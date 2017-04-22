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 Политика Украины
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 Луценко должен не допустить отключения "Эры" от эфира, - заявление телерадиокомпании

Телекомпания "Эра" заявила о препятствовании ее деятельности и обратилась к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием расследования этих фактов.

Как передает Цензор.НЕТ, текст соответствующего обращения коллектива Телерадиокомпании "Эра" размещен на сайте телекомпании.

В заявлении к генпрокурору Луценко говорится, что с 2001 года телекомпания "Эра" вещает на частотах сети УТ-1 в соответствии с выданной Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания Лицензией.

"В течение этого времени журналисты ТРК "Эра" всегда придерживались стандартов независимого вещания и отстаивали принципы объективности и беспристрастности в обеспечении конституционного права граждан Украины на информацию. Во времена революционных событий 2004-2005 и 2013-2014 годов все политические силы, несмотря на давление власти, были представлены в эфире телекомпании. Последствием признания и уважения является и многолетнее сотрудничество телекомпании "Эра" и радио "Эра" с "Радио Свобода", ВВС и другими международными СМИ", - подчеркнул коллектив ТРК "Эра".

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Однако, отмечается в заявлении, в период подготовки к продолжению действующей лицензии на вещание телекомпании "Эра", группа лиц, имеющих отношение к Министерству информационной политики и руководству "5 канала", с помощью родственных связей с и.о. главы правления ПАО НОТУ Анной Бычок, осуществляют противоправные действия по воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности ТРК "Эра".

В качестве примера нарушения предпринимательской и журналистской деятельности в компании привели обращение и.о. председателя правления ПАО НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) Анны Бычок к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, датированное 28 февралем текущего года. По информации телекомпании, в нем она просила оказать давление на деятельность компании.

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"В данном письме говорится, что: "трансляция Евровидения-2017 испытывает значительные трудности", однако никоим образом не объясняется, почему с 2001 года никаких трудностей между НОТУ и ТРК "Эра" по поводу трансляций Евровидения не возникало", - подчеркивается в обращении.

Кроме этого, отмечается, что в апреле ПАО НОТУ сообщило ТРК "Эра", что начиная с 00:00 часов 14.04.17 года спутниковое вещание ТРК "Эра" будет прекращено.

"По информации, требующей проверки, деятельность по блокированию трансляции ТРК "Эра" происходит при участии и координации действий сотрудника ПАО НОТУ Бойчука Юрия Владимировича (отвечает за техническую политику), которому звонят неизвестные лица, ставят противоправные задачи и консультируют, как действовать дальше. Таким образом, действия руководящего состава ПАО НОТУ, а также вышеуказанной группы лиц, должны квалифицироваться по статьям 364, 206 и 171 Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении.

