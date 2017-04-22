 Луценко должен не допустить отключения "Эры" от эфира, - заявление телерадиокомпании

Как передает Цензор.НЕТ, текст соответствующего обращения коллектива Телерадиокомпании "Эра" размещен на сайте телекомпании.
В заявлении к генпрокурору Луценко говорится, что с 2001 года телекомпания "Эра" вещает на частотах сети УТ-1 в соответствии с выданной Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания Лицензией.
"В течение этого времени журналисты ТРК "Эра" всегда придерживались стандартов независимого вещания и отстаивали принципы объективности и беспристрастности в обеспечении конституционного права граждан Украины на информацию. Во времена революционных событий 2004-2005 и 2013-2014 годов все политические силы, несмотря на давление власти, были представлены в эфире телекомпании. Последствием признания и уважения является и многолетнее сотрудничество телекомпании "Эра" и радио "Эра" с "Радио Свобода", ВВС и другими международными СМИ", - подчеркнул коллектив ТРК "Эра".
Однако, отмечается в заявлении, в период подготовки к продолжению действующей лицензии на вещание телекомпании "Эра", группа лиц, имеющих отношение к Министерству информационной политики и руководству "5 канала", с помощью родственных связей с и.о. главы правления ПАО НОТУ Анной Бычок, осуществляют противоправные действия по воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности ТРК "Эра".
В качестве примера нарушения предпринимательской и журналистской деятельности в компании привели обращение и.о. председателя правления ПАО НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) Анны Бычок к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, датированное 28 февралем текущего года. По информации телекомпании, в нем она просила оказать давление на деятельность компании.
"В данном письме говорится, что: "трансляция Евровидения-2017 испытывает значительные трудности", однако никоим образом не объясняется, почему с 2001 года никаких трудностей между НОТУ и ТРК "Эра" по поводу трансляций Евровидения не возникало", - подчеркивается в обращении.
Кроме этого, отмечается, что в апреле ПАО НОТУ сообщило ТРК "Эра", что начиная с 00:00 часов 14.04.17 года спутниковое вещание ТРК "Эра" будет прекращено.
"По информации, требующей проверки, деятельность по блокированию трансляции ТРК "Эра" происходит при участии и координации действий сотрудника ПАО НОТУ Бойчука Юрия Владимировича (отвечает за техническую политику), которому звонят неизвестные лица, ставят противоправные задачи и консультируют, как действовать дальше. Таким образом, действия руководящего состава ПАО НОТУ, а также вышеуказанной группы лиц, должны квалифицироваться по статьям 364, 206 и 171 Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении.
"Исходя из вышеприведенного и понимая, что такие вызывающие действия невозможны без команд и участия чиновников, просим взять под личный контроль расследование этих позорных поступков по препятствованию журналистской деятельности и нарушению конституционных прав граждан Украины", - резюмируют авторы заявления к Луценко.
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Якщо пощастить, натрапите на годинну промову сучого сина Мураєва.
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которую все знают - шо на шлём не налазит и в
косметичку не влазит - разводить.
а развели - так поливайте.
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"...Порошенко обещал отдать свою жизнь за то, чтобы была передача Савика Шустера..."
и канал закрыли и лицензию забрали...
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Різні думки. Різні люди. Нікого не мочать. Правда Ляшка там рекламують весь час.
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помню тогда улыбался я всю программу.
он там по всей шобле-йобле прошолся неплохо.
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В действительности самый мерзкий это 5 канал. У него бывают интересные патриотические документальные фильмы. Но польза от них на порядок перекрывается враньем так называемых "Чесних новин".
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