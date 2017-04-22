 В Крыму прогнозируют потерю урожая фруктов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказали в Крымской опытной станции садоводства, которая в 2015 году стала отделением Никитского ботанического сада.
"Пострадали косточковые, прежде всего черешня, персик, алыча. По нашим подсчетам, потери составят 20-30%, что для Крыма, собственно, не является критичным. Пострадали эти плодовые культуры от заморозка 1 апреля - деревья как раз цвели. Тогда ночная температура в Красногвардейском, Нижнегорском, Симферопольском и других степных и предгорных районах упала до - 4 градусов, а на почве были все -7", - говорится в сообщении.
Специалист Крымской опытной станции рассказал, что в мире давно научились защищать плодовые культуры от весенних заморозков. Для этого используются специальные стационарные установки.
"Но даже крупные производители фруктов в Крыму ими якобы до сих пор не обзавелись по причине высокой цены самой установки", - пояснил специалист.
Также отмечается, что в нынешнем году в Крыму вновь не будет нормального урожая абрикосов.
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Вот еще камней с неба им ....
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Или они 30% от нуля считают
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22 апреля в Литве проходит традиционный весенний субботник "ДЕЛАЕМ". Организаторы сказали, что в нем приняли участие около 250 000 жителей Литвы
Читать далее: http://ru.delfi.lt/news/live/v-subbotnike-uchastvovalo-okolo-250-000-zhitelej-litvy.d?id=74436344
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Тепер якийсь не смачний скороспіляк.
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Но по югу Херсонщины не должно быть вымораживание завязи фруктовых т.к. не было отрицательных температур. Один день снег выпал и через час растаял.
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Варення з огірків будемо варити
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19.04.17 14:07 Украина может потерять 30% урожая плодовых из-за резкого похолодания, - Укргидрометцентр. Источник: http://censor.net.ua/n436898
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джентельменасовка.
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Да кому эти огороды в 21 веке нужны?! Кто в них будет копаться?! Разве что старикам на пенсии, да безработным. А если у человека есть работа, так ему проще купить овощи на рынке.
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очень жаль, значит цены на фрукты поднимутся,
ну и тем кто растит в основном для себя тоже беда
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что у некоторых из нас сразу поднялось настроение...
По барабану, шо своя корова сдохла,
очень радует, что корова сдохла и у соседа.
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