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Все про:хоккей (119) чемпионат (224) ЧМ (42)

 Сегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею

В субботу, 22 апреля, во Дворце Спорта в Киеве матчем сборной Украины против Венгрии стартует чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. Поединок начнется в 13:30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Хоккейная система чемпионатов мира отлична от футбольной. Все сборные мира разбиты на четыре дивизиона в зависимости от уровня команды. В первом дивизионе, где играет сборная Украины, есть группы А и В. Группа А будет играть в Киеве, группа В проведет свои матчи в ирландском Белфасте. На кону группы А стоит две путевки в ТОП-дивизион мирового хоккея и вылет в группу В, где, в свою очередь, борются за выход в группу А.

Сборная Украины в прошлом году сумела выиграть дивизион IB и подняться в классе.

Киевляне выкупили все билеты на матчи украинской сборной.

Основу команды составят игроки финалистов чемпионата Украины "Донбасса" и "Кременчуга".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сборная Украины по футзалу пробилась в плей-офф чемпионата мира. ВИДЕО

Сегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею 01

"Наши хоккеисты должны правильно настроиться на предстоящие игры. Нужно выбрать себе психологию маленькой вредной морской мины, которая в любой момент может потопить самый мощный вражеский авианосец. И начать воплощать эту тактику необходимо с самого первого матча, - как можно больше "навредить" в каждой отдельно взятой игре более сильному сопернику. "Навредить" - значит отбирать очки, цепляться за все, что только можно и набирать их в каждом матче", - сказал тренер сборной Украины Александр Савицкий.

Главным фаворитом турнира считается сборная Казахстана. Казахи 8 раз подряд выигрывают первый дивизион, после чего вылетают из элиты. Но в отличии от других гостей столицы Украины, у Казахстана основу составляют игроки из клуба КХЛ "Барыс".



Группа А (Киев)

1. Казахстан (вылетел из ТОП-дивизиона)
2. Венгрия (вылетела из ТОП-дивизиона)
3. Польша
4. Австрия
5. Южная Корея
6. Украина (поднялась из группы В)

Расписание матчей

22 апреля

13:30, Украина - Венгрия
17:00, Южная Корея - Польша
20:30, Австрия - Казахстан

23 апреля

17:00, Казахстан - Южная Корея
20:30, Польша - Украина

24 апреля

20:30, Венгрия - Австрия

25 апреля

13:30, Казахстан - Польща
17:00, Венгрия - Южная Корея
20:30, Украина - Австрия

26 апреля

20:30, Казахстан - Украина

27 апреля

17:00, Польша - Венгрия
20:30, Австрия - Южная Корея

28 апреля

13:30, Венгрия - Казахстан
17:00, Польша - Корея
20:30, Южная Корея - Украина


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Смотрим, смотрим, смотрим!!!
А рашка пусть на вентилятор дерьмо побросает по этому поводу
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*Киевляне выкупили все билеты на матчи украинской сборной.* ((((((((((((.

Абидна, чесно слова. Да?
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скорее всего, такого "многозначительного" события там просто не заметят)
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Не хочу бачить як наших віддеруть сьогодні 4-1
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Бегаем, пацаны, с головой так бегаем.
Победы Украине!
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Едрён батон! С такой погодой у нас все шансы в мае проводить Зимнюю Олимпиаду.
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елки, юки начали в хоккей шпилить...а вообще, казахи, наверное, не напрягаясь, возьмут группу с первого места.
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от бабла зависит, большой спорт давно стал частью большой политики - народу нужны
зрелища и выброс пара.... если у нас будет решено что из игровых хоккей достоин быть
№3 (после фут-баскет... ну скажем) то глядишь и баблеца подкынуть трошки... а я думаю
нужно не стесняться и потормошить диаспору Канады на предмет помощи, пусть даже
не баблом (чунушиВСЁспиздятполюбэ) - пусть оснасткой и тренерами-волонтёрами
на детско-юн. уровне - тоже не помешает и в перспективе плюсег будет...
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с хоккеем у меня любовь навсегда.
до сих пор люблю иногда в доспехи влезть и попотеть так не по детски,
до щенячего визга..
У Украины совсем неплохие шансы, глядя на группу - казахи и австрияки вот только,
но на то он и лед, на то она и шайба
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Про шанси наших сьогодні говорять коефіцієнт в бук конторах 5 на наших і 1,6 на Угорщину.
Нам потрібно з Польщею та з Кореєю зачипиться ,щоб лишиться в цьому дивізіоні.
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Я не слідкую за збірною Угорщини,але знаю ,що в них багато натуралізованих гравців.
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та и я не слежу, но иногда, очень редко у нас показывают хоккей "2го дивизиона"...
честно?
мужики с пивом и вискарем на нашем ринке по пятницам в 11:30 pm
тоже могли бы поучавствовать, если бы только пиво притащили.
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Не думаю ,що все є так , але добре ,що ви граєте))
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я не шутил на сверху, есть бойцы серьезные в плане покататься и поиграть, много молодых мальчишек.
в хоккей тут играют все.
в радиусе 3км от моего дома наверное 4 или 5 ринков.
Приходи - играй. $10 - 1.5 часа лед твой.
ето называется "Open hockey session".
а в пятницу вечером именно для "старшеньких".
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эт да. С австриякми, еще поборемся, но казахи, нас, скорее всего, вынесут в одни ворота.
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лед скользкий, шаиба круглая для всех.
немного удачи и картинка нарисуется.
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Извините за вопрос ... Я в хоккее не очень разбираюсь ...
А где враги наши - раша ?? Неужели пролетели ???
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Це нижчий дивізіон. Раша одна з лідерів в найвищому в світі.
А ми тільки з третього вийшли до другого по силі. Задача більше стоїть не як вийти в вийщий,а як лишитись в цьому.

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а то что кроме раши нет канадцев, шведов, американцев, чехов, финнов, не смутило, не?
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Нужно выбрать себе психологию маленькой вредной морской мины Источник: http://censor.net.ua/n437330

Прикольные установки у тренера
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A San, дякую. Тепер зрозуміла Все одно вболіваємо за наших хлопців! !!
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УТ-1

13:05
Хокей. Чемпіонат світу. Урочиста церемонія відкриття
13:25
Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловіків (Україна - Угорщина)
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В складі не представлено жодного "легіонера", причому Андрій Міхнов з мінської Юності травмувався напередодні чемпіонату, а представники Континентальної хокейної ліги форварди Павло Падакін (ХК Сочі) і Олексій Понікаровський (Кунлунь Ред Стар), а також воротар Сергій Гайдученко (Медвешчак) відмовилися допомогти національній команді на домашньому чемпіонаті.
Казли!!!
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SergeLi
а то что кроме раши нет канадцев, шведов, американцев, чехов, финнов, не смутило, не?
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Я как-то не подумала ... не разбираюсь я в хоккее
живу на юге: солнце, море ... у нас тут футбол, пляжный волейбол, яхты, гребля
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Квитків немає на матчі України. Палац Спорту буде повнений повністю. Україні головне втримамтися в групі А. Фаворити на підвищення в класі це звичайно Казахстан та Австрія.
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Цензор.НЕТНовостиСпортСегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею
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