 Сегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина" Хоккейная система чемпионатов мира отлична от футбольной. Все сборные мира разбиты на четыре дивизиона в зависимости от уровня команды. В первом дивизионе, где играет сборная Украины, есть группы А и В. Группа А будет играть в Киеве, группа В проведет свои матчи в ирландском Белфасте. На кону группы А стоит две путевки в ТОП-дивизион мирового хоккея и вылет в группу В, где, в свою очередь, борются за выход в группу А.Сборная Украины в прошлом году сумела выиграть дивизион IB и подняться в классе.Киевляне выкупили все билеты на матчи украинской сборной.Основу команды составят игроки финалистов чемпионата Украины "Донбасса" и "Кременчуга".

"Наши хоккеисты должны правильно настроиться на предстоящие игры. Нужно выбрать себе психологию маленькой вредной морской мины, которая в любой момент может потопить самый мощный вражеский авианосец. И начать воплощать эту тактику необходимо с самого первого матча, - как можно больше "навредить" в каждой отдельно взятой игре более сильному сопернику. "Навредить" - значит отбирать очки, цепляться за все, что только можно и набирать их в каждом матче", - сказал тренер сборной Украины Александр Савицкий.Главным фаворитом турнира считается сборная Казахстана. Казахи 8 раз подряд выигрывают первый дивизион, после чего вылетают из элиты. Но в отличии от других гостей столицы Украины, у Казахстана основу составляют игроки из клуба КХЛ "Барыс".1. Казахстан (вылетел из ТОП-дивизиона)2. Венгрия (вылетела из ТОП-дивизиона)3. Польша4. Австрия5. Южная Корея6. Украина (поднялась из группы В)Расписание матчей13:30, Украина - Венгрия17:00, Южная Корея - Польша20:30, Австрия - Казахстан17:00, Казахстан - Южная Корея20:30, Польша - Украина20:30, Венгрия - Австрия13:30, Казахстан - Польща17:00, Венгрия - Южная Корея20:30, Украина - Австрия20:30, Казахстан - Украина17:00, Польша - Венгрия20:30, Австрия - Южная Корея13:30, Венгрия - Казахстан17:00, Польша - Корея20:30, Южная Корея - Украина