 Действия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспресо", об этом заявил Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ), директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
"Это приводит к тому, что удовлетворяются очень много решений Европейского суда против Украины", - сказал правозащитник.
Он подчеркнул, что в деле Николая Мартыненко уже "грубо нарушены" стандарты прав человека - "права на свободу, личную неприкосновенность, которая защищает от произвольных арестов, и про несправедливый суд".
В частности, отметил он, Мартыненко задержали, не имея санкции судьи: "Это грубое нарушение Конституции и статьи 5 Европейской конвенции".
Он также отметил, что "вызывает большое удивление" объявленный залог в 300 миллионов гривен: "Это абсолютно противоречит всем нормам права. Он не должна быть таким большим". В обосновании задержания Мартыненко правозащитник также усматривает нарушения международных стандартов: "Говорят, что он много раз ездил за границу. Но он же много раз и возвращался. Нет никаких оснований думать, что он сбежит. Он добровольно сдал мандат, он приходил на все допросы. Поэтому это задержание, и тем более желание его оставить под стражей во время следствия, - это абсолютно противоречит международным стандартам".
"То, что это нарушение международных стандартов, - это абсолютно точно. Но, тем не менее, обвинение именно этим курсом идет. Это нарушение стандартов прав человека в этой сфере, общепризнанных в Европе", - подчеркнул Евгений Захаров.
Он также назвал судью Бобровника "одиозным", напомнив о сообщении, что против этого судьи есть уголовное производство: "Он зависим. Это опять-таки будет основанием для Европейского суда сказать, что в данном случае нарушили не только 5-ю, а и 18-ю статью Европейской конвенции по правам человека - это признак политического преследования".
Правозащитник напомнил, что за такие же нарушения обвинили судью Киреева: "Бобровник должен был бы подумать, что Киреев уже сидит. Как бы с ним не было такого же самого".
"К большому сожалению, задержание без санкции суда, желание держать человека в СИЗО, потому что так проще, и желание любой ценой избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, ссылка при этом на тяжкие преступления, содержание человека в клетке, хотя (это противоречит) многим решениям Европейского суда, - это нарушение стандартов справедливого суда", - подытожил Захаров.
"В деятельности НАБУ очень много положительного. Они имеют дела, которые уже доведены до суда, были приговоры по этим делам. Но нельзя при этом применять средства борьбы, которые нарушают права человека так грубо, как они это делают в этом деле", - добавил правозащитник.
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении ряда преступлений. Позже стало известно о задержании второго фигуранта по данному делу.
Вместе с тем, в "Народном фронте" заявили, что "дело Мартыненко" является политическим, а НАБУ фальсифицировало обвинения.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (далее - ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" (далее - компания STEUERMANN), а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN. В дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации и использованы для собственной пользы.
В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Эмм, то ли лыжи не едут, то ли...?
Стаття 5
Право на свободу та особисту недоторканність
1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:
a) законне ув'язнення особи після засудження її компетентним судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;
Як бачимо, стаття 5 описує випадки, коли особа може бути затримана без санкції суду. То про яке порушення статті 5 говорить цей правозахисник???
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Тянут свои грязные лапы к уважаемым членам правящей коалиции!!!
Нет повторению 1937г! Сталинизм не пройдет!
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