EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  1119  21
Материалы по теме:
Все про:допрос (1099) Мартыненко (317) суд (20685) Насалик (117)

 По делу Мартыненко допросили Продана, Демчишина и Насалика

По делу экс-нардепа Николая Мартыненко были допрошены трое министров топливной промышленности: экс-министры Юрий Продан и Владимир Демчишин, а также действующий глава Минэнергоугля Игорь Насалик.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил прокурор САП Роман Симкив.

По словам Симкива, министры заявили, что ничего не знали о контракте ВостГОКа (ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат") с австрийской компанией.

Прокурор САП отметил, что ВостГОК сможет разорвать договор с австрийской фирмой только в Арбитражном суде Вены. При этом госпредприятию придется заплатить неустойку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а трійця ще та.... за кожним з них тюрьма плаче...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Грановский, Кононенко - эти имена будут фигурировать когда-нибудь хоть в списке свидетелей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Желательно шоп эти два пидераста фигурировали только посмертно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пашинський ? гонтарєва ? яйценюк ? можна добавлять і добавлять..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще чуток и федорович со своей рыговской шоблой этим ,,революционерам..и в подметки не годится!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и шо там интересно насралик ??? Пролил свет на схемы патрона???
Ну на фига это шоу? Я устал... все слишком предсказуемо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так случается порой
За своих стоим горой.
Никогда их не сдаём
На законы мы плюём.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пастаянна пьем чинзано и плеванто на законы
 показать весь комментарий
Ответить
 
допросили крадунів,чи не знать вони хто що вкрав? ні казали крадуни,ми про дєржаву переживал, ми не крали і другим не дозволяли! А гроші у нас, то от тєщ багатих....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они воровали вместе? Или их жены одним самым прибыльным бизнесом в мире занимаются,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ви знаєте шановні випустять цього чесного чиновника. і нічого йому не буде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як можна в Україні боротись з корупцією якщо один з "батьків" корупції займає посаду президента держави???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вітя Бджола віддав Мартиненкові атомні електростанції,а шоколадний хоче їх відібрати
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Арестуйте Кучму .Зажмите ему яйца в тиски и он расскажет как проходила приватизация в Украине
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насралик вже має другий строк мотати. А він до цих пір міністр. Вовк чого не в суді? Вся шобла, яка займаєтся геноцидом українського народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему Жвания до сих пор не в тюрьме? Жвания до сих пор разрисовывает свою квартиру сусальным золотом в нищей Украине .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто ничего не видел и не слышал. НО ВСЕ МИЛЬОНЫ В ДЕКЛАРАЦИЯХ ЗАПИСАЛИ- у всех богатая родня.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо делу Мартыненко допросили Продана, Демчишина и Насалика
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти