 В ООН заявили о возможной гумкатастрофе в сирийском Идлибе

Провинции Идлиб на севере Сирии грозит гуманитарная катастрофа. Об этом заявил глава независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Пауло Серхио Пинейро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агенство Anadolu.
"Мы обеспокоены тем, что в Идлибе также начнутся тяжелые бои и безопасность мирного населения окажется под угрозой", - предупредил представитель ООН.
По его словам, наглядным примером этому послужили бои в Алеппо. Пинейро напомнил, что после договоренности об эвакуации мирных жителей и бойцов оппозиции с восточных кварталов Алеппо, этот город покинули десятки тысяч человек.
Он отметил, что действия террористов "Фронта ан-Нусра" и ряда других радикальных группировок к западу от Алеппо могут усилить напряженность в регионе.
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В Идлибе и Алеппо наступали и наступают кацы,хезболла (террористическае организации) и прочий сброд с Ирана, Афганистана и Ирака.
А гуманитарная катастрофа от того, что авиация кацев ровняет с землей все, что похоже на дома.
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Оно две зарплаты получает в ООН и в ФСБ.
Еще и ярый антисемит(тоже если заплатят).
ООН постигла судьба Лиги Наций, которая была распущена из-за ярой поддержки советами своего другана Гитлера.
Гитлера щас конечно обмельчали до уровня Ына, Асада и хуйла. Но суть осталась прежней.
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