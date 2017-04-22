 В НИИ судебных экспертиз опровергли возможность влияния Мартыненко на выводы экспертов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
"Ввиду этого считаем целесообразным обратить внимание общественности на то, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз является ведущей государственной экспертной организацией Украины, основанной в 1913 году. За всю историю существования мы выполнили более миллиона экспертиз, в том числе по материалам уголовных дел, которые получили широкий резонанс в обществе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно статье 4 Закона "О судебной экспертизе" объективность, независимость и правильность вывода обеспечиваются на законодательном уровне процессуальным порядком, созданием условий для деятельности судебного эксперта, его уголовной ответственностью за профессиональную деятельность.
"Стоит отметить, что независимость работы экспертов Киевского НИИСЭ гарантируется запретом под угрозой предусмотренной законом ответственности вмешиваться кому-либо в проведение судебной экспертизы. Данное положение подкрепляется соответствующими нормами материального права, которые предусматривают ответственность за вмешательство в проведение судебной экспертизы", - поясняет пресс-служба Института.
В сообщении подчеркивается, что принцип независимости эксперта следует понимать как отсутствие вмешательства в его деятельность любых других лиц.
"В случаях недоверия к заключениям эксперта, который работает в учреждении, принадлежащей к определенному министерству, стороны судебного процесса (обвинение или защита) вправе назначить повторную экспертизу экспертному учреждению другого министерства, что также является гарантией независимости судебного эксперта и правильности его заключения", - объясняют в НИИСЭ.
Также в сообщении подчеркивается, что следует различать понятия "независимость судебного эксперта" и "независимость судебной экспертизы".
"Эксперт дает заключения по экспертизе по своему внутреннему убеждению, основанному на его специальных знаниях и апробированных утвержденных методиках исследования. Он составляет заключение эксперта от своего имени и несет личную ответственность за его правдивость. Поэтому эксперт несет ответственность за проведенную экспертизу перед законом и своей совестью независимо от того, к какому министерству или ведомству принадлежит экспертное учреждение, в котором он работает", - сказано в сообщении.
В НИИСЭ констатируют, что на сегодняшний день руководство Министерства юстиции не вмешивалось и не вмешивается в экспертную деятельность учреждения.
"Благодаря совместным усилиям руководства и коллектива Института за более чем 100 лет работы не было допущено ни одного случая влияния на результаты проведенных экспертиз. Ни один из чиновников, в том числе руководители профильных государственных ведомств и министерств, не имеют возможности вносить коррективы в выводы судебных экспертов и выводы их исследований. Работа специалистов КНИИСЭ как в прошлом, так и сегодня базируется на принципах законности, независимости, объективности и полноты исследования. Высокий уровень профессиональной подготовки экспертов КНИИСЭ подтверждено признанием мирового экспертного сообщества", - подчеркнула пресс-служба Институте. Также отмечается, что распространение ложной информации компрометирующего характера может негативно повлиять на международный имидж Киевского НИИСЭ и украинской судебно-экспертной отрасли в целом.
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Источник: /n437337
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это - посадить их на колья.
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Дай Бог нашему теляти, волка - сьести.
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нии судебных экспертиз.
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есть суд - там и решаются вопросы.
сделаете суд непродажным? - будет большой прорыв.
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доказательная база? - прокурор и адвокат.
которые тоже не должны брать.
возникают вопросы у судьи?
полно в Украине организации, которые могут провести квалифицированную експертизу по запросу суда.
еще одно нии по снегу?
надо ли?
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