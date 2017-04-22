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 Политика Украины
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 Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ

Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины подрывает доверие к правосудию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Народного фронта", опубликованном на сайте политической партии. Приводим его текст полностью.

"Доверие к правосудию уничтожает как раз руководство Национального антикоррупционного бюро - в ходе незаконных процессуальных действий в отношении Николая Мартыненко. "Народный фронт" никогда не молчал о предвзятости в действиях НАБУ и его сомнительных отношениях с судьями. Мы добьемся, чтобы эти публичные факты беззакония получили надлежащую правовую оценку как можно скорее.

22 апреля Национальное антикоррупционное бюро выступило с наглым заявлением, в котором депутатам от "Народного фронта" закидывает якобы "давление на судью" и "уничтожение доверия к правосудию". Такая неадекватная реакция, очевидно, объясняется нервозностью руководителей НАБУ. Ведь незаконное, политически мотивированное задержание Мартыненко стало возможным благодаря подозрительным отношениям между Бюро и несколькими конкретными судьями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу Мартыненко: НАБУ заявило о давлении на судью со стороны нардепов "Народного фронта"

Есть серьезные, аргументированные основания полагать, что руководство НАБУ (в частности, Гизо Угулава) осуществляет негласное и противозаконное влияние на упомянутых судей - держа их "на крючке" приостановленных уголовных производств, оперативных дел и частно-бытового "компромата". Вместе с тем, именно эти ангажированные судьи подозрительным образом оказываются "автоматически избранными" для рассмотрения дел, в которых можно предполагать личные интересы господина Угулавы и его бывшего патрона, телеведущего Михеила Саакашвили. Вот что на самом деле является "уничтожением доверия к правосудию". Именно об этом говорилось в комментариях, которые депутаты от "Народного фронта" дали у здания суда 21 апреля.

Подчеркнем: мы не молчали об этих подозрительных процессах и раньше. "Народный фронт" давно и последовательно считает руководство НАБУ ответственным за срыв приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) в 2016 году. И о вероятно неправосудных действиях "ручных" судей в этом контексте мы тоже неоднократно заявляли. В частности - о грубых нарушениях процессуальных прав менеджмента ОПЗ. Теперь, когда преследованию подвергается наш коллега и влиятельный политик Николай Мартыненко, мы тем более не будем молчать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НИИ судебных экспертиз опровергли возможность влияния Мартыненко на выводы экспертов

Именно благодаря упорной работе Арсения Яценюка и "Народного фронта" в Украине началась антикоррупционная реформа. Именно благодаря нам созданы и получили беспрецедентное финансирование специализированные антикоррупционные органы. Мы ответственны за то, чтобы эти органы наконец заработали, как БЕСПРИСТРАСТНАЯ и НЕИЗБИРАТЕЛЬНАЯ правоохранительная система.

Поэтому "Народный фронт" приложит все усилия для того, чтобы факты и сообщения о злоупотреблениях правосудием со стороны НАБУ быстрее получили объективную правовую оценку.

Во-первых, мы обращаемся в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить все процессуальные и оперативные контакты Национального антикоррупционного бюро со всеми судьями, в рассмотрении которых когда-то находились любые вопросы деятельности НАБУ.

Во-вторых, подобные отношения обязательно должны быть тщательно проверены в ходе внутреннего и внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро в предусмотренном законом порядке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мартыненко заявил, что его оговорили Жвания и экс-руководитель "Диамантбанка" Рыбалкин. ФОТО
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А что, к нашему правосудию еще осталось какое-либо доверие, чтобы его подрывать?
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Так в данном случае НФ имеет ввиду своё доверие .))
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Ну тогда НФ в полном составе в знак протеста может пойти и утопиться в Днепре...
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Я вас попрошу не распространяйте подобные идеи . Днепр и так довольно сильно загажен , и требует очищения .
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не скажите. раки радостно будут приветствовать такой флешмоб
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Список депутатів "Народного фронту", які заявили, що готові взяти корупціонера Мартиненко "на поруки".

Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ - Цензор.НЕТ 3696
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млин ... Он что 13-ти летний мальчик , чтоб его на порукибрать.. который встанет на стулочку и скажет извините больше не буду... и по мнению тих "вяликих "людей - если сильно попросить то уголовное дело можно не заводить? ... ВАТНЫЙ МАРАЗМ!
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Кагбэ да - точно можно не заводить...

Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею ії на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Правда, каким боком Мартыненко может подпадать под эту статью - непонятно...
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Сергій Лещенко
14 hours ago
Особенно забавно наблюдать, что на поруки Мартыненко пришел брать международный аферист депутат Логвинский, который отжал у французских инвесторов предприятие в Украине.
В свое время НАБУ открыло производство по этому эпизоду, после чего друг Логвинского специализированный прокурор Холодницкий, никого не ставя в известность, отправил дело из НАБУ в прокуратуру Крыма - где оно благополучно и умерло. Теперь, наверное, жалеет, что в крымскую прокуратуру на утилизацию не отправили и дело Мартыненко.
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"Какая отвратительная рожа!" (с) и к/ф "Джентльмены удачи"
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Я це збережу, щоб знати за кого в жодному разі не можна голосувати. Шкода, що й Тетерук у цій банді.
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ні перше ні друге. я доніс інформацію.а вам раджу почитати в соц.мережах про витівки мартиненка.
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Цей перелік депутатів свідчить про те, що дійсно злодії намагаються сфальсифікувати справу проти Мартиненка...
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Чомусь Парашенко намагається знищити Яценюка - не знаю де сіре де біле, але якщо Парашенко займає активну позицію то він є більший злодій.
Парашенко крутить разом з Ахметовим - перерозподіл ринку? Отже знову злодій.

Чому Ахметова не арештовують де мало того що злодій, та й спонсор війни та ворогів?
А гноблять Коломойского та Мартиненка під гавкіт собак.

Вина Мартиненка що він перестав закуповувати уран у росії - у торгових партнерів і хазяїв Парашенки...

Не претендую на істину але маю таку думку...
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згоден з Вами. але вони усі одним світом мазані. яценюк в шоці готується тікать.... побачим що далі буде....
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Та ніхто не каже, що на цьому слід зупинитися. дійде черга й до банди БПП на чолі з Порошенком.
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Это "Ваше" - правосудИО и судейская система уже весь Народ Украины измотало до нервных срывов от Вопроса.. Дакадаж Вы Суки НАЖРЁТЕСЬ?
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У НФ таки лютый бугурт, значит НАБУ всё делает верно
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Слава богу, у нас есть кулявлобный Сеня со своими "фронтофиками".. Правосудие в правильных руках..
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У кролегов пердаки рвет - они ж думали что с Пэдрасом все порешали, а он решил кинуть через пенис одного из их главарей. Онищенко тоже так думал, что все договорено. Но у барыги жадность зашкаливает.
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Это просто песня !
Когда они творят что попало - это нормально ... но когда кому то из их кодлы , кто то посмеет наступить на хвост - тут же начинаются вопли о правосудии !!!
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Хорошо гаписали в НФ, просто отлично написали. Маски сброшены окончательно. Теперь, надеюсь, филиал рошена перестанет быть партией в глазах свидетелей сени?
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Правильно, правильно - НАБУ закрыть!
Коррупцию в Украине считать поборенной! Ур-ра товарищи, ур-ра!
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Петриченко‏ @Ptrchnk 3 ч.3 часа назад

Вообще смешно смотреть на Народный Фронт, прибежали все спасать крёстного отца мафии. Понятно что терять им уже нечего.
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а когда лещенко и Найем кинулсь давить на суд в деле Нсирова - это было не смешно?
Они, к слову, точно такие же депутаты, если кто-то еще об этом помнит.
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..если фронтовики хотят малость попасть во власть на предстоящих выборах ,должны немедленно какалиционных "шатунов" бпп оставить в"гордом" одиночестве....все.кто так или иначе поддержал рошен,.со временем был отстранен,оболган,обосран .пресован сосущими рошеновский чупа-чупс подельниками...
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.если фронтовики хотят малость попасть во власть на предстоящих

Да не хотят они ничего ...
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Я тоже против избирательности. НАБУ, хватит заниматься избирательностью и тащите этих свиней из Рады куда следует. Всех подряд и без разбора, не ошибетесь.
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Новый анекдот - "доверие к нашему правосудию"
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Borislav Bereza
4 hours ago

Я не являюсь поклонником НФ и мы находимся в жёстких контрах, но я могу понять их поведение когда они толпой из депутатов и министров приходят поддержать своего однопартийца. В бизнесе это называется корпоративная культура. А НФ это аналог бизнес-корпорации. Я не поддерживаю их мотивы, но понимаю их поведение. А после их воплей о недоверии к украинскому суду рекомендую им самим подумать, почему они за три года так ничего не поменяли в судебной системе, чтобы возникло доверие ?


