 Более 100 боевиков, недовольных условиями службы, уволились, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО , р оссийским оккупационным командованием осуществляется поиск дополнительных ресурсов для пополнения личного состава из частей в Луганске, Донецке и Новочеркасске. Также боевики формируют мобилизационный резерв.

"Для участия в собрании военнообязанных в принудительном порядке привлекаются работники "бюджетных учреждений ДНР / ЛНР". За отказ от участия в собрании предусматривается наказание в виде дисциплинарного взыскания или увольнения. Во время собрания среди указанной категории лиц проводится активная агитационная работа по дальнейшей подготовки по конкретным военным специальностям на территории России", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в связи с системными злоупотреблениями служебным положением командным составом продолжают отмечаться случаи недовольства условиями прохождения службы среди личного состава. Более 100 военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и