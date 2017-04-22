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 Более 100 боевиков, недовольных условиями службы, уволились, - ГУР

Террористы формируют мобилизационный резерв.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО, российским оккупационным командованием осуществляется поиск дополнительных ресурсов для пополнения личного состава из частей в Луганске, Донецке и Новочеркасске. Также боевики формируют мобилизационный резерв.

"Для участия в собрании военнообязанных в принудительном порядке привлекаются работники "бюджетных учреждений ДНР / ЛНР". За отказ от участия в собрании предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания или увольнения. Во время собрания среди указанной категории лиц проводится активная агитационная работа по дальнейшей подготовки по конкретным военным специальностям на территории России", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в связи с системными злоупотреблениями служебным положением командным составом продолжают отмечаться случаи недовольства условиями прохождения службы среди личного состава. Более 100 военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и
11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) написали рапорты на увольнение.
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Как она тварь блажила,что пенсии по 500 евро и зарп.по 1000!Залезли в педру за пазуху и чудят на весь мир!А люди гибнут!!Сепаров отпускают,а за турчина жену 8.5 лет дали!!А за майдан хоть бы одного!!
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ну вот, надо подождать еще несколько десятилетий, и оттуда все сами разбегутся))))
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Можно посмотреть Абхазию. Там русский мир давно. Населения почти нет. В основном старики. Молодежь выехала в Турцию и рашку.
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В Турцію і Грузію. В Росію немає сенсу їхати. Там зараз таке саме безробіття та голод.
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Это только для пети наши люди,потому что с ахметом в одной упряжке.
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прямо увольняются сотнями,а кто же по нам стреляет ?
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Да ни кто там не увольняется . Регуляры из Параши не могут, присяга, приказ. "Кадровым" обдроченцам резона нет, штатным бандитам тоже не резон. А что до этой сотни, так это же скрепные "добровольцы", приехавшие на Донбасс "бесплатно" убивать за руцький мир
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Putlerjugend захотіли назад додому - очі б їм повилазили
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так ето все давно знают - ихтамнеты узкоглазые.
их таму же столько времени нет, что зае...ли уже всех.
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по Україні розбрідуться. Краще б утилізували їх там.
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Патріотизм новоотсоса закінчується разом з грошима. Затримки з ними не тільки у мавп а й маже на всіх підприємствах і у бюджетників. До того ще кажуть що пенсіям липовим переселенцям гаплик.
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Кадровые не уйдут..Костяк с 14го тоже..их только убивать.
Ну или Хуйло сдохнет днями, может тогда..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 100 боевиков, недовольных условиями службы, уволились, - ГУР
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