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"Исходя из вышеприведенного и понимая, что такие вызывающие действия невозможны без команд и участия чиновников, просим взять под личный контроль расследование этих позорных поступков по препятствованию журналистской деятельности и нарушению конституционных прав граждан Украины", - резюмируют авторы заявления к Луценко.
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Хто його дивиться взагалі, цей канал "Ера"? Єдине, за що борються ці люди це робочі місця. Де вони потім працювати будуть?, ось чого вони бояться.
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При чому тут 5 канал і методички? Канал не рейтинговий, не знаю як радіостанція, але рейтинг будь-якого каналу визначає реклама, яка на ньому розміщується, немає реклами, значить рейтинг низький, якщо тільки це не канал для спеціалізованої аудиторії. (Спортивний, дитячий, історичний і т.п.)
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Они так же ведут радиовещание. Единственная радиоволна которую уважает мой батя - Эра ФМ. Живет в селе. За работой бывало неплохо послушать эту волну, хотя и абсолютным хитом у нас был первый канал украинского радио с его трансляцией заседаний ВР. Позже я уже на плеер перешел, а отец так и слушает.
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Радіо "Ера" слухаю за кермом. Можу засвідчити: ця радіостанція ЗКУРВИЛАСЯ. Вони випускають спільні передачі з "News One" - послухайте як з них пре ненависть до Майдану та опору російській інтервенції.
Якщо пощастить, натрапите на годинну промову сучого сина Мураєва.
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у нихє дуже цікаві історичні і культурологічні програми.Дивляться люди.І радіо цікаве.
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и не надо только вот ее, ну ту самую,
которую все знают - шо на шлём не налазит и в
косметичку не влазит - разводить.
а развели - так поливайте.
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с 2001 года телекомпания "Эра" вещает на частотах сети УТ-1 "В течение этого времени журналисты ТРК "Эра" всегда придерживались стандартов независимого вещания и отстаивали принципы объективностиИсточник: http://censor.net.ua/n437341 Прекрасно помню как ЄРА годами пропагандировала Януковича и КО. А опозицию всячески гнобила...
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Ера топила за помаранчевий Майдан, тримала ніс по вітру, але потім працювала за принципом 70 відсотків правди - 30 брехні. Це - вороги.
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Пам'ять мене не підводить з приводу ЕРИ. Цей канал дійсно слизький і надзвичайно брехливий був у 2000 х роках.
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Абсолютная неправда. В те времена я постоянно слушал и смотрел "Эру". Не было такого и близко. Не было пропаганды Януковича и КО. Тем более не гнобила опозицию. Чей заказ выполняете?
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В Україні нема жодного повноцінного каналу повністтю україномовного. Тобто щоб канал працював українською... а запрошені тарапунькі, то на їх совісті.
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Радіо Ера - хитре гівно що маскується під патротів та вкидує кацапські мислевіруси. Його хазяїн риго-анал дИркач. Хай буде замість радіо Ера - радіо Бандера!
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Анатолий Прибий - Ну не знаю.., - вот Интер и ТРК Украина загасить дело благо угодное. Сам не смотрю ТВ, но пробежался по его повестке в инете - вроде не сепар-ТВ. Пускай лучше оно вещает чем 5-й барыжный-групп, которому и хотят отдать частоту...
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Я не прихильник шоколадного але краще йому віддати аніж ригу дИркачу.
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Анатолий Прибий - ну ОК, я не постоянный телезритель.., вам наверное виднее...
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Я слухаю радіо Ера на кухні десь з 2009 року, знаю всю їх гнилу сутність та методи праці з нашим народом. Грамотна прокацапська пропаганда Українською мовою - ось що таке радіо Ера.
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Та вже перестав, нажаль це єдине розмовне радіо на більшості території України. Я собі можу ютюб ввімкнути а бабка на селі - ні.
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Проукраїнськість на 5-му каналі як віз, на якому їдуть барижні інтереси, які на ділі дуже шкодять Україні. Треба глибше мислити.
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Может рыгу Деркачу для начала долг канала ЭРА в 17 млн гривен заплатить, а потом уже строить из себя политического потерпевшего Совсем уже крыша съехала от наглости.......
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о долге речи в петерастических наездах не было..... прыжок в сторону не получился
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А ще там постійна реклама еф-ті-еф - захист ригів від люстрації. Народ все бачить та нічого не пробачає.
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Это как соевый за канал Шустера
"...Порошенко обещал отдать свою жизнь за то, чтобы была передача Савика Шустера..."

