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 Политика Украины
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Все про:МИД (4052) Россия (70117) Климкин (1260) Международный суд ООН (40)

 Решение суда ООН по иску Украины к РФ приблизило момент привлечения Кремля к ответственности, - Климкин

Министр отметил, что решение стало "настоящим ударом для позиций России на мировой арене".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного Суда ООН по делу "Украина против России" приблизило момент привлечения Кремля к ответственности, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Оно стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене и пошатнуло доверие к ней как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Некоторые комментаторы выразили сомнения относительно нашей настойчивости использовать термин "терроризм", ибо это, по их мнению, вредит делу Украины. Мы будем отстаивать применения именно этого термина, даже если ради этого нам придется находить гораздо более убедительные доказательства для защиты своей позиции. Потому что нашей целью является защита прав и безопасности граждан Украины", - сказал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": CNN: РФ пыталась вмешаться в выборы в США через советников Трампа

Также он сообщил. что в МИДдовольны тем, что Международный суд ООН поддержал иск против России в части нарушения прав человека.

"Согласно решению суда Россия обязана прекратить эти противоправные действия. Мы также приветствуем четкое предписание относительно того, что Россия должна отказаться от политики расовой дискриминации, в частности, относительно этнических крымских татар и украинцев", - добавил он.
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То , что для нас является не оспоримым в отношении россии, в мире не совсем понятно. Вот вам пример: в 2014 году на асемблее ООН заявили ,после претензий Украины к россии о Крыме и нападении на Украину, что Украина и россия просто демонизируют друг другуа !!!!!!
На востоке Украины лилась кровь украинцев, а организация , которая должна поддерживать международное право, такое заявляет.
Поэтому решение суда ООН ОКОНЧАТЕЛЬНО развеяло миф о *гражданско* войне и определило законное право Украины заявить, что россия страна агрессор и террорист
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Читайте внимательно, что я написал:*..определило законное право Украины заявить, что россия страна агрессор и террорист..*
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Такое впечатление , что Цензор новости узнаёт из коментов
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вы будете отстаивать термин терроризм потому что , если назвать войной , то прийдётся свернуть все торговые отношения с рашкой ...
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и еще придется воевать, а винницкие барыги и их хенералы этого очень боятся... ибо не воины...
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В ООН наверняка найдутся 15+4 стран которые возьмут педирацию на поруки,да,могут ещё и Хельсинскую группу подписать. Ведь это международная Украинская практика.
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"...нам придётся находить гораздо более весомые доказательства..."
Так находите их ,в этом и заключается ваша основная работа. Намерения -это хорошо,а по фактам- слабовато.
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Как эти п..ры соевые захитали.Нету уже международного права.Выдайте этому дауну учебник по истории.
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Нарушение прав человека.... Тут война и оккупация, а они нарушение прав человека... Гениальный ход винницких турчиноидов.
П.С. А,да, Грузия свои суды в ООН против РФ проиграла.
Отака фигня,малята.
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"Россия должна отказаться от политики расовой дискриминации, в частности, относительно этнических крымских татар и украинцев"

Этнический кацап из Брянска Климкинд считает украинцев иной расой? Какой же?
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Да клал Кремль на будущее решение суда как в своё время США положило по делу Никарагуа.
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в конце концов США договорились с Никарагуа по компенсации
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Ну и что . Если вы набор идиотов и не смогли доказать, что гражданский борт сбили русские то кто вам доктор ? А кричать на каждом углу Перемога, Перемога. Это уже проходили, Что там в Минске , а идиот Логопед, тоже Перемога ?
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Самое время для картинки - "Гаага ждет тебя сука кремлевская"
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эммм.. я тут почтамши просветлел...(правда _опа чуть не поседела)))) - не было нату-
ральной эволюции... была пробирочная с последующим клонированием абсолютно
статичных видов..... извини если сильно расстроил....
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А вот интересно,почему МИД у нас звучит как МЗС,а не как МИС,прямой перевод иностранных звучит как іноземних,а не як закордонних,во всяком случае нашему нынешнему МИДу верняк больше подходит МИС,причём очень лёгкого поведения
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только посмотреть на климкина и можна не слушать. уже смешно... а слушать и не надо, все равно хрен поймешь
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Все довольные, один Турчинов не доволен! может читал не то решение суда?!
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К какой отвтственности??? за что? Войны у нас нет, и оккупации тоже нет.
Нарушили невзначай чьи-то права? Ах, какая досада.. да, павлик?
Но плодотворным отношениям с торговыми партнерами помех не должно быть.
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"шатуны2" из Украины так пошатнули рашиста,что суд ООН признал гумконвои рашиста с оружием и боеприпасами.как детское питание ...но не товары, спонсирующие терроризм в Украине...
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Рашен стайл: в сети оценили фото с путинского праздника в Крыму

В социальных сетях опубликовали фотографии с празднования Дня возрождения реабилитированных народов Крыма. Праздничные мероприятия прошли в нескольких городах полуострова.
"Картинка по российскому телевизору важнее здоровья детей - пусть мокнут. Крымчан согнали поздравлять репатриантов под ливнем", - говорится сообщении.
Напомним, что 21 апреля в оккупированным Крыму отмечается "День возрождения реабилитированных народов Крыма". Данный праздник приурочен к годовщине подписания Указа президента РФ Владимира Путина "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

Решение суда ООН по иску Украины к РФ приблизило момент привлечения Кремля к ответственности, - Климкин - Цензор.НЕТ 5593
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опс.... то есть вяликих никто не гнобил, ни биндэры ни правосэки..... а можно уточнить кто
гнобил реабилитированные народы..... и ответят ли внуки дидывоевалов, немецкие например
хоть какую-то компенсацию выплатили.... ась...???
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Рішення міжнародних судів будуть слушні перед виборами у РФії.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение суда ООН по иску Украины к РФ приблизило момент привлечения Кремля к ответственности, - Климкин
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