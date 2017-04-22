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 Действия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров

При задержании экс-нардепа Николая Мартыненко были нарушены международные стандарты прав человека.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспресо", об этом заявил Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ), директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"Это приводит к тому, что удовлетворяются очень много решений Европейского суда против Украины", - сказал правозащитник.

Он подчеркнул, что в деле Николая Мартыненко уже "грубо нарушены" стандарты прав человека - "права на свободу, личную неприкосновенность, которая защищает от произвольных арестов, и про несправедливый суд".

В частности, отметил он, Мартыненко задержали, не имея санкции судьи: "Это грубое нарушение Конституции и статьи 5 Европейской конвенции".

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Он также отметил, что "вызывает большое удивление" объявленный залог в 300 миллионов гривен: "Это абсолютно противоречит всем нормам права. Он не должна быть таким большим". В обосновании задержания Мартыненко правозащитник также усматривает нарушения международных стандартов: "Говорят, что он много раз ездил за границу. Но он же много раз и возвращался. Нет никаких оснований думать, что он сбежит. Он добровольно сдал мандат, он приходил на все допросы. Поэтому это задержание, и тем более желание его оставить под стражей во время следствия, - это абсолютно противоречит международным стандартам".

"То, что это нарушение международных стандартов, - это абсолютно точно. Но, тем не менее, обвинение именно этим курсом идет. Это нарушение стандартов прав человека в этой сфере, общепризнанных в Европе", - подчеркнул Евгений Захаров.

Он также назвал судью Бобровника "одиозным", напомнив о сообщении, что против этого судьи есть уголовное производство: "Он зависим. Это опять-таки будет основанием для Европейского суда сказать, что в данном случае нарушили не только 5-ю, а и 18-ю статью Европейской конвенции по правам человека - это признак политического преследования".

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Правозащитник напомнил, что за такие же нарушения обвинили судью Киреева: "Бобровник должен был бы подумать, что Киреев уже сидит. Как бы с ним не было такого же самого".

"К большому сожалению, задержание без санкции суда, желание держать человека в СИЗО, потому что так проще, и желание любой ценой избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, ссылка при этом на тяжкие преступления, содержание человека в клетке, хотя (это противоречит) многим решениям Европейского суда, - это нарушение стандартов справедливого суда", - подытожил Захаров.

"В деятельности НАБУ очень много положительного. Они имеют дела, которые уже доведены до суда, были приговоры по этим делам. Но нельзя при этом применять средства борьбы, которые нарушают права человека так грубо, как они это делают в этом деле", - добавил правозащитник.

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Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.

Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.

В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Для НАБУ уже вошло в систему использовать судей, которых они взяли на крючок открытым делом, да только место такого "судьи" как Бобровник не в суде, его давно пора отстранить.
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Прежде чем НАБУ начало делать громкие заявления им нужно было подумать о доказательной базе и то как они будут строить весь процесс обвинения, а пока что мы видим только, что это дело затягивается
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ну если доказательств не было 2 года назад, то как они могут появится и сейчас? Походу НАБУ затеяло это дело, чтоб хоть как-то свою бурную деятельность показать, все же уровень доверия к ним уже очень низкий
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Логіка просто вражає. Вам , стецькам -недотепам має бути відомо, що віднайдення доказів це кропітка , часом багаторічна робота, особливо у офшорних справах.
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ну так вот как раз НАБУ почти два года и занимались делом экс депутата, только как дошло дело до суда, то оказывается, что все доказательства какие-то не очень достоверные, так Сытник решил для надежности еще и своего судью посадить, что бы уж наверняка дело хоть раз в пользу НАБУ закончилось
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Ще один ))) Скажіть, друже Іван Зеленко, хто ви у кримінальному процесі, щоб давати оцінку зібраним доказам? Ясновидячий?
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НАБУ 16 апреля два года исполнилось. Результат - создав кучу антикор.структур тратя на них миллиарды Украина поднялась на первое место по коррупции. НАБУ чисто на имидж работает, а то негатив в обществе растёт и такими картинками пытаются создать для себя позитив.
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Офигеть. Шокотролли с Садового, Семенченка и Парасюка переключились на НАБУ. Вчера бравый комбат Тетерук назвал уже и НАБУ агентом Кремля. Скоро не агентами останутся БПП и НФ, а вся страна диверсанты.
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кого бы еще защищали такие правозащитники как Захаров да Лутковская? , ну конечно-же измученных властью миллиардеров..
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Коррумпированый президент, с помощью коррумпированых структур, борется с коррумпированым депутатом ради перераспредиления коррупционной деятельности. Ради чего столько крика?
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радоватся тому, что один коррупционер победил другого? Или тому, что укрепляется коррумпированая вертикаль?
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Да воообще ты прав.В основе этой истории речь идёт о влиянии на атомную энергетику.Витя Пчела это дело Мартыну отдал.Но шоколад своё не упустит.
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Петя как бы делает вид, что не при делах всего того что делает НАБУ, то зам Сытника регулярно бегает на Банковую что бы получить указания, какие дела начинать расследовать
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В частности, отметил он, Мартыненко задержали, не имея санкции судьи: "Это грубое нарушение Конституции и статьи 5 Европейской конвенции". Источник: http://censor.net.ua/n437324

Эмм, то ли лыжи не едут, то ли...?

Стаття 5
Право на свободу та особисту недоторканність
1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:
a) законне ув'язнення особи після засудження її компетентним судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;

Як бачимо, стаття 5 описує випадки, коли особа може бути затримана без санкції суду. То про яке порушення статті 5 говорить цей правозахисник???
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Хівба це правозахисник?Ватніг харківський якому грошима запахло
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Если б.. он был бы европейским правозащитником.. А так С 1989 года Захаров - член Московской Хельсинкской группы.. Слово Московское.. в биографии как-то нехорошо выглядит
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Абсолютно верно ,подху@ловник он ,короче сказать
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Не могу понять озабоченность этого идиота захарова, казался адекватным человеком прошедшим через диссиденство при совке, а тут вдруг такая реакция! Где ты был когда арестовывали патриотов, почему молчала твоя группа озабоченных, почему ты вообще молчишь о том что происходит в стране? КАзел ты захаров!!!
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Дик солженіцин з десидентів теж впав у кримнашество. Тож не така вже й дивина і десиденство - не страховка від моразму чи срібролюбія.))
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Краснова,торнадовцев и еще кучу патриотов позакрывали по надуманным делам,избивают их не стесняясь камер-этот сраный правозащитник молчит,а стоило кормильца прикрыть,сразу о правх человека вспомнил!!!
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Вот ведь какие шатуны это НАБУ! Раскачивают лодку и подрывают стабильность!

Тянут свои грязные лапы к уважаемым членам правящей коалиции!!!

Нет повторению 1937г! Сталинизм не пройдет!
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Теперь понятно, кто писал Логвинскому оду мартыненко и грозно обвинял НАБУ. Калька, которую и не думали каким обраом видоизменить. Серьёзно готовитесь, господа. Понимаю адвокатов, но что делают члены НФ в суде? Может стоит привлечь в свидетели и главу счётной палаты - Гордиенко, которого так и не восстановили? Думаю, у многих этих правдорубов поубавится оптимизма, да и гонора - тоже.
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І Захаров прикормлений! Ганьба! Нехай суд вирішує правомірність вимог прокурорів НАБУ, а не Мартиненкові прихвостні нардепи і Захаров!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДействия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров
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