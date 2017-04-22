 Керченская переправа возобновила работу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО "Морская дирекция".
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - говорится в сообщении.
Накануне работу Керченской паромной переправы приостановили из-за плохих погодных условий. Также из-за плохой погоды с утра 21 апреля временно остановили движение пассажирских катеров в Севастопольской бухте.
В Крыму с 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег. В крымском управлении МЧС России объявили штормовое предупреждение на полуострове.
Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.
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Надо только сидеть и издаля злорадствовать.
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Поставки электроэнергии на неподконтрольную Украине территорию Луганской области будут прекращены
https://www.google.com.ua/amp/dn.depo.ua/rus/dn/z-25-kvitnya-pripinyatsya-postavki-elektroenergiyi-v-lnr-popasnyanskiy-vodokanal-tezh-vidklyuchat-20170421560017/amp
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КЕРЧЕНСКАЯ ПЕРЕПРАВА!
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