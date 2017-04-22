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Все про:ООН (2068) Сирия (2384) гуманитарная катастрофа (109)

 В ООН заявили о возможной гумкатастрофе в сирийском Идлибе

Действия террористических группировок к западу от Алеппо могут усилить напряженность в регионе и ставят под угрозу безопасность мирных сирийцев, заявил представитель ООН Пауло Серхио Пинейро.

Провинции Идлиб на севере Сирии грозит гуманитарная катастрофа. Об этом заявил глава независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Пауло Серхио Пинейро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агенство Anadolu.

"Мы обеспокоены тем, что в Идлибе также начнутся тяжелые бои и безопасность мирного населения окажется под угрозой", - предупредил представитель ООН.

По его словам, наглядным примером этому послужили бои в Алеппо. Пинейро напомнил, что после договоренности об эвакуации мирных жителей и бойцов оппозиции с восточных кварталов Алеппо, этот город покинули десятки тысяч человек.

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Он отметил, что действия террористов "Фронта ан-Нусра" и ряда других радикальных группировок к западу от Алеппо могут усилить напряженность в регионе.
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Лицемеры.Украине помочь никак.Забыть про оон.Лигу наций повторила,как под копирку.
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Под террористическими группировками ООН понимает Хуйла и Асада?
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Как только московиты там появились.. то вся Сирия сплошная гум катастрофа.. они любят всякие гум конвои устраивать
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вот зрада, ни слова о рашистах и их сирийских приспешниках
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Бред!!!! Назвать вещи своими именами никак не выходит! Противно слышать такие речи!
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Интересно? Что-же ООН предпримет в ответ? Озабоченность или сильную обеспокоенность?
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сборище бюрократов выдвало, очередную, ничего не значующу бумажку .. подтеретца только
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Бред какой-то. Походу ООН все. Это кучка чинуш, которые способны только трындеть всякий бред.
В Идлибе и Алеппо наступали и наступают кацы,хезболла (террористическае организации) и прочий сброд с Ирана, Афганистана и Ирака.
А гуманитарная катастрофа от того, что авиация кацев ровняет с землей все, что похоже на дома.
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очередной, зажмуренный кацап, вызывает, только, улыбку ...гыыыы
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Ребелы (которых Пу бомбит каждый день) отобрали у ИГ (с которым Пу якобы воюет) огромные территории. Там почти везде пустыня, но всё равно
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Посмотрел я этого представителя(Бразилия) от ООН.

Оно две зарплаты получает в ООН и в ФСБ.
Еще и ярый антисемит(тоже если заплатят).
ООН постигла судьба Лиги Наций, которая была распущена из-за ярой поддержки советами своего другана Гитлера.

Гитлера щас конечно обмельчали до уровня Ына, Асада и хуйла. Но суть осталась прежней.
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Больше лижитесь с Хуйлом и Рашкой тогда точно катастрофа будет во всем мире. ООН уже нужно разогнать к *баной матери как самую бесполезную организацию.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ООН заявили о возможной гумкатастрофе в сирийском Идлибе
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