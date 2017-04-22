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 Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция и коксохимический завод вновь обесточены

Город Авдеевка Донецкой области, а также Авдеевкий коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция вновь обесточены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил генеральный директор Авдеевского КХЗ Муса Магомедов.

"Авдеевка и ДФС без света, АКХЗ на собственной генерации. Ждём разрешения Совместного центра координации и контроля (СЦКК) на начало ремонтных работ", - сообщил он.

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Так это хорошо. меньше вата TV теперь смотреть будете . Клоуны
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Навіщо воду в Донецьк подавати якщо обстрілюють станцію?
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это сброд, а не путлерюгенд. там с убеждением шли люди. а этих нарядили как скоморохов и выгнали на площадь как скот. для картинки. я сам принимал участие в таких акциях.
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ну и йух с ними. Уже бы разбомбили под корень тот ахметовский коксохим и успокоились.
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не в заводе дело. там 18 тысяч душ. куда их девать? надо бы просто все линии тянуть с Украины. что бы они не шли между окопами.
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А где соя.Страдайте уроды.Туку позовите.Он истрадался, но не за пацанов которые погибли в авдеевке
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У меня на коксохиме работает брат, говорит, что большего количества дебилов (новороссийских) он не видел даже на Горловском коксохиме, откуда пришлось уехать по пришествию Лугандона.
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Афган: известный АТОшник рассказал об угрозе наступления войск РФ на Донбассе

Россия проводит подготовку к масштабному наступлению на Донбассе и расширению оккупированных территорий.
Такое мнение выразил волонтер, бывший участник АТО Мирослав Гай на своей странице в Facebook.
В ходе дискуссии со своими читателями в комментариях Мирослав Гай отметил, что несмотря на свои слабости, Россия способна доставить серьезные проблемы Украине.
"Я сам люблю думать, как РФ падет в пучины бездны. Как СССР. Но перед этим они вполне могут устроить нам Афган", - написал волонтер.



Мирослав Гай -

"Рф готовится забрать ОРДЛО.
Наши не зря электрику отключают.
Это не потому, что блокада. Это потому, что там в этот вопрос влез рф.
Но предприятия закрываются, ситуация обостряется, мобилизационные мероприятия противником проводятся.
РФ проводит коммуникации не для спасения жителей ОРДЛО. Идет подготовка инфраструктуры для наступления и освоения областей. Мы лишь поздно реагируем.
Будет бо-бо."
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не ты не поймешь. перепишу, - пусть наступают. это хорошо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвдеевка, Донецкая фильтровальная станция и коксохимический завод вновь обесточены
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