 Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры по Донбассу с Лавровым, - МИД РФ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер будет находиться с рабочим визитом в Москве 24-27 апреля. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД России.
"Внимательно следим за деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Совместно с генсекретарем намерены рассмотреть возможные меры по повышению ее эффективности в рамках действующего мандата. Важно соблюдать принципы объективности и беспристрастности в работе миссии", - говорится в комментарии российского МИД.
Также сообщается, что 24 апреля директор Центра по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ Марсель Пешко (Словакия), который сопровождает генсекретаря в поездке, посетит погранпереходы "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе в Ростовской области, где размещена группа наблюдателей ОБСЕ.
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а если да - хоть молча овес пожуют.
короче переговоры закончатся успешно.
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озаботятся,
каждый свою заботу в карман засунет, взигогонет на гуд бай
и пойдет танки в шахты закапывать....
что бы матросирующие обдроченцы из откопали.
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ОБСЕ попёрлось получать новые методички от кацапов. Снова у них пропадёт, и без того никудышнее, зрение и слух. Ведь кацапам не хочется шоб их случайно засветили эти калеки во время суда в Гааге.
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возбудитсяозаботится, - МИД РФ
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вот чего Египет звонил кацапам -интересно.
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А зараз, любі дітлахи, ми вивчимо звуки, які видають різні тварини.
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Тогда--слава великому Порошенко и Клинкину!!
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