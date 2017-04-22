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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3356) МИД (4052) Порошенко (12750) Климкин (1260)

 Климкин обсудил с правительством Грузии возможность визита Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках рабочей поездки в Грузию провел встречи с президентом этой страны Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В ходе каждой из бесед с обеих сторон была подтверждена готовность развивать дружеские и стратегически важные украинско-грузинские отношения не только на двустороннем уровне, но и поддерживать их на международной арене. Стороны, в частности, отметили интенсивность и конструктивную настроенность взаимоотношений между странами, свидетельством чего стали недавние визит в Украину Премьер-министра Грузии Квирикашвили 9-е заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что в планах двусторонней повестки дня находится подготовка визитов в Грузию президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. "Эффективное наполнение этих визитов тоже стало предметом обсуждения с высшим руководством Грузии", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, добавляется, что важным аспектом переговоров стало решительное осуждение агрессии РФ против Украины и Грузии. "Как подтвердили встречи, вопросы государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии является для обоих стран бескомпромиссными", - резюмируется в сообщении.
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гражданін порошенко любить грузинське....напівсухе

Климкин обсудил с правительством Грузии возможность визита Порошенко - Цензор.НЕТ 7005
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И надо так - вначале выпить бокал вина, а потом закусить конфеткой!
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"Не взлетим так поплаваем" после визита к Трампу до-конца-февраля-это-точно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин обсудил с правительством Грузии возможность визита Порошенко
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