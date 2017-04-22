 Более 100 боевиков, недовольных условиями службы, уволились, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО, российским оккупационным командованием осуществляется поиск дополнительных ресурсов для пополнения личного состава из частей в Луганске, Донецке и Новочеркасске. Также боевики формируют мобилизационный резерв.
"Для участия в собрании военнообязанных в принудительном порядке привлекаются работники "бюджетных учреждений ДНР / ЛНР". За отказ от участия в собрании предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания или увольнения. Во время собрания среди указанной категории лиц проводится активная агитационная работа по дальнейшей подготовки по конкретным военным специальностям на территории России", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в связи с системными злоупотреблениями служебным положением командным составом продолжают отмечаться случаи недовольства условиями прохождения службы среди личного состава. Более 100 военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и
11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) написали рапорты на увольнение.
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их таму же столько времени нет, что зае...ли уже всех.
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Ну или Хуйло сдохнет днями, может тогда..
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