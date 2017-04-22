 Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция и коксохимический завод вновь обесточены

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил генеральный директор Авдеевского КХЗ Муса Магомедов.
"Авдеевка и ДФС без света, АКХЗ на собственной генерации. Ждём разрешения Совместного центра координации и контроля (СЦКК) на начало ремонтных работ", - сообщил он.
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Россия проводит подготовку к масштабному наступлению на Донбассе и расширению оккупированных территорий.
Такое мнение выразил волонтер, бывший участник АТО Мирослав Гай на своей странице в Facebook.
В ходе дискуссии со своими читателями в комментариях Мирослав Гай отметил, что несмотря на свои слабости, Россия способна доставить серьезные проблемы Украине.
"Я сам люблю думать, как РФ падет в пучины бездны. Как СССР. Но перед этим они вполне могут устроить нам Афган", - написал волонтер.
Мирослав Гай -
"Рф готовится забрать ОРДЛО.
Наши не зря электрику отключают.
Это не потому, что блокада. Это потому, что там в этот вопрос влез рф.
Но предприятия закрываются, ситуация обостряется, мобилизационные мероприятия противником проводятся.
РФ проводит коммуникации не для спасения жителей ОРДЛО. Идет подготовка инфраструктуры для наступления и освоения областей. Мы лишь поздно реагируем.
Будет бо-бо."
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