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 Политика Украины
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 Суд по делу Мартыненко: НАБУ заявило о давлении на судью со стороны нардепов "Народного фронта"

Народные депутаты от партии "Народный фронт", злоупотребляя своим статусом, оказывают давление на судью, который избирает меру пресечения для задержанных накануне бывшего депутата ВР Николая Мартыненко и первого зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины на странице в Facebook.

"Во время судебного заседания, которое проходило 21 апреля в помещении Соломенского суда, присутствовало более десяти нардепов и несколько действующих министров от партии "Народный фронт". Некоторые из них вели себя весьма вызывающе, угрожали судье и прокурорам. В частности, депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ожидает "судьба судей Киреева и Чауса", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вікторовичу вообще пос#ать, робить що хоче тупо": Проект PROSUD опубликовал протоколы осмотра видеозаписей в служебном кабинете судьи Соломенского суда Бобровника. ДОКУМЕНТ

Кроме того, как отмечается, некоторые другие заявления присутствующих в зале суда политиков в адрес НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в том числе и о том, что вновь созданные антикоррупционные органы отрабатывают "заказ Кремля", "разваливают коалицию" и преследуют "героя Майдана", вообще "выходили за рамки здравого смысла и этики государственного деятеля".

НАБУ призывает руководство партии "Народный фронт" повлиять на своих однопартийцев, "поскольку они своим поведением не только мешают правосудию, но и уничтожают те крохи доверия, которые еще остались у общества к государственным институтам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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у кроля истерика начинается ...близко подбирается НАБУ к его афёрам
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Это уже истерия,и это хорошо,именно в таком состоянии и делаются самые большие и глупые ошибки
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Да вы посмотрите на НАБУ. Им только бы пиарится. И вечно им кто-то мешает, давит и т.п. Может пора уже из детского возраста перейти хотя бы в подростковый?)))
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Суд по делу Мартыненко: НАБУ заявило о давлении на судью со стороны нардепов "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 4550

НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД НФ ПОГРОЖУЮТЬ СУДУ
Народні депутати від партії "Народний фронт", зловживаючи своїм статусом, здійснюють тиск на суддю, який обирає запобіжний захід для затриманих напередодні Миколи Мартиненка та Сергія Переломи.
Під час судового засідання, яке відбувалося 21 квітня в приміщенні Солом'янського суду, були присутні більше десяти нардепів та декілька діючих міністрів від партії "Народний фронт". Деякі з них поводилися вельми зухвало, погрожували судді та пр…Еще

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Покажите декларацию этого судьи.На него запорожец)))
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гражданін аваков і гражданін луценко що за фігня ? чи ви ще від паски не відійшли ?
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Вот тебе и честный прахфесианал пинзеник и логвинский такое же казлячее чмо .Кто их выбирает вообще этих казлов не пойму?
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ЭТОТ пинзеник никогда никаким профессионалом не был. Виктор Пинзенык к этому позорному действу не имеет никакого отношения.
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Этот Паша Пинзенек у Маотына долгое время в помочниках ходил,пока Мартын не купил ему у Кроля депутатское кресло
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Я бы у Кролега спросил бы за 1,2 лярда, потраченных на мифический "Европейский вал", которого никто в глаза не видел.
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Это Мартын герой Майдана,или Вашингтон уже стал Кремлём?Они там в АнтиНФ вообще разум потеряли,и это хорошо,чем больше таких бочин,тем скорее всех этих Кролей упакуют
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Молодцы, пора эту понтовитую барыжную гвардию привести в чувство.
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«Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу, все, на чем государство теряло, приносило ему доход». У него была мечта о том, что при его жизни в стране все-таки изменится политический строй и он наконец сможет выйти из подполья со своими миллионами.Мартыненко с 1986 года на комсомольской работе.
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"Ох чует моё сердце, что мы на грани грандиозного шухера" )
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"уничтожают те крохи доверия, которые еще остались у общества к государственным институтам"
крахоборы
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Понятное дело. Называется на воре шапка сгорела. Мартыненко пригрозил что если его кореша не вызволят из кичи то сдаст всех за милую душу...
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Боже, какие бедные, может обнять их и поплакать вместе, пожалеть?)))
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Одно из положительного в этих шоу - народ может не со слов третьих лиц , а напрямую увидеть кто из ху в этом кубле.
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Рейтинг НФ уже пробил земной шар насквозь и закапывается с другой стороны.
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мозх сени плавился от страха. сеня решил лобом в кулю. евойный друх мартышкин в паследнем слове сказал - 157 000 гривен и ни капейки больче
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Не понимаю, почему эти герои до сих пор не выдворены из зала суда?!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по делу Мартыненко: НАБУ заявило о давлении на судью со стороны нардепов "Народного фронта"
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