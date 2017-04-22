 Сегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Хоккейная система чемпионатов мира отлична от футбольной. Все сборные мира разбиты на четыре дивизиона в зависимости от уровня команды. В первом дивизионе, где играет сборная Украины, есть группы А и В. Группа А будет играть в Киеве, группа В проведет свои матчи в ирландском Белфасте. На кону группы А стоит две путевки в ТОП-дивизион мирового хоккея и вылет в группу В, где, в свою очередь, борются за выход в группу А.
Сборная Украины в прошлом году сумела выиграть дивизион IB и подняться в классе.
Киевляне выкупили все билеты на матчи украинской сборной.
Основу команды составят игроки финалистов чемпионата Украины "Донбасса" и "Кременчуга".
Главным фаворитом турнира считается сборная Казахстана. Казахи 8 раз подряд выигрывают первый дивизион, после чего вылетают из элиты. Но в отличии от других гостей столицы Украины, у Казахстана основу составляют игроки из клуба КХЛ "Барыс".
Группа А (Киев)
1. Казахстан (вылетел из ТОП-дивизиона)
2. Венгрия (вылетела из ТОП-дивизиона)
3. Польша
4. Австрия
5. Южная Корея
6. Украина (поднялась из группы В)
Расписание матчей
22 апреля
13:30, Украина - Венгрия
17:00, Южная Корея - Польша
20:30, Австрия - Казахстан
23 апреля
17:00, Казахстан - Южная Корея
20:30, Польша - Украина
24 апреля
20:30, Венгрия - Австрия
25 апреля
13:30, Казахстан - Польща
17:00, Венгрия - Южная Корея
20:30, Украина - Австрия
26 апреля
20:30, Казахстан - Украина
27 апреля
17:00, Польша - Венгрия
20:30, Австрия - Южная Корея
28 апреля
13:30, Венгрия - Казахстан
17:00, Польша - Корея
20:30, Южная Корея - Украина
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Украинский тяжелоатлет Чумак завоевал "серебро" чемпионата Европы(12)
Украинец Пелешенко завоевал "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике. ФОТО(15)
А рашка пусть на вентилятор дерьмо побросает по этому поводу
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Абидна, чесно слова. Да?
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Победы Украине!
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зрелища и выброс пара.... если у нас будет решено что из игровых хоккей достоин быть
№3 (после фут-баскет... ну скажем) то глядишь и баблеца подкынуть трошки... а я думаю
нужно не стесняться и потормошить диаспору Канады на предмет помощи, пусть даже
не баблом (чунушиВСЁспиздятполюбэ) - пусть оснасткой и тренерами-волонтёрами
на детско-юн. уровне - тоже не помешает и в перспективе плюсег будет...
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до сих пор люблю иногда в доспехи влезть и попотеть так не по детски,
до щенячего визга..
У Украины совсем неплохие шансы, глядя на группу - казахи и австрияки вот только,
но на то он и лед, на то она и шайба
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Нам потрібно з Польщею та з Кореєю зачипиться ,щоб лишиться в цьому дивізіоні.
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честно?
мужики с пивом и вискарем на нашем ринке по пятницам в 11:30 pm
тоже могли бы поучавствовать, если бы только пиво притащили.
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в хоккей тут играют все.
в радиусе 3км от моего дома наверное 4 или 5 ринков.
Приходи - играй. $10 - 1.5 часа лед твой.
ето называется "Open hockey session".
а в пятницу вечером именно для "старшеньких".
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немного удачи и картинка нарисуется.
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А где враги наши - раша ?? Неужели пролетели ???
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А ми тільки з третього вийшли до другого по силі. Задача більше стоїть не як вийти в вийщий,а як лишитись в цьому.
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Прикольные установки у тренера
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13:05
Хокей. Чемпіонат світу. Урочиста церемонія відкриття
13:25
Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловіків (Україна - Угорщина)
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Казли!!!
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SergeLi
а то что кроме раши нет канадцев, шведов, американцев, чехов, финнов, не смутило, не?
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Я как-то не подумала ... не разбираюсь я в хоккее
живу на юге: солнце, море ... у нас тут футбол, пляжный волейбол, яхты, гребля
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