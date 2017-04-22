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 Политика Украины
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Все про:Керченский пролив (191) Крым (19556) погода (2427)

 Керченская переправа возобновила работу

Ранее работу переправы остановили из-за непогоды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - говорится в сообщении.

Накануне работу Керченской паромной переправы приостановили из-за плохих погодных условий. Также из-за плохой погоды с утра 21 апреля временно остановили движение пассажирских катеров в Севастопольской бухте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непогода добралась до Крыма: приостановлена работа Керченской паромной переправы

В Крыму с 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег. В крымском управлении МЧС России объявили штормовое предупреждение на полуострове.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.
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Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
Остров невезения в океане есть... (с)
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Мабуть комунякам. Сьогодні день народження дедушки ульянова-бланка. Де коммі можуть вклонитися кам'яному чи бронзовому істукану? Тільки к криму і в луганді.
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Памятники членіну залишились в лугандонії і кацапії най зходять там з розуму і поклоняються кату.
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Да, весна в этом году не задалась.
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Тоже с погодой плохо, радует, что все остальное хорошо.
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Полностью с вами согласен.
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не пали хату, мне не хватает пару рабов ... мальчика и девочку
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голосракі кацапи в Крим за скрепами мандрують
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Главное, ничего по Крыму не делать и уповать, что оно как-то само по-себе деоккупируется.
Надо только сидеть и издаля злорадствовать.
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Про Крим в Україні вже ніхто не згадує давно. Тільки влада наша інколи щось там розказує коли чергове підвищення цін та тарифів намічається. У нас своє життя і немає часу думати про зрадників Криму, Донецька та Луганська. Нехай собі живуть. Вони цього хотіли.
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... купировали Крым . Вот почему крысчяне так радовались .
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значит, крысы еще больше сухарей получат, что б не скыглылы, как при УКраине им хорошо было
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25 апреля прекратятся поставки электроэнергии в "ЛНР". Попаснянский водоканал тоже отключат
Поставки электроэнергии на неподконтрольную Украине территорию Луганской области будут прекращены
https://www.google.com.ua/amp/dn.depo.ua/rus/dn/z-25-kvitnya-pripinyatsya-postavki-elektroenergiyi-v-lnr-popasnyanskiy-vodokanal-tezh-vidklyuchat-20170421560017/amp
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Посмотрим . Не верится по чему то . Хотя давно пора .
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Поразительно,даже в самом Севастополе не всегда сообщали жителям о закрытии рейда.
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Ну і що з того? Навіщо ця новина на українському сайті?
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До 2035 года походют бродом,а затем Рогозин кацапам телепортацию пообещал....сказал - По щучьему велению...и ты уже там
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКерченская переправа возобновила работу
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