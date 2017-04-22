 Суд по делу Мартыненко: НАБУ заявило о давлении на судью со стороны нардепов "Народного фронта"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины на странице в Facebook.
"Во время судебного заседания, которое проходило 21 апреля в помещении Соломенского суда, присутствовало более десяти нардепов и несколько действующих министров от партии "Народный фронт". Некоторые из них вели себя весьма вызывающе, угрожали судье и прокурорам. В частности, депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ожидает "судьба судей Киреева и Чауса", - сказано в сообщении.
Кроме того, как отмечается, некоторые другие заявления присутствующих в зале суда политиков в адрес НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в том числе и о том, что вновь созданные антикоррупционные органы отрабатывают "заказ Кремля", "разваливают коалицию" и преследуют "героя Майдана", вообще "выходили за рамки здравого смысла и этики государственного деятеля".
НАБУ призывает руководство партии "Народный фронт" повлиять на своих однопартийцев, "поскольку они своим поведением не только мешают правосудию, но и уничтожают те крохи доверия, которые еще остались у общества к государственным институтам".
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД НФ ПОГРОЖУЮТЬ СУДУ
Народні депутати від партії "Народний фронт", зловживаючи своїм статусом, здійснюють тиск на суддю, який обирає запобіжний захід для затриманих напередодні Миколи Мартиненка та Сергія Переломи.
Під час судового засідання, яке відбувалося 21 квітня в приміщенні Солом'янського суду, були присутні більше десяти нардепів та декілька діючих міністрів від партії "Народний фронт". Деякі з них поводилися вельми зухвало, погрожували судді та пр…Еще
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