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 Политика Украины
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 В НИИ судебных экспертиз опровергли возможность влияния Мартыненко на выводы экспертов

Распространяемая СМИ информация о том, что экс-нардеп Николай Мартыненко, будучи знакомым с Министром юстиции Украины Павлом Петренко, имеет возможность влиять на выводы судебных экспертиз, проведенных в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Ввиду этого считаем целесообразным обратить внимание общественности на то, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз является ведущей государственной экспертной организацией Украины, основанной в 1913 году. За всю историю существования мы выполнили более миллиона экспертиз, в том числе по материалам уголовных дел, которые получили широкий резонанс в обществе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно статье 4 Закона "О судебной экспертизе" объективность, независимость и правильность вывода обеспечиваются на законодательном уровне процессуальным порядком, созданием условий для деятельности судебного эксперта, его уголовной ответственностью за профессиональную деятельность.

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"Стоит отметить, что независимость работы экспертов Киевского НИИСЭ гарантируется запретом под угрозой предусмотренной законом ответственности вмешиваться кому-либо в проведение судебной экспертизы. Данное положение подкрепляется соответствующими нормами материального права, которые предусматривают ответственность за вмешательство в проведение судебной экспертизы", - поясняет пресс-служба Института.

В сообщении подчеркивается, что принцип независимости эксперта следует понимать как отсутствие вмешательства в его деятельность любых других лиц.

"В случаях недоверия к заключениям эксперта, который работает в учреждении, принадлежащей к определенному министерству, стороны судебного процесса (обвинение или защита) вправе назначить повторную экспертизу экспертному учреждению другого министерства, что также является гарантией независимости судебного эксперта и правильности его заключения", - объясняют в НИИСЭ.

Также в сообщении подчеркивается, что следует различать понятия "независимость судебного эксперта" и "независимость судебной экспертизы".

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"Эксперт дает заключения по экспертизе по своему внутреннему убеждению, основанному на его специальных знаниях и апробированных утвержденных методиках исследования. Он составляет заключение эксперта от своего имени и несет личную ответственность за его правдивость. Поэтому эксперт несет ответственность за проведенную экспертизу перед законом и своей совестью независимо от того, к какому министерству или ведомству принадлежит экспертное учреждение, в котором он работает", - сказано в сообщении.

В НИИСЭ констатируют, что на сегодняшний день руководство Министерства юстиции не вмешивалось и не вмешивается в экспертную деятельность учреждения.

"Благодаря совместным усилиям руководства и коллектива Института за более чем 100 лет работы не было допущено ни одного случая влияния на результаты проведенных экспертиз. Ни один из чиновников, в том числе руководители профильных государственных ведомств и министерств, не имеют возможности вносить коррективы в выводы судебных экспертов и выводы их исследований. Работа специалистов КНИИСЭ как в прошлом, так и сегодня базируется на принципах законности, независимости, объективности и полноты исследования. Высокий уровень профессиональной подготовки экспертов КНИИСЭ подтверждено признанием мирового экспертного сообщества", - подчеркнула пресс-служба Институте. Также отмечается, что распространение ложной информации компрометирующего характера может негативно повлиять на международный имидж Киевского НИИСЭ и украинской судебно-экспертной отрасли в целом.

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Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Источник: /n437337


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Парадокс, но в нашей стране единственный способ посадить депутатов,
это - посадить их на колья.
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Кол, значит, забиваем? Это дело. Но забивать его следует не так, не туда... Во-первых, если Вы будете продолжать забивать это бревно в анальное отверстие означенного гражданина, то порвете ему сначала прямой, затем толстый, а потом и тонкий кишечник, в результате чего осужденный погибнет от болевого шока и катастрофического кровотечения, не осознав меру своего преступления перед трудовым народом... Во-вторых, кол надо взять тонкий, не длинный, два аршина, сделать надрез в промежности поближе к позвоночнику, и вводить кол так, чтобы он шел параллельно позвоночному столбу, выйдя наружу около ключицы... тогда осужденный будет помирать до пяти дней.... вот, Петр Великий так казнил Степана Глебова, который на его супругу Евдокию покусился. Царь потом даже приехал к месту казни и свой тулуп на посаженного на кол поручика надел, чтобы тот, часом, не замерз...
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Ребята, вы связались с гидрой, вернее, - с одной из её голов. При нашей законодательной базе и коррумпированности судов и всей правоохранительной системы, без поддержки народа, вам с этой поганью не совладать. Банда это знает, оттого и борзеет. Коллективное хамло, в кол-ве 18+4 уродов из нф - яркое тому свидетельство. НАБУ сегодня, по сравнению с ними, - дон кихоты. Но начинать шатать эту систему - просто необходимо.
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Знаю, что два института дают заключены для судов в Киеве и Львове. И во Львове один тип в своих интересах заключения получал . И не за голубые глаза. Так что где то собака зарыта.
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нии по прошлодним шинам опровергло наглое заявление
нии судебных экспертиз.
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залишилось ще, щоб УПЦ МП визнала мартиненка святим і дєло в шляпє
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ну да, точно как в ситуации с диагнозом Насирова в "Феофании"...
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РАНО НАРОД ЗАВ'ЯЗАВ ЗІ СМІТТЄВИМИ БАКАМИ.
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НИИ судебных экспертиз - это тот самый НИИ судебных экспертиз, который написал заключение, что Калиновский, когда убил 2-х человек, ехал со скоростью 60 км/час. Помните об этом! К слову, по той экспертизе, никто и писавших её "не пострадал" до сих пор.
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нии судебных екпертиз - организания вымышленная.
есть суд - там и решаются вопросы.
сделаете суд непродажным? - будет большой прорыв.
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Вы считаете, что каждый судья должен самостоятельно проводить анализ финансовых документов, проводить аудит и давать заключение? Предложите уж заодно и патологоанатомические экспертизы проводить лично судьёй прямо в зале суда
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слово судьи последнее и от его слова решается судьба людей.
доказательная база? - прокурор и адвокат.
которые тоже не должны брать.
возникают вопросы у судьи?
полно в Украине организации, которые могут провести квалифицированную експертизу по запросу суда.
еще одно нии по снегу?
надо ли?
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Я, к слову, сомневаюсь в таком судье как Бобровник. Или это такой прикол когда НАБУ заводит дело на судью, а потом дёргает его за ниточки как марионетку.
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Ничего другого от НАБУ и не стоило ожидать, в каждом деле они просто поражают своим не профессионализмом, не удивительно, что в Вашингтоне им уже выразили недоверие
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ну так, а что удивительного что США не довольны работой наших антикоррупционных органов!ведь это именно Вашингтон давал деньги на то что бы все эти органы были созданы и работали, боролись с коррупцией, а у нас только одна имитация борьбы
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Гарант работой НАБУ удовлетворен и считает, что они полностью исполняют свои функции,а то что у нас за два года так ни один коррупционер и не был привлечен к ответственности - этого президент не видит!
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ну так ведь не только в Вашингтоне выразили недоверие, МВФ уже открытым текстом говорит, что НАБУ не работает, а только создает имитацию работы, всех подозреваемых отпускают под залог, в результате чего те сбегают за границу! вот вам и вся работы НАБУ - поймали - показали - отпустили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ НИИ судебных экспертиз опровергли возможность влияния Мартыненко на выводы экспертов
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