнит.
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Да не хотят они ничего ...
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4 hours ago
Я не являюсь поклонником НФ и мы находимся в жёстких контрах, но я могу понять их поведение когда они толпой из депутатов и министров приходят поддержать своего однопартийца. В бизнесе это называется корпоративная культура. А НФ это аналог бизнес-корпорации. Я не поддерживаю их мотивы, но понимаю их поведение. А после их воплей о недоверии к украинскому суду рекомендую им самим подумать, почему они за три года так ничего не поменяли в судебной системе, чтобы возникло доверие ?
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Только овцы всегда уверенны , что без пастуха не обойтись ...
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Ждем заявок в ответ.
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НАБУ полдорвало к себе довение еще со времен дела лещенко, а на сегодня оно его убило - и Сытник, своими ура-победными заявлениями об "успехах" НАБУ немало этому поспособствовал.
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Даже если там какая-то хрень - вы имеете с того шо заказали и построили. надеялись сами системой пользоваться но вас опередили? Ну-у-у-у... даст бог будет время ПОСИДЕТЬ, подумать.
ЗЫ. А прописать норму - если по судье есть впровадження - он идет в подсобку читать Мурзилку до выяснения -слабо было?
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А НФ, ті що заступаються за злодія доводять цим тільки те, що вони такі самі злодії
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О, как коррупционеры поднялись на защиту другого коррупционера! Прям горой друг за друга! Да, коррупции в Украине можно не беспокоиться, вон какие мощные защитники у нее.
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