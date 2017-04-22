 Климкин обсудил с правительством Грузии возможность визита Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"В ходе каждой из бесед с обеих сторон была подтверждена готовность развивать дружеские и стратегически важные украинско-грузинские отношения не только на двустороннем уровне, но и поддерживать их на международной арене. Стороны, в частности, отметили интенсивность и конструктивную настроенность взаимоотношений между странами, свидетельством чего стали недавние визит в Украину Премьер-министра Грузии Квирикашвили 9-е заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что в планах двусторонней повестки дня находится подготовка визитов в Грузию президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. "Эффективное наполнение этих визитов тоже стало предметом обсуждения с высшим руководством Грузии", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, добавляется, что важным аспектом переговоров стало решительное осуждение агрессии РФ против Украины и Грузии. "Как подтвердили встречи, вопросы государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии является для обоих стран бескомпромиссными", - резюмируется в сообщении.
133 4
Решение суда ООН по иску Украины к РФ приблизило момент привлечения Кремля к ответственности, - Климкин(35)
Климкин и его грузинский коллега Джанелидзе призвали международное сообщество усилить солидарную поддержку суверенитета Украины и Грузии(5)
Порошенко подписал законы "Об Украинском культурном фонде" и "О государственной поддержке кинематографии в Украине"(26)
Судя по тому, как продвигается дело Охендовского, этот состав ЦИК полностью устраивает власть, - Сергей Соболев(23)
НАБУ "сливает" информацию олигархам?(0)
"Задержка исключительно за Президентом", - Тетерук о переформатировании Центризбиркома(22)
"Ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - Порошенко(28)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить