 Решение суда ООН по иску Украины к РФ приблизило момент привлечения Кремля к ответственности, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного Суда ООН по делу "Украина против России" приблизило момент привлечения Кремля к ответственности, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Оно стало настоящим ударом для позиций России на мировой арене и пошатнуло доверие к ней как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Некоторые комментаторы выразили сомнения относительно нашей настойчивости использовать термин "терроризм", ибо это, по их мнению, вредит делу Украины. Мы будем отстаивать применения именно этого термина, даже если ради этого нам придется находить гораздо более убедительные доказательства для защиты своей позиции. Потому что нашей целью является защита прав и безопасности граждан Украины", - сказал Климкин.
Также он сообщил. что в МИДдовольны тем, что Международный суд ООН поддержал иск против России в части нарушения прав человека.
"Согласно решению суда Россия обязана прекратить эти противоправные действия. Мы также приветствуем четкое предписание относительно того, что Россия должна отказаться от политики расовой дискриминации, в частности, относительно этнических крымских татар и украинцев", - добавил он.
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На востоке Украины лилась кровь украинцев, а организация , которая должна поддерживать международное право, такое заявляет.
Поэтому решение суда ООН ОКОНЧАТЕЛЬНО развеяло миф о *гражданско* войне и определило законное право Украины заявить, что россия страна агрессор и террорист
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Так находите их ,в этом и заключается ваша основная работа. Намерения -это хорошо,а по фактам- слабовато.
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П.С. А,да, Грузия свои суды в ООН против РФ проиграла.
Отака фигня,малята.
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Этнический кацап из Брянска Климкинд считает украинцев иной расой? Какой же?
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ральной эволюции... была пробирочная с последующим клонированием абсолютно
статичных видов..... извини если сильно расстроил....
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Нарушили невзначай чьи-то права? Ах, какая досада.. да, павлик?
Но плодотворным отношениям с торговыми партнерами помех не должно быть.
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В социальных сетях опубликовали фотографии с празднования Дня возрождения реабилитированных народов Крыма. Праздничные мероприятия прошли в нескольких городах полуострова.
"Картинка по российскому телевизору важнее здоровья детей - пусть мокнут. Крымчан согнали поздравлять репатриантов под ливнем", - говорится сообщении.
Напомним, что 21 апреля в оккупированным Крыму отмечается "День возрождения реабилитированных народов Крыма". Данный праздник приурочен к годовщине подписания Указа президента РФ Владимира Путина "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".
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гнобил реабилитированные народы..... и ответят ли внуки дидывоевалов, немецкие например
хоть какую-то компенсацию выплатили.... ась...???
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