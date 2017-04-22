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 Политика Украины
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Все про:Крым (19557) урожай (166)

 В Крыму прогнозируют потерю урожая фруктов

Из-за заморозков и непогоды, в Крыму сократится урожай.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказали в Крымской опытной станции садоводства, которая в 2015 году стала отделением Никитского ботанического сада.

"Пострадали косточковые, прежде всего черешня, персик, алыча. По нашим подсчетам, потери составят 20-30%, что для Крыма, собственно, не является критичным. Пострадали эти плодовые культуры от заморозка 1 апреля - деревья как раз цвели. Тогда ночная температура в Красногвардейском, Нижнегорском, Симферопольском и других степных и предгорных районах упала до - 4 градусов, а на почве были все -7", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керченская переправа возобновила работу

Специалист Крымской опытной станции рассказал, что в мире давно научились защищать плодовые культуры от весенних заморозков. Для этого используются специальные стационарные установки.

"Но даже крупные производители фруктов в Крыму ими якобы до сих пор не обзавелись по причине высокой цены самой установки", - пояснил специалист.

Также отмечается, что в нынешнем году в Крыму вновь не будет нормального урожая абрикосов.
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Математики от бога: 30% не критично. а сколько критично? 146%
Или они 30% от нуля считают
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Больше половины Украины пострадали, а ему радость.
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Ввести єврики в місцях торгівлі з крисчанами в херсонській області.
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да пихуй. У меня в Киеве персики, черешня и абрикосы вкуснее растет.
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у меня под Полтавой тоже, и орехи есть величиной с куриное яйцо
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орехов у меня как бурьяна уже никто не ест и не собирает. Нужно видимо какой то сорт покрупнее посадить чтобы не лень было нагибаться и собирать.
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по крупнее и что бы сам прыгал в корзинку )))
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Собрали по пару долларов с носа. Бюджетники возле учреждений немного погреблись. В прошлом году в Гомеле детскую больницу начали строить на средства с субботника. Действующая старенькая уже. За год уже корпуса возвели. А что у вас из медучреждений построилось?
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А у вас как?
22 апреля в Литве проходит традиционный весенний субботник "ДЕЛАЕМ". Организаторы сказали, что в нем приняли участие около 250 000 жителей Литвы
Читать далее: http://ru.delfi.lt/news/live/v-subbotnike-uchastvovalo-okolo-250-000-zhitelej-litvy.d?id=74436344
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даст Бог глобального потепления еще на 5 градусов и арбузы с инжиром садить буду.
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між іншим. поки не було кременчуцького сховища на Дніпрі то мені дід мій розповідав які кавуни росли на Черкащині не менші чим в Херсоні. а зараз у нас в Черкасах ні снігу не має ні заморозків.що й добре.
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Херсонські кавуніи вже не такі і Херсонські. Перевели сорот.
Тепер якийсь не смачний скороспіляк.
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было такое и раньше и довольно часто.
Но по югу Херсонщины не должно быть вымораживание завязи фруктовых т.к. не было отрицательных температур. Один день снег выпал и через час растаял.
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Не радійте, на півдні України так само фрукти не буде... померзло все (((
Варення з огірків будемо варити
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А при бандеровцах такого не было. Работали только свои, хачей не приглашали, а если и приглашали, они вели себя смирно.
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Я щось такого у Львові не уявляю. В нас повно турків та інших заїзжих, але щоб вони собі дозволили щось подібне, то думаю, що не встигли би навіть речі зібрати. Просто в Криму живуть інфантильні люди, яким можна робити все, що забажаєш. Я раніше дивувався, чому в Сєвасі, всі бізнеси в руках заїзжих людей? Тому, що місцеві там не здатні самостійно мислити. Їм команду треба то вони виконують, а самостійно ніяк.
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пускай морские огурцы выращивают, им заморозки пофих. Правда, те огурцы потом ловить нада птамучта они не усидчивые на одном месте и все время куда-то уползають.
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Ещё одно доказательство, что Крым - это Украина!
19.04.17 14:07 Украина может потерять 30% урожая плодовых из-за резкого похолодания, - Укргидрометцентр. Источник: http://censor.net.ua/n436898
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Тут Одесса бешенно дорогая (ну реально Турция дешевле), а по сравнению с Крымом уже, наверное, и Дубаи не так дорого будет
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Так що Україні від цього холодно або жарко? У нас теж де сніг випав всi врожаї фруктів втрачені. Не потрібно уподібнюватися росіянам і радіти, якщо у самих така сама ситуація.
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крисчани з голоду не пропадуть, вони ж в родной говєні