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это называется круговая порука.. И пока она сильна.. коррупция в этой стране будет процветать
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Естественно - именно на этом всё и построено ... ОНИ умеют держаться один за одного , а МЫ - нет , вот и результат ...
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Потому что..? ..нет лидера, который бы смог объединить вокруг себя людей.. которому бы поверили
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Да не смешите Вы так - ......
Только овцы всегда уверенны , что без пастуха не обойтись ...
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Да ради Бога, смейтесь) Но другого объединения.. не будет) а будут разрозненные групки срущиеся между собой
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Це перша ознака роботи НАБУ і те що вони на правильному шляху!
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Для НАБУ должен быть один подход для депутатов - «Убивайте всех, Господь отличит своих»
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о розворушили кодло запісали коли страшно чого боєтесь своїх суддів
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Такое впечатление , что обидели честнейшего человека
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А А ви всі давно втратили довіру в народу..Як можна кервувти державою і мати відємний рейтинг....Хворі всі
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а вот и "ноги"..станно, думал не впишуться за "кассира".Петр решил уничтожить Яценючкин фронт..хреново, конкурентов душат не просто, тем паче так показательно..Хотя Онищенко тоже много сказал..но толку? на выборах ему ничего не светит.Это факт.
Ждем заявок в ответ.
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Це яскравий приклад того, що ніяке НАБУ навіть якщо дуже сильно захоче не зможе навести законність і порядок в Україні, поки при владі президент Порошенко. Так, що НАБУ можна сміливо розпускати, знову ж таки, економія бюджету.
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а може розпустити, як би то сказати помякше...не НАБУ?)
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Влада сама себе ніколи не розпустить, а ось настирливого НАБУ може легко позбутися.
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нет ни государства, ни правосудия,есть опг грабящая и убивающая людей.
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"Именно благодаря упорной работе Арсения Яценюка и "Народного фронта" в Украине началась антикоррупционная реформа..."
Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ - Цензор.НЕТ 4229
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Народний Фронт, сходіть на вибори, взнаете про довіру до себе - 0, 0....
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А что это за народный фронт? Перевіборі нужно сделать и никакого народного фронта не будет , а за ублюдками из єтой банді нужно следить потому что бегать начнут за неприкосновенностью .
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Всё равно,как гиммлер бы заявил что уничтожение концлагерей подрывает доверие к уничтожащим.
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как можно уничтожить то, чего давно уже нет?)
НАБУ полдорвало к себе довение еще со времен дела лещенко, а на сегодня оно его убило - и Сытник, своими ура-победными заявлениями об "успехах" НАБУ немало этому поспособствовал.
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Ха-а-а ...не ну не идиоты.. САМИ признают мы эту систему строили, а они...
Даже если там какая-то хрень - вы имеете с того шо заказали и построили. надеялись сами системой пользоваться но вас опередили? Ну-у-у-у... даст бог будет время ПОСИДЕТЬ, подумать.
ЗЫ. А прописать норму - если по судье есть впровадження - он идет в подсобку читать Мурзилку до выяснения -слабо было?
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Питання до НАБУ не в тому, що вони взяли Мартиненка, а в тому, що таких як Мартиненко потрібно брати кожного дня по пару чоловік приблизно як в Румунії, а не одного раз на пів-року і то, що б не був з команди президента.

А НФ, ті що заступаються за злодія доводять цим тільки те, що вони такі самі злодії
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у "антинародных" задели кормушку, сразу начали о законе и правосудии вспоминать, а до этого все устраивало
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Народный Фронт - "Доверие к правосудию уничтожает как раз руководство Национального антикоррупционного бюро - в ходе незаконных процессуальных действий в отношении Николая Мартыненко.
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О, как коррупционеры поднялись на защиту другого коррупционера! Прям горой друг за друга! Да, коррупции в Украине можно не беспокоиться, вон какие мощные защитники у нее.
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Недовір'я до правосуддя в урядовців виникає як тільки їм пред'являють обвинувачення. А поки ні - довіряють.
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