и канал закрыли и лицензию забрали...
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Шустер ворог України - за гроші надавав слово антиукраїнській пропагаді прикриваючись демократією та свободою слова.
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После убийства Шеремета (не удивлюсь если это было сделано шоколадником), единственное радио которое дает возможность сказать правду это радио Эра+ радио Свобода на его волнах. Если его тоже закроют. Будет откровенно и понятно, что организуется авторитарное государство.
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Хто пам'ятає постійного гостя радіо Ера - Ігоря Беркута? ))))))
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Не будемо порівнювати, во Порошенко досі є агентом Кремля. З його дій це видно всім.
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Я з двох гівен обираю менше - диркач гірше шоколадного юди
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"Благодатный огонь" добывает один священнослужитель без свидетелей в какой-то коморке. А затем выносит ее оттуда. Странно, что этому может кто-то верить.
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ЭРА-сепарский унитаз,снюхавшийся с Рабиновичем и Ньюс Ван
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К сожалению в последнее время да.. раньше только Эра могла доносить оппозицию ещё с времён 2004-го
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Канал должен жить за счет чего-то. Люди которые там работают тоже кушать хотят. Раньше оппозиция платила каналу, в том числе и, наверно, Порошенко. Сейчас Порошенко вышел на новый виток и новые возможности и в знак "благодарности" за прошлое хочет захапать себе и вещать в качестве хозяина. И не дает им заказы. Чисто практичный барыжный интерес. Получается, что им платят только Рабинович и Ньюс Ван. Вот они и передают за что те платят. А 5-й канал я не смотрю. Рядится в патриотичность, но при этом брехливый до предела. "Чесних новин" как они себя афишировали и близко никогда не было и нет. Все трактуют, как выгодно их хозяину, а не как на пользу Украине.
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Хай балакають по супутнику багато передач був би час
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Я згадую про існування Ери лише тоді коли допомагаю знайомим вибрати телевізор. Перевіряєш ефірний тюнер - першою проявляється Ера. Покупець каже "не запам'ятовуй, їдь далі".
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Эра ФБ - единственное радио , вещающее в онлайне, где можно дозвониться и высказаться по данной теме
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Раньше ценил Радио Эра и постоянно слушал. А сейчас практически не включаю радиостанцию из-за бесконечной пропаганды Ляшко и его партии. Нет дня что-бы в новостях или среди гостей не промелькнула цитата самого радикального из всех радикальных Олегов. Складывается впечатление что Эра поселилась в штабе Олега Ляшка. А так как этот персонаж замечен в неоднократной поддержке власти и при Януковиче и сейчас то понял что это постоянное мельтешение в эфире есть не что иное как технология оболванивания людей под патриотическим соусом и однобокой информации. Что раньше также удивляло в радиостанции так это частые эфиры с Игорем Беркутом и Петей Симоненко. Видимо они покупали эфир но сама Эра таким образом дискредитировала себя ради дешёвой наживы. Ведущие передач часто угодничают и подстраиваются под гостя вместо того что бы задавать острые вопросы Ну и новостной график желает быть лучшим. Без изменений лепят одно и тоже уже второй десяток лет. Мне не нравится кацапское Эхо Москвы, но даже там более острые дискуссии происходят.
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Радіо Ера слухаю. Нічого поганого про нього сказати не можу.
Різні думки. Різні люди. Нікого не мочать. Правда Ляшка там рекламують весь час.
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А Петя хочет захапать канал, чтобы все время его рекламировали.
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Кажете "Різні думки. Різні люди". Як перейде у власність Петі, то будуть передавати тільки Петині думки.
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то из-за таво их мочат шо соскина пригласили на передачу усьо недавно.
помню тогда улыбался я всю программу.
он там по всей шобле-йобле прошолся неплохо.
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Вот это интересно. А то здесь тролли разбрехались, что канал приглашает только Рабиновича и подобных.
В действительности самый мерзкий это 5 канал. У него бывают интересные патриотические документальные фильмы. Но польза от них на порядок перекрывается враньем так называемых "Чесних новин".
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Підтверджую.Скурвилась Ера.Тоі ери зразка 2004року і рядом не стоіть.Перекуплена і продана,справжній рупор ПР згадайте юридичну програму двух Олен.
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Когда-то на канале Эра очень любили транслировать проповеди попа, который хотел Майдан уничтожить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко должен не допустить отключения "Эры" от эфира, - заявление телерадиокомпании
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