В Крыму прогнозируют потерю урожая фруктов - Цензор.НЕТ 3247
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непогода? а деревья без полива могут дать нормальный урожай? из скважин то всё более солёная идёт
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пускай фисташки и арахис выращивают . уже соленые
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эти культуры там фигово растут. хотя я видел пальму даже в Саках
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Может в Крыму и не такая погода как на Кубани - но у нас деревья прекрасно растут и без полива. А если полить черешню - так у неё мигом погниют все плоды. (влагу не любят)
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если перелить! а в засуху и черешня требует полива
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На Кубани гораздо чаще бывает так, что когда зреет черешня начинаются дожди и она гниёт.
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бывает такое, когда длительные проливные дожди. а вот солёная вода просто напрочь убъёт фруктовые деревья, а без полива они засохнут. так что один год неурожая из-за дождей или заморозков - это не так страшно, как засуха или солёная вода
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Какая ИМ разница! Главное - домой вернулись! Хоть камни с неба! И опреснённую морскую воду пить будут - лишь бы без бандеровцев! Это, кстати, нам "гостеприимные" крымчане говорили еще в далёком 1991 году.
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вот только солёную водичку фруктовые деревья не любят даже больше чем перелив
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Что меня удивляло на Тарканхуте - забор 2 метра, на над ним еще на 1,5 метра будяк торчит. У нас на Киевщине так только алкаши "огород засаживают"
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Родители живут в деревне. Из 10 ближайших к ним дворов - 3 заброшено. Из оставшихся половина на 2 3 бывших двора. Хозяева дворов умерли или уехали в город, а соседи обьединили их дворы со своим. Огород из этих 10 дворов сажают только родители и ещё один сосед (а огороды соток по 50). Остальные отдали их в аренду фермеру, и он косит на них сено.

Да кому эти огороды в 21 веке нужны?! Кто в них будет копаться?! Разве что старикам на пенсии, да безработным. А если у человека есть работа, так ему проще купить овощи на рынке.
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при чем тут Кубань ? то что они находятся на одной широте еще ничего не значит . там принципиально разные почвы . и то что не нужно на Кубани в Крыму просто необходимо . речь идет не о поливе а об оросительной системе
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Даже не знаю как мне горевать,толи с балалайкой толи с гармошкой
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У каців є ще високотехнологічн музичні інструменти - расчёска і ложки.
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я думаю что и у нас снег делов наделал . что же касается крысчан то им не до урожая . они там камни с неба ждут
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Ну на Кубани, абрикосы, персики вроде нормально перенесли заморозок (уже с горошину завязи). Сливы, лыча - пока не видно. Может и подмёрзли. Черешни вишни сейчас как раз цветут, но погода не очень. Может и у них будет хуже урожай.
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МОЖНО Кушать КАМНИ! ... благо они с неба ужЭ падают ...


В Крыму прогнозируют потерю урожая фруктов - Цензор.НЕТ 5264
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какое каклам дело до Российского Крыма, всеж поголовно мечтают на мытье сортиров в цивилизацию свалить
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И это пишет крысчанин из якобы рацейского крыма, но почему-то под нескрепным украинским флажком. Ваня, а чо так?
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установки ПГМ нада использовать!!! и окроплять путенкой!!
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а также в Херсоне, Запорожье, Харькове и тд(
очень жаль, значит цены на фрукты поднимутся,
ну и тем кто растит в основном для себя тоже беда
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Огромная польза от этой новости в том,
что у некоторых из нас сразу поднялось настроение...

По барабану, шо своя корова сдохла,
очень радует, что корова сдохла и у соседа.
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интересно почему краинцы продолжают отдыхать в Российском Крыму? ходят такие молчаливые, и в глаза боятся смотреть, видно стыдно за то что краину своими прыжками уничтожили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Крыму прогнозируют потерю урожая фруктов
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